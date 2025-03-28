Это не просто "видение", это предотвращенный вариант реальности, весь фильм вел к этому.
Странные люди
12 раз, когда сценаристы явно переусердствовали с лихими поворотами сюжета
Неожиданные сюжетные повороты — одна из главных фишек киноиндустрии. Они заставляют зрителей удивляться, пересматривать детали и восхищаться продуманностью сценария. Но иногда авторам стоит остановиться и подумать: «А не перегнули ли мы палку?» В этой подборке — 12 случаев, когда сценаристы явно перестарались, и неожиданный кульбит сюжета вызвал у зрителей скорее раздражение, чем восторг.
«Помни меня» — внезапная трагедия
Фильм «Помни меня» с Робертом Паттинсоном в главной роли выглядел как типичная романтическая драма. История о любви Тайлера и Элли, о переживаниях прошлого, сложных семейных отношениях — и вот, когда кажется, что впереди у героев счастливое будущее, внезапно оказывается, что Тайлер погибает во время обрушения небоскреба.
Этот твист вызвал недоумение и даже возмущение зрителей. На протяжении всего фильма ничто не намекало на эту трагедию, и она была вставлена настолько неожиданно, что выглядела просто неуместно. Смерть Тайлера в последнюю минуту показалась дешёвым драматическим приёмом, который перечеркнул всю его сюжетную арку.
«Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа» — незваные инопланетяне
Классическая трилогия об Индиане Джонсе стала культовой, но четвёртый фильм, вышедший спустя 19 лет после «Последнего крестового похода», породил у зрителей массу вопросов. Вроде бы всё как всегда: загадочные артефакты, погоня за сокровищами... но потом выясняется, что хрустальный череп принадлежит инопланетянам из другого измерения.
Ранее франшиза Индианы Джонса уже включала элементы мистики, однако внезапный переход в научную фантастику смотрелся совершенно нелепо. Финальная сцена с появлением летающей тарелки выглядела так, словно её случайно добавили из другого фильма.
«Иллюзия обмана» — догони себя сам
Весь фильм зритель следит за тем, как агент ФБР Дилан Родс в исполнении Марка Руффало пытается поймать группу фокусников-аферистов, известных как «Четыре Всадника». Он был их самым настойчивым преследователем, но в финале выясняется, что сам и стоял за всей этой операцией с самого начала.
Этот твист выглядел не как блестящая интрига, а как сюжетный хаос. Все действия Родса в течение фильма никак не намекали на его истинные намерения, из-за чего финальное разоблачение выглядело скорее абсурдно, чем эффектно.
«Пророк» — увидеть всё и не проспать
Это не просто "видение", это предотвращенный вариант реальности, весь фильм вел к этому.
Фильм «Пророк» с Николасом Кейджем начинался как классический фантастический триллер о предсказании будущих катастроф. Главный герой спасает город от катаклизма, но в конце всё оказывается просто видением этого персонажа.
Использование клише «всё это было сном» почти всегда раздражает зрителей, ведь оно обесценивает весь сюжет. Такой финальный поворот не только не стал неожиданным, но и оставил зрителей без настоящего завершения истории.
- Этот финальный твист с «всё это было лишь видение» напоминает эпичный обман зрителей в «Сумерках». © Suspicious_Glove7365 / Reddit
«Сумерки. Сага. Рассвет: Часть 2» — битва, которой не было
В финальной части Сумерек между кланами вампиров разразилась битва с впечатляющим размахом. Всё было круто: масштабные сцены, яростные схватки, гибель полюбившихся персонажей... Но потом оказалось, что это просто видение одной из героинь. Такой ход обесценил всю напряжённость сцены, оставив зрителей чувствовать себя оболганными.
«Планета обезьян» — нелепая концовка вместо классического финала
Ремейк Тимом Бертоном классической ленты «Планета Обезьян» запомнился зрителям разве что из-за своего абсурдного финала. Вместо того, чтобы повторить культовый твист из оригинального фильма (состоящий в том, что герой всё это время находился на Земле), сценаристы решили придумать нечто «уникальное».
В итоге герой возвращается на родную планету, но обнаруживает, что Земля теперь принадлежит обезьянам. Почему? Как? Никто не объясняет. Этот финал не только не дал ответа на вопросы, но и породил ещё больше загадок.
«Знаки» — водобоязнь пришельцев
Фильм «Знаки» начинается как мистический триллер, но его финальный поворот вызывает только смех. Оказывается, инопланетяне боятся...воды. Причём не просто боятся — для них она смертельна. Возникает логичный вопрос: зачем тогда они вторглись на планету, которая на 71% покрыта водой? Этот сюжетный поворот настолько нелеп, что разрушает всю атмосферу фильма, позиционирующего себя как кино ужасов.
