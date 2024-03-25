Простые способы понять, что в отеле вам предоставят хороший сервис, а не разведут, как пачку «Юпи»

Мелисса Хэнкс, бывший менеджер отеля, рассказала о закулисье гостиниц и некоторых секретах номеров для постояльцев, и от таких откровений могут побежать мурашки по коже. Многие советы пригодятся вам во время предстоящего отпуска.

Первым делом Мелиса проверяет фильтры кондиционера и простыни

По прибытии в отель Мелисса первым делом рекомендует заглянуть в кондиционер и проверить фильтры на чистоту. Затем девушка переключает внимание на матрас, внимательно исследуя его на наличие клопов. Она советует отказаться от верхней простыни на гостиничных кроватях. «Не хочется вас расстраивать, но их не стирают каждый раз, когда кто-то останавливается в отеле», — заявила она.

Девушка рассказывает, как проверить матрас на наличие клопов

Отвечая на вопросы о постельных клопах, Мелисса подчеркивает, что не стоит класть что-либо на кровать до тщательной проверки, чтобы не принести домой нежелательных попутчиков. Мелисса исследует матрас, подушки и даже швы, посветив на них фонариком. Клопов можно найти и снизу матраса: «Нужно перевернуть матрас и проверить другую сторону», — советует Мелисса.

Если вы все-таки найдете клопов, девушка рекомендует попросить переселить вас в другую комнату в противоположном конце здания. Если вы нашли маленьких вредителей в одной комнате, это не значит, что они окажутся в других.

Мелисса не рекомендует пользоваться ведерком для льда, основываясь на собственном опыте

Мелисса поделилась, что индивидуально упакованные пластиковые стаканчики лучше потенциально немытых стеклянных стаканов. Она категорически не рекомендует использовать гостиничные ведерки для льда и даже делится личным опытом очистки их от разных загрязнений. Для льда Мелисса предлагает использовать пластиковые стаканчики из упаковки возле кулера с водой.



«В отеле, где я работала, один из гостей использовал ведро для сальсы, супа или чего-то еще. Вся комната пропахла гнилыми фруктами и овощами», — написал один из подписчиков. А другой добавил: «У нас был гость, который сходил по нужде в ведро для льда. Мы его выбросили».

На завтрак она советует приходить в течение 30 минут после открытия столовой