19 звездных див, которые умеют быть и отвязными пацанками, и настоящими леди

Культура
1 час назад

Многие звездные дамы с удовольствием идут на полную смену имиджа. Так, они не гнушаются примерить на себя образы пацанок, на время прощаясь со своими длинными локонами и платьями. Мы решили показать вам радикальные изменения во внешности наших любимых селебрити, которые могут с легкостью жонглировать разными образами — от привычных нам до весьма неожиданных.

1. Настасья Самбурская

2. Дарья Мельникова

3. Анна Чиповская

4. Юлия Высоцкая

Nawina
1 день назад

Ну... Высоцкая вообще отдельная тема в звёздной касте😂

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5. Дарья Повереннова

6. Екатерина Волкова

7. Елизавета Боярская

Ivanov Sergey / East News

8. Ирина Пегова

9. Клава Кока

10. Виктория Маслова

11. Жанна Эппле

EAST NEWS

12. Дарья Мороз

East News

13. Наталья Рудова

14. Ольга Шелест

Tarakanov Vadim / East News

15. Анна Старшенбаум

16. Светлана Пермякова

17. Елена Борщева

Ivanov Sergey / East News

18. Кристина Асмус

AA / ABACA / Abaca / East News

19. Ида Галич

Некоторые звезды предпочитают сменить свой стиль на 180 градусов после того, как они становятся матерями. Вы только посмотрите, как выглядит Дженнифер Лоуренс после рождения малыша, Линдси Лохан и Софи Тернер.

Фото на превью East News, Ivanov Sergey / East News

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