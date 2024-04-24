20 фактов, которые лучше тысячи слов объясняют особенности жизни в Китае

Жизнь в Китае совсем не такая, как у нас. Удивительные вещи случаются на каждом шагу, о чем очевидцы делятся с огромным энтузиазмом. Гарантируем, что даже пылкий фанат Поднебесной найдет в этой статье для себя что-то новенькое.

А в бонусе у нас история про жадность и находчивость.

В продуктовых магазинах на луке маркером рисуют кружочки

А я знаю! Это делается, чтобы отличить дорогой сорт лука от дешевого. Таким образом, ушлые покупатели не могут схитрить и смешать два сорта в одном пакете.

«Фотография китайцев, которые фотографируют меня, потому что я европеец»

У них в Китае каждую камеру телефона по умолчанию включено ужас сколько фильтров, они просто ослепят неподготовленного европейца. А уж лицо исказят и вовсе пугающе

«А девушка-китаянка сказала, что фото прямо красивое. Ага. Я выгляжу так, будто готова прийти за вами ночью, и никому не спастись».

Оригинальная подача мяса в китайском ресторане

В интернет-магазинах здесь покупают буквально все. И поэтому после различных распродаж улица перед жилыми домами может выглядеть примерно так

Потому что даже в подъездах место закончилось.

А если вы решите заглянуть в обычный магазин, китайская мода точно равнодушным вас не оставит

Прежде, чем взять книгу для гламурной фотосессии, не забудьте перевести ее название. Хе-хе

Ладно, просто взгляните на этот книжный магазин. Мы сами были бы не прочь провести в таком несколько часов. Или дней

Одна провинция в Китае настолько гордится своими успехами в животноводстве, что даже вагон метро здесь похож на луг с пасущимися коровками

И эти китайские здания тоже стоят того, чтобы зависнуть около них со слегка приоткрытым ртом

А в шанхайском ресторане можно увидеть такую картину. И мы тоже согласны с утверждением, что панды — это произведение искусства

Но, конечно же, в Китае полно по-настоящему передовых технологий. Одна только система распознавания лиц чего стоит

AFP / EAST NEWS

В таких очках представители власти могут отыскать правонарушителей даже на многолюдном вокзале.

Такая же система постепенно внедряется во всевозможных магазинах для оплаты товаров. Рядом с кассой стоит камера, распознает покупателя — и все, продукция оплачена

Imaginechina / Sipa / East News

Но в целом стандартный способ оплаты для Китая — это использование QR-кодов. Да, никаких банковских карт или практически вымерших наличных денег. Даже на рынках

ChinaImages / Depositphotos

Подобные технологии приводят и к появлению своеобразных мини-магазинов самообслуживания, работающих без продавца

«Для того чтобы попасть внутрь, сначала необходимо отсканировать QR-код. Тогда дверь открывается, а за тобой снова закрывается на замок. Внутри установлено много камер. А покупки оплачиваешь на кассе опять-таки с помощью приложений на телефоне».

А вот саму программу лучше не пытаться обхитрить. Не так давно в Китае была внедрена специальная система баллов, которая оценивает добропорядочность граждан

ChinaImages / Depositphotos

Так, если пару раз вовремя не вернуть кредит или не оплатить коммуналку, могут, например, и билет на поезд не продать. Отслеживать же свои баллы просто: достаточно мобильного приложения. Но не спешите сравнивать эту систему с показанной в одной из серий «Черного зеркала». Ведь основная ее цель — пресекать всевозможные мошенничества. Например, если человек открывает тренажерный зал, продает со скидкой множество членских карт на 3 года, а через полгода исчезает с деньгами. А такие ситуации в Китае встречаются достаточно регулярно.

В Китае можно наткнуться на вывеску, предлагающую довольно занятный комплекс услуг для населения

«КрасотаВолосыНогтиМассаж Гольф».

Любимый вид развлечений для китайцев — караоке. Поэтому индивидуальные кабинки для этого занятия можно встретить абсолютно повсеместно. Например, в торговых центрах

Еще один интересный обычай: в ресторанах средней руки приборы упаковывают в пленку, как бы гарантируя их чистоту

Но при этом китайцы сами не доверяют своим ресторанам. Обычно на столе стоит небольшой чайник с кипяченой водой: посетители часто моют этой водой тарелки и стаканы перед использованием.

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