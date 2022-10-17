Что такое харизма и как ее развить: как стать харизматичным человеком

Харизматичный человек — это какой? «Такой... такой... классный», — хочется сказать нам, ведь сложно дать четкое определение, это целая совокупность факторов, которые притягивают и манят. Харизматичные люди легко находят общий язык и убеждают других. Они уверены в себе, успешны, их речь увлекательна, а жесты выразительны. Но завидовать им не стоит хотя бы потому, что качества эти не приобретенные, харизму можно прокачать. Наши советы помогут вам стать тем самым, кого захотят слушать, на кого хотят походить и к кому тянутся. Вперед, самое время развить харизму.

Ответим на главный вопрос: харизматичный человек — это какой?

A group of friends have an outdoor party at night / oneinchpunch , A group of women sitting at a table with many different books / tonodiaz

Исследователи старались, трудились и, судя по всему, не зря ели свой хлеб, умудрившись сократить характеристики харизматичного человека до 2 черт:

Влиятельность. Подразумевает некий магнетизм. Оказавшись в компании, харизматичный человек охотно возьмет на себя обязанности лидера, а если решит обратиться к людям, то будет крайне убедительным.



Подразумевает некий магнетизм. Оказавшись в компании, харизматичный человек охотно возьмет на себя обязанности лидера, а если решит обратиться к людям, то будет крайне убедительным. Приветливость. Это предполагает эмоциональную доступность. Такой человек часто улыбается, ладит с самыми разными по статусу и темпераменту людьми, с ним легко и комфортно.



И тут важно сделать отступление: харизматичным человек может быть в определенных обстоятельствах. Например, вам может быть неуютно в клубе на тусовке, когда сын маминой подруги тянет вас на танцпол. В этой ситуации вы будете растеряны, а может, и вовсе подавлены. Зато в книжном клубе все только и ждут, когда настанет ваша очередь выступать, там вы становитесь звездой, не хватает только блеска софитов. Не стоит пытаться всегда и везде быть «на коне» и притворяться, когда ситуация для вас стрессовая, лучше качайте харизму там, где вам уютно и хорошо.

Пройдите тест и узнайте уровень своей харизматичности

Есть отличный тест, который поможет оценить, так ли вы очаровательны и привлекательны в глазах окружающих, как считаете. Все просто: читаете утверждение и прислушиваетесь к себе, если написанное далеко от вас, как Шанхай от Сызрани, то ставите единицу. Чем сильнее откликается, тем выше балл вы должны поставить по 9-балльной шкале. Затем суммируем баллы и обсудим результат.



Когда звучит классная музыка, я не могу устоять на месте. Я смеюсь весело и заразительно. Я без проблем выражаю эмоции в телефонном разговоре. При личном разговоре я часто дотрагиваюсь до собеседника. Мне нравится, когда на меня смотрят люди. У меня развитая мимика. Мне говорили, что из меня вышел бы неплохой актер (актриса). Я люблю выделяться из толпы. Я не стесняюсь в незнакомой копании. У меня в запасе есть сногсшибательный соблазнительный взгляд. Я отлично играю в игры, в которых нужно что-то показать, изобразить. Если на вечеринке немного народу, то я точно окажусь в центре внимания. Если человек мне импонирует, я могу обнять его.

Результаты: До 56 баллов — не надо паники, кое у кого из редакции так же! Вместе попытаемся прокачать харизму и сделать так, чтобы как можно больше людей узнали, какие мы классные.

От 56 до 86 баллов — средний результат, как у большинства. Неплохо, есть с чего стартовать, но и есть куда стремиться.

Больше 86 баллов — мы не знаем, для чего столь яркому и успешному человеку эта статья, но нам льстит, что вы ее читаете. Продолжайте, попробуем еще больше развить харизму.

1-й шаг к харизме: дайте волю маленьким странностям

© youyuenyong budsawongkod / Shutterstock , Woman model with watermelon on her head / DeathLess Woman model with watermelon on her head / DeathLess

Если вы всегда немного отличались от других, но тщательно это скрывали, самое время выпустить это наружу. Любите шляпки с боа, поете фальцетом, травите анекдоты-баяны? Просто смиритесь с этим и дайте себе волю. Когда люди ожидают чего-то обычного и закономерного, а вы их удивляете, это бодрит мозг — высвобождается дофамин, людям становится хорошо. Хорошо от общения с вами, вы заинтриговали, вас запомнят.