- Искренний совет инопланетянам с аллергией на воду — не пытайтесь завоевать планету, которая заселена живыми существами, состоящими из воды! © the-terrible-martian / Reddit
«Рождество на двоих» — призрачная любовь
Фильм «Рождество на Двоих» с Эмилией Кларк и Генри Голдингом на первый взгляд выглядит милой рождественской мелодрамой. Главная героиня, Кейт, заново учится радоваться жизни, познакомившись с загадочным парнем по имени Том. Они проводят вместе много времени, он вдохновляет её, и, казалось бы, история движется к счастливому завершению. Но тут выясняется, что Том был донором сердца, которое находится в груди пережившей год назад трансплантацию Кейт.
Фильм слово в слово интерпретировал первую строчку из знаменитой песни группы Wham!: «На прошлое рождество я отдал тебе свое сердце...». Он начался как лёгкая романтическая история, а закончился мистической драмой. Многие зрители посчитали такой ход натянутым и излишне драматичным.
- Сюжет, дословно повторяющий первую строчку песни — тот гениальный момент, когда сценаристы воспринимают вдохновение музыкой чересчур буквально. © shellac / Reddit
«Спектр» — неожиданная родня
Фильм «Спектр» изменил историю Джеймса Бонда... но не в лучшую сторону. Внезапно выясняется, что главный злодей Блофельд это приёмный брат Бонда. Вся интрига «Спектра» держалась на тайне злодея, но этот поворот оказался бесполезным и не добавил ничего нового, особенно учитывая, что Бонд практически никак не отреагировал на новость о брате. Да и сам факт, что он не узнал Блофельда — полный абсурд.
- Сделать Блофельда братом Бонда — это худшее, что они могли придумать. «Спектр» мог бы стать отличным фильмом, а Кристоф Вальц — остаться в памяти потрясающим злодеем бондианы, но нет, они решили добавить семейную драму, которая вообще никому не была нужна. © themoche / Reddit
«Таинственный лес» — сумасшедший эксперимент
Фильмы М. Найта Шьямалана славятся неожиданными поворотами, но «Таинственный лес» стал, пожалуй, самым глупым из них.
Весь фильм нас заставляют думать, что герои живут в 19 веке и боятся монстров, которые обитают в лесу. Но в конце выясняется, что всё это — современный научный эксперимент. Монстров не существует, а сам «старинный» поселок просто скрыт от цивилизации. Этот твист не только разрушил напряжение, но и выглядел натянутым. Многие зрители наверняка почувствовали себя обманутыми, ведь фильм рекламировался как мистика в историческом сеттинге, а в итоге оказался драмой.
«Звёздные войны: Скайуокер. Восход» — еще больше семейной драмы
Когда внезапно воскрес Император Палпатин, фанаты Звёздных Войн испытали не столько шок, сколько полное недоумение. Оказывается, он не умер в «Возвращении джедая», а просто клонировал себя. Сценаристы так и не придумали нормального объяснения, зачем он так поступил, и просто решили: «Окей, он воскрес, идём дальше». Но самый нелепый момент случился чуть позже — Палпатин оказался дедом юной героини Рей. Вот только очередная попытка повторить культовый ход с Дартом Вейдером выглядела не как «вау-эффект», а как дешевая имитация оригинальной трилогии.
- Рей как внучка Палпатина — это просто фейспалм. Такое ощущение, что Джей Джей Абрамс сам не знал, кем хотел сделать Рей. Сначала ходили слухи, что она потомок Оби-Вана, потом её превратили в «никого», а в итоге она потомок Палпатина. Это уже утомляет. © Training-Mess5833 / Reddit
«Хэнкок» — внезапная супер-супруга
Фильм «Хэнкок» начинался как интересная деконструкция жанра фильмов о супергероях. Главный герой — супергерой-неудачник, которого ненавидит весь город. Он не похож на привычных нам защитников человечества, и в этом была фишка фильма.
Но где-то в середине сценаристы, видимо, решили, что интересного конфликта маловато. Вдруг выясняется, что жена одного из персонажей в исполнении Шарлиз Терон — тоже бессмертная супергероиня. Причём они с Хэнкоком были вместе более 3000 лет, но он почему-то забыл об этом из-за удара по голове.
Этот неожиданный поворот полностью разрушил концепцию фильма. Вместо сатиры на супергероику он вдруг превратился в какую-то нелепую древнюю драму с бессмертными возлюбленными.
Словом, сценаристам стоит помнить, что не всегда нужно гнаться за шокирующей развязкой — иногда логика важнее. А вот режиссерам, к примеру, стоит быть повнимательнее, а то могут появиться занятные ляпы, которые не преминут заметить глазастые зрители.
Комментарии
Не понимаю сути претензий к фильмам типа "Помни меня" - ой, мы хотели романтическую комедию, а оказалось, что это трагедия, плак-плак. Так в этом и смысл фильма был. Кстати, рекомендую его посмотреть. Там интересные темы поднимаются и Роберт Кабачок хорошо сыграл. К сожалению, концовку уже спойлернули, но я, когда смотрела, до последнего надеялась, что его герой выживет.