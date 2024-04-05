15+ звезд, которые так расцвели после того как стали мамами, что начинаешь воспринимать материнство как чудо

Это удивительно как материнство меняет стиль звездных див. Достаточно лишь посмотреть на Пэрис Хилтон, которая стала мамой в 2023 году, на уже дважды родившую Роуз Лесли и Рианну. Мы решили сравнить как выглядели звездные мамы до того, как стали родителями с тем, как они выглядят уже в новом статусе.