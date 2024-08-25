18 историй про водителей, которые вместе с правами получили приключения на свою голову

Народное творчество
1 час назад

Водительские права — пропуск в абсолютно другой мир — мир автолюбителей, где царят собственные законы. Эти писаные и неписаные правила все водители должны знать назубок, но иногда происходит то, к чему ни автокурсы, ни сама жизнь нас точно не готовили. Почитайте только.

  • Стою как-то в пробке. Сидела-сидела, скучно... И тут я вспоминаю,что прикупила себе обновку красивые трусы! Лезу в сумку, разворачиваю пакет, кручу-верчу. Машины не двигаются, что позволяет мне сосредоточиться на обновках. В общем, не знаю, что мной руководило, но напялила я их на руль. Оценила — хороши! И тут раздается дикий хохот! Я забыла, что я в машине, как в аквариуме, а в это время два чувака из соседнего авто, наблюдали за мной, затаив дыхание. © Byvaetitak / Pikabu
  • Таксую. Везу девушку. Подъезжаем уже. «Вот тут направо», — вещает леди. Поворачиваю. Навигатор говорит, что мы не проедем к адресу таким маршрутом. Говорю, мол, к другому дому надо? «Нет», — отвечает дама. Ну ок, думаю, может, дорогу другую знает. Девушка продолжает говорить, куда мне ехать. Доехали до тупика. Останавливаюсь. Слышу с заднего сиденья: «Откуда здесь тупик?» Я отвечаю: «Всегда был». Она:
    — А от дома мы далеко?
    — 2,5 км. В соседнем квартале ваш дом.
    — Как в соседнем квартале? Зачем вы меня слушаете? Теперь заехали не туда!
    — Вы говорили, где повернуть, я поворачивал.
    — Вы не видите, что я блондинка? Надо было сказать «молчи» и довезти по адресу! © varantt / Pikabu
  • Сижу в машине. Вдруг открывается передняя пассажирская дверь, садится девушка, уткнувшаяся в телефон и говорит: «Поехали!» Я спрашиваю: «Куда?» Она отрывает глаза от телефона, смотрит на меня, на машину, ойкает и выходит. И садится в соседнюю машину, где ее ждет водитель. При этом моя машина была синяя, а она села в красную, и марки авто разные. Как можно было так ошибиться, до сих пор загадка. © Paul.Fincher / Pikabu
  • Коллега жил в соседнем доме, я его подвозил. Каждое утро коллега подходил к моей машине, и мы вместе ехали. Денег за бензин я с него не брал, по пути же. И вот однажды подхожу я к машине — а все колеса спущены. И у соседних машин тоже. И коллега рядом стоит, как обычно. Я говорю ему, мол, сегодня, очевидно, отвезти не могу. А на работу надо успеть. Предлагаю скинуться на такси. И тут начинается цирк: «Это твой косяк! Это твоя машина, и ты должен следить за ней! Это из-за тебя я опаздываю! Если бы я знал, я бы вышел на час раньше. На тебя нельзя положиться!» И уехал на такси один. Больше я его не возил. © sozdatelDY / Pikabu
  • Жена на 9-м месяце беременности сдавала на права в другом городе, по месту прописки. С ней в машине сидели: директор автошколы, инструктор, инспектор ГИБДД. Жена сказала, что на экзамене все трое очень волновались. Сдала без единого замечания, права выдали в течение получаса, хотя другие ждали долго. Потом директор автошколы отвез ее домой на своей машине взять вещи и посадил на поезд. © Sum4ts / Pikabu
  • Принимаю экзамен в автошколе. В машину садится девушка и начинается цирк: «Так, Зина пристегнулась, мотор работает, все хорошо. Можно ехать. Спокойно, Зинуля, спокойно! Сцепление, скорость, придержи ножку, Зинуля... поехала, Зинуля, отлично, крутим руль, вписались... Молодец, Зиночка, молодец. Разворот в тупике сделала... сейчас ты у нас на парковку поедешь. Не волнуйся, Зиночка, все будет тип-топ... Умница ты моя...» Я ржу, лицо рукой прикрыл. Поясняю — монолог вела сама ученица. © Ravik7 / Pikabu
  • Еду по городу. Обычная дорога — одна полоса туда, одна обратно. Вдруг едущая впереди машина тормозит, водитель включает аварийку и идет через дорогу. Опускаю окно и интересуюсь, что происходит. Он в ответ кричнул: «Да я в магазин!» И убежал. © diGriz / Pikabu
  • Звонит мне жена: «Я чужую машину поцарапала на парковке!» Приезжаю: стоит жена, а хозяйка машины разговаривает по телефону с мужем. Видит, что я подъехал, и сует мне телефон. Я: «Будем ГАИ вызывать?» Он: «Может на месте решите? ГАИ нужно ждать, и потом у вас страховка сильно вырастет. Да и моя могла бы подальше припарковаться». Скинул ему денег на карту, написали расписку, да и разъехались. Без нервотрепки, без криков и споров, спокойно. Ожидал чего угодно, но не этого. © kulele12 / Pikabu
  • Стою на светофоре, и тут впереди стоящая машина начинает тихонько на меня катиться. Сигналю. Катится. Еще сигналю. Катится! Я сигналю и моргаю, а водитель этой машины еще и из окна высовывается и орет что-то. И тут я посильнее нажал тормоз. Это я тихо катился вперед... Если бы еще и припечатал его в бампер, ну совсем бы цирк был. © Harold1983 / Pikabu
  • Рассказ отца. «Были в гостях. На обратном пути за руль села мама руль (а водитель она так себе: садится раз в пятилетку; зрение минус 100, в очках, естественно, так что всего боится; ездит в самых исключительных случаях). Выехали на дорогу, и что-то разморило меня. Тут долго ехать прямо, и говорю ей: „Держись за тем черным джипом“ — и уснул. Через какое-то время просыпаюсь: сидит, чуть ли не лбом в лобовуху вжавшись, напряженно смотрит вперед, вцепившись в руль, руки побелели. На спидометре — 130, а впереди зигзагами пытается оторваться все тот же джип». © Chelsea72 / Pikabu
  • Мой бывший муж и его сестра ехали через всю страну около 48 часов. Они поменялись местами где-то на западе. Когда его сестра села за руль, она проехала в неправильном направлении аж 2 часа, прежде чем он проснулся и обнаружил это. © Laura Williams-May / Quora
  • Зима. Еду на внедорожнике, дикий гололед. Навстречу патруль ДПС: мигалки, «Остановитесь!», все дела. Останавливаюсь, выхожу, и ноги улетают на льду под дверь. Хватаюсь за ручку, а она отрывается. Лежу, упершись головой в карниз, ору на всю улицу, матерюсь. Блеск глаз полицейских осветил улицу, как тысячи ламп, в тот момент, когда они бежали к моей машине. Убедившись, что я трезв и их в тот момент вообще ненавижу, сказали: «Ну вы это... аккуратнее бы на гололед выходили». © Olegbestkrd / Pikabu
  • Зима. Мне было лет 10, папа учил меня водить машину. Выехали из гаражей мимо железнодорожного пути. Папа мне орет: «Тормози! Тормози!» Ну я торможу себе потихоньку, как надо. Он под конец совсем разозлился: «Если я тебе говорю: „Тормози“, надо сразу же на педаль жать! Вдруг там опасность, а ты такая медлительная?!» В итоге сам сел за руль и чуть не поседел: у нас, оказывается, в машине тормоза отказали. © Подслушано / VK
Тётя Мотя
20 часов назад

