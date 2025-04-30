Что нам известно о предстоящем фильме про «Голодные игры»

Плутарха Хэвенсби, которого в оригинальной трилогии играл покойный Филип Сеймур Хоффман, в этот раз сыграет Джесси Племонс. Выбор актёра совершенно не удивителен: Племонс и Хоффман уже однажды появились вместе на экране как отец и сын в фильме "Мастер".

В новом фильме зрители увидят совсем другого Плутарха — ещё не искусного Наставника Игр, а обычного оператора, которому поручили снимать жеребьёвку трибутов и их путь на Арену.

Как актёр, Племонс уже вполне успел зарекомендовать себя в большом кино — в его фильмографии такие нашумевшие киноленты как "Ирландец" и "Власть пса", последняя из которых принесла ему номинацию на "Оскар".