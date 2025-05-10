Посмотрите, как раньше выглядели представители разных сфер деятельности

Мир меняется, меняются вместе с ним и представители из разных сфер деятельности. Мы решили посмотреть, как выглядели люди разных специальностей много лет назад и какие они в наше время.

Модель Марина Папаелия, представлявшая Египет в 1953 году на конкурсе «Мисс мира», и модель Кристина Пышкова, выигравшая его в 2024 году

Знаменитая бодибилдерша Эбби Стоктон в 1948 году и ее коллега Лиза Вера Рамирес в наше время

Легендарная пара танцоров начала XX века Ирэн и Вернон Касл и участники соревнования по латиноамериканским танцам в наше время

Парикмахер в 1953 году и сейчас

Продавец-консультант демонстрирует плащ в 1940 году и ее коллега сейчас

Продавец в немецком магазине продуктов в 1952 году и продавец в магазине сладостей в нынешнее время

Так выглядел фармацевт в 1948 году, а такой он сейчас

Архитектор за созданием чертежа в 1952 году и портрет нынешнего известного архитектора Стефани Хальфен

Окулист осматривает пациента в клинике Дрездена в 1975 году и его коллега в нынешнее время

Так выглядел строитель в 1935 году, а так он выглядит сейчас

Учительница позирует перед школой в 1920 году и учительница химии в 2021 году

Пожарный в 1909 году и в наше время