Мама-руль и папа-руль. Такая счастливая семья рулей. Ефрейтор Сруль че-т вспомнился.

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  • Катались с женой поздно вечером по городу. Решили заехать перекусить в кафе. Выходим потом из него — машины нет. Угнали. В итоге нашли троих малолеток. Их доставили в отдел, следователи их допросили, а они вышли из полиции и угнали машину начальника ГАИ! © Подслушано / VK
  • Лет 8 назад я подрабатывал в такси ночью по выходным. Nissan Cefiro, правый руль. Подъезжаю к ночному клубу очень медленно, ищу место, где встать, опережая парня и двух девушек, идущих вдоль дороги. Метрах в 10 от них остановился. Открывается моя дверь, девушка спрашивает: «Вы только приехали или уезжаете?» В голове мысль: «Ну что за тупая? Я ж перед твоими глазами остановился». Диалог:
    — Вообще-то я только приехал.
    — Ну так вылезайте быстрее.
    — Это еще почему?
    — Да потому что я замерзла.
    Тут до меня дошло: она руль, может быть, и видит, но не понимает, в чем дело. Я вышел. Говорю: «Пожалуйста». Она садится, поворачивает голову влево... Ржали всю дорогу, пока я их домой отвозил. © Doctorcaxa / Pikabu
  • Отвозил брата с женой домой. На улице темно, слепят встречные машины, под колеса в попытке пересечь дорогу выскочила тетка. Метров через 30 выбежала еще одна тетя с сумками наперерез мне и встречному автобусу почти в упор. К слову сказать, пешеходных переходов там нет. Ну я ладно, затормозил, а вот в автобусе все точно попадали. Еду дальше, светофор мигает и вскоре засветится красным. Останавливаюсь, тормозит и встречная машина. Кульминация: через дорогу аккуратно на зеленый, вразвалку и вальяжно переходит крыса, обычная серая крыса, которая, видимо, знает ПДД. © HARDBALLNN52 / Pikabu
  • Открываются двери лифта, я выхожу и слышу, как консьержка кричит: «Куда?!» Смотрю, мужики выносят какие-то сумки, но меня увидели и бросили все. Я бегом за ними, а они из подъезда выскочили, сразу в такси прыгнули и уехали. Я в свою машину, по газам за ними. Так несколько кварталов преследовал, потом на светофоре остановил таксиста, и оказалось, что чуваки выпрыгнули где-то по дороге. Обидно, что ускользнули. Но адреналин был сумасшедший!
  • Когда я только-только получила права, месяца через 2 (ну очень было нужно!) поехала в соседний городок по федеральной трассе, трясясь от ужаса. Прилепилась к какой-то попутной медленно ехавшей фуре и всю дорогу преданно за ней «тошнила». Дальнобой и мигал мне, что обгон свободен, и притормаживал, и разгонялся. В конце концов он остановился и я остановилась. Водила решительно выскочил и пошел со мной разбираться. Но, разглядев меня поближе (волосы дыбом, глаза выпучены, язык от напряжения прикушен, в руль вцепилась как утопающий в соломинку), просто начал ржать. Оказался замечательным мужиком, успокоил меня, угостил кофе, сказал, что мы сейчас тихонько с ним снова поедем паровозиком, главное для меня — держать дистанцию и наблюдать за его задними огнями. Бояться пропустить нужный поворот не надо, он перед ним помигает аварийкой. Так и «довел» меня до нужного поворота, на комфортной для меня скорости. Вячеслав, солнышко, я тебя помню с благодарностью все эти годы! © StarushkaFreud / Pikabu

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