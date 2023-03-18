10+ особенностей жизни в Норвегии, от которых местные и бровью не поведут, а вот приезжие в осадок выпадут

Норвегия — это настоящий рай для путешественников, где каждый километр пути наполнен живописными пейзажами и духом приключений. Однако приезжим здесь также стоит приготовиться к вызовам, которые местные решают с легкостью.

«У меня всегда было одно одеяло на двуспальной кровати, а у норвежцев — по два односпальных. Кто-то в курсе, почему в Норвегии так?»

Несколько одеял позволяют комфортнее спать и настраивать индивидуальную температуру под себя, а еще супруги не станут устраивать соревнования по перетягиванию одеяла ночью. На мой взгляд, 2 одеяла — хорошее решение. © Glittering_Cow945 / Reddit

Норвежские родильные дома могут сильно отличаться от привычных

«Отправились мы с женой в норвежский роддом. Палата больше похожа на номер в 3-звездочном отеле. Акушерка все время любезно помогала нам со всем и в какой-то момент предложила зайти в соседнюю комнату. Мы заглянули туда и глазам не поверили, потому что увидели ванную с зажженными свечами, успокаивающей музыкой и работающим джакузи». © lostlifel / Pikabu

Норвежские дома с дерновыми крышами — пример человеческой изобретательности

Такие дома часто встречаются на всей территории страны, заставляя некоторых особенно впечатлительных туристов испытывать потрясение. Дерн используется как средство для теплоизоляции.

«Муж недавно прислал фотку и сказал, что у них почти во всех заведениях стоят на столе вазы только с двумя цветками. Кто-нибудь знает, с чем это может быть связано?»

Почти во всей Европе принято преподносить четное количество цветов, потому что это приносит счастье. © russmann / Pikabu

В магазинах на охлажденных продуктах есть индикаторы, указывающие количество дней, оставшихся до истечения срока годности

Это химический индикатор свежести. Темная полоса перемещается справа налево. Если темная полоса длинная, еда свежая.

Вот такие загадочные приборы устанавливают на столбах в Норвегии

Это отметка, где расположен дренаж.

На местных улочках можно повстречать вот такие чудные знаки пешеходного перехода

Владелец этого автомобиля лишился прав, из-за того что не убрал снег с машины

А вот такие удобные уличные заправки можно повстречать в городах

Здесь вам определенно понадобится небольшая лодка

Это живописное местечко — остров Верландет, расположившийся на западном побережье Норвегии. Выглядит здорово, но вскоре начинаешь осознавать, что до ближайшего продуктового магазина придется идти 3 часа. © valdezlopez / Reddit



Детей приучают к ответственности за собственную жизнь и здоровье с самого детства

Родители практически не пекутся о своих чадах. Норвежские детишки очень самостоятельны и сами выбирают, как правильно им одеваться и питаться. Их с детсада учат дружить с погодой и самим определять, что носить в зависимости от времени года. Другими словами, мама может сама выдать носочки, куртку и шапку, а ребенок уже решает, когда надеть резиновые сапоги, а когда теплый пуховик.

Жители этого северного государства обожают заниматься каким-либо видом спорта

Любимые виды спорта норвежцев — это футбол, лыжи, сноуборд, регби, хоккей. Разумеется, многие также ходят в спортзал и бассейн, а некоторые и вовсе предпочитают пробежки на природе. © Lintdn / Pikabu

Местные деревенские развлечения не оставят равнодушным никого

Отправляясь на один из деревенских фестивалей, будьте готовы к тому, что вас могут пригласить на забег по пирсу даже в пижаме.

Здесь можно принять участие в соревнованиях по метанию елок на дальность