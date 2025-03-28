12 раз, когда сценаристы явно переусердствовали с лихими поворотами сюжета

Фильм «Хэнкок» начинался как интересная деконструкция жанра фильмов о супергероях. Главный герой — супергерой-неудачник, которого ненавидит весь город. Он не похож на привычных нам защитников человечества, и в этом была фишка фильма.

Но где-то в середине сценаристы, видимо, решили, что интересного конфликта маловато. Вдруг выясняется, что жена одного из персонажей в исполнении Шарлиз Терон — тоже бессмертная супергероиня. Причём они с Хэнкоком были вместе более 3000 лет, но он почему-то забыл об этом из-за удара по голове.

Этот неожиданный поворот полностью разрушил концепцию фильма. Вместо сатиры на супергероику он вдруг превратился в какую-то нелепую древнюю драму с бессмертными возлюбленными.