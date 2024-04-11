19 звездных див, которые умеют быть и отвязными пацанками, и настоящими леди
Культура
1 час назад
Многие звездные дамы с удовольствием идут на полную смену имиджа. Так, они не гнушаются примерить на себя образы пацанок, на время прощаясь со своими длинными локонами и платьями. Мы решили показать вам радикальные изменения во внешности наших любимых селебрити, которые могут с легкостью жонглировать разными образами — от привычных нам до весьма неожиданных.
1. Настасья Самбурская
2. Дарья Мельникова
3. Анна Чиповская
4. Юлия Высоцкая
5. Дарья Повереннова
6. Екатерина Волкова
7. Елизавета Боярская
Ivanov Sergey / East News
8. Ирина Пегова
9. Клава Кока
10. Виктория Маслова
11. Жанна Эппле
EAST NEWS
12. Дарья Мороз
East News
13. Наталья Рудова
14. Ольга Шелест
Tarakanov Vadim / East News
15. Анна Старшенбаум
16. Светлана Пермякова
17. Елена Борщева
Ivanov Sergey / East News
18. Кристина Асмус
AA / ABACA / Abaca / East News
19. Ида Галич
Некоторые звезды предпочитают сменить свой стиль на 180 градусов после того, как они становятся матерями. Вы только посмотрите, как выглядит Дженнифер Лоуренс после рождения малыша, Линдси Лохан и Софи Тернер.
Фото на превью East News, Ivanov Sergey / East News
Комментарии
Уведомления
Похожее
20+ человек, которые показали всем, что такое крутые перемены
16 доказательств того, что медики едва ли станут жаловаться на скучную работу
Народное творчество
1 месяц назад
19 женщин, для которых вся жизнь проходит словно шахматная партия, где они — королевы
19 красноречивых доказательств того, что и на собственной кухне можно увидеть всякое
20+ человек, для которых знакомство с национальной кухней чуть не закончилось психотравмой
Культура
1 год назад
11 знаменитостей, которых все уже отправили в утиль. А они неожиданно воспряли
Культура
1 год назад
20+ фото спасенных животных, которые доказывают, что любовь и забота творят чудеса
Животные
1 год назад
Мудрая жена произнесла всего одну фразу. Муж расплакался, а его любовница больше не смогла и рта раскрыть
Народное творчество
4 месяца назад
18 фото котиков, которых человеческие папарацци застали в самый неподходящий момент
Животные
1 год назад
9 глупостей, которые мы делаем не задумываясь практически каждый день
Наука
3 года назад
17 актеров и актрис прошлого века, которых все запомнили молодыми, но немногие видели их в зрелом возрасте
Кино
2 года назад
20+ животных, чьи интеллектуальные способности превзошли наши ожидания
Народное творчество
3 года назад