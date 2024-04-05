15+ звезд, которые так расцвели после того как стали мамами, что начинаешь воспринимать материнство как чудо

Культура
1 час назад

Это удивительно как материнство меняет стиль звездных див. Достаточно лишь посмотреть на Пэрис Хилтон, которая стала мамой в 2023 году, на уже дважды родившую Роуз Лесли и Рианну. Мы решили сравнить как выглядели звездные мамы до того, как стали родителями с тем, как они выглядят уже в новом статусе.

1. Дженнифер Лоуренс

Evan Agostini / Invision / AP / East News, Evan Agostini / Invision / East News

2. Линдси Лохан

ANDER GILLENEA / AFP / East News, Priscilla Grant / Everett Collection / East News

3. Пэрис Хилтон

Jason Smith / Everett Collection / East News, JM HAEDRICH / SIPA / Sipa Press / East News

4. Рианна

Christopher Smith / AdMedia / SIPA / EAST NEWS, Laurent VU / SIPA / Sipa Press / East News

5. Софи Тернер

Young Ho / Sipa USA / East News, Vianney Le Caer / Invision / East News

6. Хилари Суэнк

Invision / Invision / East News, RW / Associated Press / East News

7. Приянка Чопра

AFP / EAST NEWS, LISA O'CONNOR / AFP / East News

8. Алисия Викандер

Grant Pollard / Invision / AP / East News, PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP / East News

9. Кейли Куоко

Matt Sayles / Invision / AP / East News, Willy Sanjuan / Invision / East News

10. Эшли Грин

VALERIE MACON / AFP / East News, Guerin Charles / ABACA / Abaca / East News

11. Эмма Стоун

Invision / Invision / East News, Scott A Garfitt / Invision / East News

12. Эмили Ратаковски

ANGELA WEISS / AFP / East News, Reynaud Julien / APS-Medias / ABACA / Abaca / East News

13. Наоми Кэмпбелл

AUG / face to face / FaceToFace / REPORTER / East News, ABACA / Abaca / East News

14. Роуз Лесли

Invision / Invision / East News, Marechal Aurore / ABACA / Abaca / East News

15. Хлоя Севиньи

East News, Willy Sanjuan / Invision / East News

16. Алишия Эйлис

Berzane Nasser / ABACA / Abaca / East News, Laurent VU / SIPA / Sipa Press / East News

Довольно любопытно посмотреть, как выглядят лица звездных див на крупном плане. Вы только взгляните на прекрасных Викторию Бэкхем, Деми Мур и Джулию Робертс. Пусть их красота неидеальна, но она уж точно обворожительна.

Фото на превью Evan Agostini / Invision / AP / East News, Evan Agostini / Invision / East News

Комментарии

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Svetlana Svetlana
1 час назад

"начинаешь воспринимать материнство как чудо"
Анечка М., вынуждена вас огорчить, на артистов так не материнство влияет, а косметика и пластические хирурги.

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