19 звездных див, которые умеют быть и отвязными пацанками, и настоящими леди

Многие звездные дамы с удовольствием идут на полную смену имиджа. Так, они не гнушаются примерить на себя образы пацанок, на время прощаясь со своими длинными локонами и платьями. Мы решили показать вам радикальные изменения во внешности наших любимых селебрити, которые могут с легкостью жонглировать разными образами — от привычных нам до весьма неожиданных.