Как будто до было лучше. Или эта ночнушка ее не красит.
15+ звезд, которые так расцвели после того как стали мамами, что начинаешь воспринимать материнство как чудо
Это удивительно как материнство меняет стиль звездных див. Достаточно лишь посмотреть на Пэрис Хилтон, которая стала мамой в 2023 году, на уже дважды родившую Роуз Лесли и Рианну. Мы решили сравнить как выглядели звездные мамы до того, как стали родителями с тем, как они выглядят уже в новом статусе.
1. Дженнифер Лоуренс
2. Линдси Лохан
3. Пэрис Хилтон
4. Рианна
5. Софи Тернер
6. Хилари Суэнк
7. Приянка Чопра
8. Алисия Викандер
9. Кейли Куоко
10. Эшли Грин
11. Эмма Стоун
12. Эмили Ратаковски
13. Наоми Кэмпбелл
14. Роуз Лесли
15. Хлоя Севиньи
16. Алишия Эйлис
Довольно любопытно посмотреть, как выглядят лица звездных див на крупном плане. Вы только взгляните на прекрасных Викторию Бэкхем, Деми Мур и Джулию Робертс. Пусть их красота неидеальна, но она уж точно обворожительна.
Комментарии
"начинаешь воспринимать материнство как чудо"
Анечка М., вынуждена вас огорчить, на артистов так не материнство влияет, а косметика и пластические хирурги.
Господи, заголовок статьи заставляет трепетать моё сердечко от отвращения. Какая патока.
Матерям пис и респект, камень не в ваш огород.