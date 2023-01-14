10 правил, которые лучше соблюдать при посещении мастера маникюра. Жаль, не все о них слышали

Многие девушки предпочитают доверять уход за ногтями профессионалам, и мы их понимаем. А чтобы визит в салон приносил исключительно удовлетворение, стоит взять на заметку несколько простых правил. Мы выяснили, как лучше вести себя, взаимодействуя с мастером маникюра, чтобы и получить идеальные ногти, и оставить о себе впечатление как о вежливых и приятных клиентах.

Не приходите заранее

Опоздания, само собой, никто не любит: стоит одной клиентке явиться позже, и сдвигается все расписание. Но те, кто приходит слишком заблаговременно, могут застать мастера во время единственного короткого перерыва и не дать допить чашку кофе, доесть обед или просто побыть в тишине. Лучше, конечно, приходить строго в назначенное время.

Если дизайн вам не нравится, скажите сразу

Скажем, выбрали вы красный лак, мастер нанес его на один ноготь, и вдруг вы поняли: нет, не ваше, настроение поменялось и душа требует бежевый нюд. Не бойтесь сказать, что передумали: лучше сделать это сразу, когда работа только началась.

Не пытайтесь помочь, двигая руками или напрягая их

Некоторые клиентки пытаются подстроиться, самостоятельно поворачивая руки, протягивая их вперед или делая какие-то другие движения. Но мастеру будет удобнее, если вы просто расслабите руку и позволите ему работать самостоятельно.

Уберите смартфон подальше

Конечно, если вам поступил срочный звонок, мастер поймет вас и войдет в положение. Но переписываться нон-стоп, листать ленту соцсетей или играть в приложение не стоит. Во-первых, свежее покрытие может повредиться. Во-вторых, мастер невольно будет отвлекаться.

Не стригите ногти перед посещением салона

Не сомневайтесь: мастер аккуратно подпилит отросшие ногти и придаст им желаемую форму. А вот с коротко подстриженными ногтями работать будет куда труднее. Так что не переживайте, что ваши ногти слишком сильно отросли.

А вот ухаживать за ногтями дома никто не запрещает

Если вам мешает отрастающая кутикула, нет ничего страшного в том, что вы будете убирать или смягчать ее самостоятельно между посещениями салона. Однако лучше воздержаться от удаления кутикулы непосредственно перед визитом к мастеру: можно случайно повредить тонкую кожу, а с микроповреждениями делать маникюр не стоит из соображений безопасности.

Спокойно приходите со старым гелем-лаком на ногтях

Снимать гель-лак самостоятельно как минимум небезопасно: можно повредить ногтевую пластину и саму структуру ногтя. Поверьте, мастер насмотрелся на разные ногти и не придет в ужас от того, что вы явились в салон с отросшими ногтями, которые покрывал лаком не он.

Перед визитом в салон определитесь с дизайном и цветом, хотя бы примерно

Лучше идти в салон, уже представляя, как будет выглядеть будущий маникюр. В арсенале у мастера сотня цветов на выбор, а еще декоративные украшения, пудра, фольга — глаза разбегаются. Если начать выбирать непосредственно на месте, можно потратить много времени, так что мастера в основном просят приходить уже с идеей.

Подберите фото, чтобы показать его мастеру со словами «Хочу вот так!»

Разумеется, каждый мастер использует свою технику и, вероятно, не сумеет повторить дизайн точь-в-точь (особенно если он сложный). Но фото с понравившимся цветовым сочетанием или узором наглядно покажет, что вы хотите увидеть на своих ногтях. Порой даже сами мастера советуют приносить образец желаемого дизайна.

По возможности не берите с собой детей

Даже если мастер работает на дому. Во-первых, ради безопасности самого ребенка: детям совершенно ни к чему дышать парами лака и пылью от спиленного покрытия. Во-вторых, малыши крайне любопытны: они могут схватить со стола все, что им заблагорассудится, включая острые инструменты, или же просто отвлекать мастера от работы. Впрочем, существуют салоны, в которых оборудован детский уголок. Если оставить ребенка не с кем, попробуйте поискать такие места: там вы спокойно наведете красоту, а малыш будет занят играми или рисованием.