И главное, вы не должны казаться супергероем, как раз наоборот — признание слабостей, странностей, уязвимости сближает с собеседником. Покажите, какой вы классный, добрый, человечный, и в вас признают харизматичного лидера.

2-й шаг: качаем ораторское искусство

, Woman and beauty salon seller / klyaksun , © djessa / Shutterstock A man visits a hairdresser's barbershop to cut hair to a client / klyaksunWoman and beauty salon seller / klyaksun

Увлекать и убеждать — вот то, что нам необходимо, а для этого потребуется запомнить следующее:



Улыбайтесь. Сообщите собеседнику о позитивных намерениях, это точно вас сблизит. К тому же исследования показывают, что улыбка на самом деле заразительна, а главное, люди, которые регулярно улыбаются, кажутся более уверенными в себе.



Сообщите собеседнику о позитивных намерениях, это точно вас сблизит. К тому же исследования показывают, что улыбка на самом деле заразительна, а главное, люди, которые регулярно улыбаются, кажутся более уверенными в себе. Смотрите людям в глаза. Нет повода не верить ученым, которые уверяют, что взгляд активирует часть мозга, связанную с вознаграждением. Если вы смотрите человеку в глаза, с большой долей вероятности вы будете казаться ему компетентным и привлекательным.



Нет повода не верить ученым, которые уверяют, что взгляд активирует часть мозга, связанную с вознаграждением. Если вы смотрите человеку в глаза, с большой долей вероятности вы будете казаться ему компетентным и привлекательным. Не планируйте, что сказать дальше. Потому что невозможно слушать и готовиться к дальнейшему разговору одновременно.



Потому что невозможно слушать и готовиться к дальнейшему разговору одновременно. Запоминайте имена. Нет звука приятнее для человека, чем звук собственного имени, мозг реагирует молниеносно — активируется. А если вам предстоит кого-то представить, добавьте к имени достижение: «Это Катерина — лучший бухгалтер, которого я знаю».



Нет звука приятнее для человека, чем звук собственного имени, мозг реагирует молниеносно — активируется. А если вам предстоит кого-то представить, добавьте к имени достижение: «Это Катерина — лучший бухгалтер, которого я знаю». Ищите общие темы. Есть то, что вас связывает практически с любым человеком: любовь к котикам, фильмам Тарантино, черно-белой фотографии, может, вы предпочитаете одну и ту же марку авто или ваши дети ходят в один детсад.



Есть то, что вас связывает практически с любым человеком: любовь к котикам, фильмам Тарантино, черно-белой фотографии, может, вы предпочитаете одну и ту же марку авто или ваши дети ходят в один детсад. Делайте свою речь богаче. Ваши новые друзья — метафоры, классные истории и анекдоты. А еще риторические вопросы. Да-да, они могут показаться избитыми, но харизматичные лидеры постоянно используют их, чтобы привлечь к обсуждению, вовлечь в диалог.

Следите за тембром — если вы говорите слишком напряженно, люди подумают, что вы злитесь, тихо — что вы слабак. Не забывайте и про темп — не торопитесь, чтобы не показаться нервным, идеальный темп речи составляет около 120 слов в минуту, или 2 слова в секунду.



3-й шаг: учимся владеть телом

Используйте жесты. Одна из самых эффективных коммуникационных стратегий — владение жестами. С их помощью можно подчеркнуть смысл, донести до людей нужную мысль. И не заморачивайтесь, продумывая жесты, — пусть руки живут своей жизнью, а вы будете максимально естественны.



Одна из самых эффективных коммуникационных стратегий — владение жестами. С их помощью можно подчеркнуть смысл, донести до людей нужную мысль. И не заморачивайтесь, продумывая жесты, — пусть руки живут своей жизнью, а вы будете максимально естественны. Пусть ваша поза будет открытой. Если вы сидите, лучше положите руки на стол, это будет сигналом о том, что вы честны и вам можно доверять. Если стоите, не складывайте руки в замок и тем более крест-накрест на груди, ведь это закрытые позы, которые напрягают людей и совсем не настраивают на конструктив.



