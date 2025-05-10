Интересно, откуда взята фотография модели Папаелии. Нигде в интернете не нашла что она выглядела так. Есть буквально пару фото в интернете, и она выглядела по-другому там. Есть предположение что это не мисс Папаелия
Посмотрите, как раньше выглядели представители разных сфер деятельности
Мир меняется, меняются вместе с ним и представители из разных сфер деятельности. Мы решили посмотреть, как выглядели люди разных специальностей много лет назад и какие они в наше время.
Модель Марина Папаелия, представлявшая Египет в 1953 году на конкурсе «Мисс мира», и модель Кристина Пышкова, выигравшая его в 2024 году
Знаменитая бодибилдерша Эбби Стоктон в 1948 году и ее коллега Лиза Вера Рамирес в наше время
Слева мы видим женщину-бодибилдера здорового человека, справа- бодибилдер курильщика-коптильщика.
Легендарная пара танцоров начала XX века Ирэн и Вернон Касл и участники соревнования по латиноамериканским танцам в наше время
Парикмахер в 1953 году и сейчас
Когда я стригу у меня такое лицо как у дамочки справа, и некоторые спрашивают, нравится ли мне стричь))
Продавец-консультант демонстрирует плащ в 1940 году и ее коллега сейчас
Продавец в немецком магазине продуктов в 1952 году и продавец в магазине сладостей в нынешнее время
Так выглядел фармацевт в 1948 году, а такой он сейчас
Архитектор за созданием чертежа в 1952 году и портрет нынешнего известного архитектора Стефани Хальфен
Окулист осматривает пациента в клинике Дрездена в 1975 году и его коллега в нынешнее время
Это в Дрездене))) А у нас na периферии и сейчас у обычного окулиста из всех инстументов только плакат с буквами🤣🤣🤣
Так выглядел строитель в 1935 году, а так он выглядит сейчас
Сейчас тоже можно найти похожих строителей 😆, только нос у них не такой гламурный 😆
Учительница позирует перед школой в 1920 году и учительница химии в 2021 году
Пожарный в 1909 году и в наше время
Иногда на собеседовании при приеме на работу мы можем столкнуться с довольно-таки неожиданными вопросами от рекрутеров. Это произошло и с некоторыми пользователями интернета, которые щедро поделились ими с аудиторией.