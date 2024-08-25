18 историй про водителей, которые вместе с правами получили приключения на свою голову

Мама-руль и папа-руль. Такая счастливая семья рулей. Ефрейтор Сруль че-т вспомнился.
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Водительские права — пропуск в абсолютно другой мир — мир автолюбителей, где царят собственные законы. Эти писаные и неписаные правила все водители должны знать назубок, но иногда происходит то, к чему ни автокурсы, ни сама жизнь нас точно не готовили. Почитайте только.
Мама-руль и папа-руль. Такая счастливая семья рулей. Ефрейтор Сруль че-т вспомнился.
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