Если вы сидите, лучше положите руки на стол, это будет сигналом о том, что вы честны и вам можно доверять. Если стоите, не складывайте руки в замок и тем более крест-накрест на груди, ведь это закрытые позы, которые напрягают людей и совсем не настраивают на конструктив. Занимайте сильные позы. Они меняют ваш внутренний настрой, и вот вы уже сами верите в то, что обаятельнее человека в мире не найти. А если верите сами, то легко будет убедить в этом и всех остальных. Типичная поза силы — вы стоите прямо, слегка расставив ноги, упираясь кулаками в бедра.

4-й шаг: повышаем эмоциональный интеллект

Подчините эмоции. Харизматичный человек не понаслышке знает, что такое самообладание. Он может отследить свои эмоции и совладать с ними. А значит, не будет реагировать импульсивно, а все обдумает и поступит так, как того требуют обстоятельства.



Для того чтобы эмоции стали нас слушаться, нам нужно перестать их подавлять. Представьте: вы торопитесь на свидание, выходите из дома, и тут начинается дождь. Есть два варианта развития событий: деструктивный, в котором вы кричите, плачете, злитесь или — хуже того — делаете вид, что ничего не произошло, заталкивая злость поглубже в душу. Или вы начнете практиковать переоценку. Переоценка — это изменение отношения к негативной ситуации, прежде чем нас захлестнут эмоции. Дождик? Будет забавная история, которую можно рассказать, а сейчас можно найти укрытие и переждать или пробежаться по лужам, как в детстве. Такой подход способствует развитию мышления и более здоровым отношениям с эмоциями.

Харизматичный человек не понаслышке знает, что такое самообладание. Он может отследить свои эмоции и совладать с ними. А значит, не будет реагировать импульсивно, а все обдумает и поступит так, как того требуют обстоятельства. Для того чтобы эмоции стали нас слушаться, нам нужно перестать их подавлять. Представьте: вы торопитесь на свидание, выходите из дома, и тут начинается дождь. Есть два варианта развития событий: деструктивный, в котором вы кричите, плачете, злитесь или — хуже того — делаете вид, что ничего не произошло, заталкивая злость поглубже в душу. Или вы начнете практиковать переоценку. Переоценка — это изменение отношения к негативной ситуации, прежде чем нас захлестнут эмоции. Дождик? Будет забавная история, которую можно рассказать, а сейчас можно найти укрытие и переждать или пробежаться по лужам, как в детстве. Такой подход способствует развитию мышления и более здоровым отношениям с эмоциями. Будьте отзывчивы. Харизма не игра в одни ворота, вы должны не только поражать жестами и красноречием, но и уметь слушать. Покажите собеседнику, что его мыли и слова имеют значение, искренний интерес к другим — гарант вашего успеха.

5-й шаг: любим то, что делаем

Мы уже поняли, что стать харизматичным без любознательности и реального интереса к жизни и другим людям просто невозможно. Но вот еще одна важная деталь: вы должны искренне верить в то, что делаете, и любить это. Лидеры всегда устанавливают высокую планку и искренне уверены, что смогут достичь цели, именно такое отношение заряжает и мотивирует всех вокруг.

А еще харизматичные лидеры охотно хвалят окружающих, свою команду и коллег. Вспомним хотя бы вдохновляющую речь Киану Ривза, в которой он говорит о том, какие все классные. Ну и как тут не попасть под обаяние это прекрасного мужчины?

Не переходите на темную сторону

Теперь, когда вы нашли особый баланс теплоты и компетентности, вас слушают открыв рот, о вашем обаянии ходят легенды и все хотят с вами дружить. Велик соблазн отойти от благородных мотивов и использовать эти навыки в корыстных целях. Например, убеждать людей делать то, что не в их интересах, манипулировать поведением и эмоциями собеседника.

И помните: харизма вызывает привыкание. Получив массу внимания и одобрения, очень легко стать зависимым от любви аудитории и идти на поводу у толпы. Оставайтесь верны себе, не сбивайтесь с пути, пусть все свежеприобретенные умения идут только во благо.

Какая из известных личностей кажется вам наиболее харизматичной?