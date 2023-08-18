10 предметов гардероба, которые за последние 100 лет изменились до неузнаваемости

Женщина XXI века может наряжаться так, как душе угодно. Но еще столетие назад модницы в обязательном порядке затягивали талию в корсет, а их купальные костюмы напоминали чуть ли не монашеские одеяния. Мы решили разузнать, что носили представительницы прошлых поколений в разных жизненных ситуациях и как изменились эти предметы гардероба к нашим дням.

Свадебное платье

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Мода на белоснежные подвенечные платья появилась в середине XIX века. В 1880-х невесты отдавали предпочтение нарядам с облегающим шею воротничком и пышной юбкой. И только к 1910-м годам красавицы начали отказываться от обилия оборок и воланов, а юбки стали укорачиваться. Девушки 1920-х годов к алтарю шли в расшитых бисером платьях из легких тканей, например, шелка. Талию они, как правило, не подчеркивали. Чего не скажешь о модницах 1950-х годов. Ярко выраженная талия и пышная юбка — вот главные черты свойственного этой эпохе свадебного наряда.

В 1970-х в моду вошел богемный стиль, и, конечно же, ему соответствовали и подвенечные наряды. Также порой девушки фате предпочитали широкополые шляпы. А в следующем десятилетии модницы шли к алтарю в платьях с объемными рукавами. В начале XXI века самыми популярными были наряды с открытыми плечами и пышной юбкой. А потом невесты начали отдавать предпочтение минимализму, выбирая более изящные силуэты.

Офисный костюм

С наступлением XX века у многих женщин только появилась возможность распоряжаться собственным заработком, но далеко не все могли одеваться на работу как захочется. Девушки, которых нанимали в качестве домашней прислуги, обычно носили униформу. Зато офисные служащие могли проявить некоторую фантазию при составлении гардероба. В 1910-х годах самые смелые красотки старались внести в свой образ элементы мужского костюма: платьям они предпочитали жакет. С юбкой, конечно же. Но корсет все еще оставался обязательным элементом наряда.

В середине века в моде были подчеркнуто женственные туалеты, а вот в 70-е годы поднялась волна феминизма. Дамы боролись за право носить то, что хочется, а не то, что принято. Больше всего споров стояло по поводу вопроса, можно ли ходить на работу в брюках.

В наше время женщины сами определяют свой рабочий стиль, но порой им приходится следовать дресс-коду, принятому в той или иной фирме (например, в банке).

Купальник

Еще в начале XX века на пляжах были специальные работники, которые следили, чтобы купальные наряды женщин соответствовали нормам приличия. Если от колена до нижнего края костюма было большое расстояние, леди могла получить штраф.

Однако с годами юбка становилась все короче, а в 1940-х купальник превратился в цельный приталенный костюм с лифом. А в середине 60-х годов прошлого столетия появились бикини.

Одежда для беременных

© Philadelphia, Chicago [etc.] The J.C. Winston co / The Library of Congress / Flickr , Heritage Art / Image State / East News , Courtesy Everett Collection / East News Heritage Art / Image State / East NewsCourtesy Everett Collection / East News

Если в начале XIX века женщины в положении носили платья с завышенной талией, то уже в 1920-х — с заниженной. Отличительной чертой одежды для беременных 1930-х годов являлся мелкий принт на ткани. Силуэт же мог быть разным. Ожидающие малыша дамы надевали платья с регулируемым поясом в районе талии или платья с запахом. В 1950-х в моду вошли костюмы-двойки для беременных. Они представляли собой брюки или юбку в сочетании с довольно просторным верхом.

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С наступлением 1960-х годов будущие мамы начали отдавать предпочтение коротким женственным платьям или платьям в стиле бохо. Второй вариант в следующем десятилетии обрел небывалую популярность, претерпев незначительные изменения. А в 1980-х годах женщины стремились выглядеть как никогда ярко, и беременность не могла стать тому препятствием. Они носили все, что душе угодно, включая экстремально модные спортивные костюмы. Можно сказать, что к нашему времени мало что изменилось: ожидающие малыша дамы не привязываются к какому-то конкретному предмету одежды, предпочитая одеваться в привычном для себя стиле. А в последние годы появилась тенденция показывать животик. Правда, пока это делают лишь звезды, но глядишь, скоро и на улицах увидим будущих мам в укороченных топах.

Наряд для театра

На рубеже XIX и XX веков посещение театра было торжественным событием, поэтому дамы обязательно надевали вечерний ансамбль. В 1910-х годах зрительницы приходили в роскошных платьях по фигуре с глубоким вырезом и короткими рукавами.

В 40-х годах прошлого века наряды стали довольно-таки строгими. В одежде начали ценить практичность, хотя туалеты оставались элегантными. Для этого периода были характерны платья или костюмы с акцентными плечами, узкой талией и юбкой ниже колена. В 1990-е годы публика перестала наряжаться для просмотра спектакля или оперы, а теперь каждый одевается так, как ему хочется.

Наряд для ресторана

В XIX веке леди посещала ресторан в сопровождении джентльмена. В 1900-х годах ситуация изменилась, женщины стали чаще появляться в таких местах в одиночестве. Тогда и появилась мода, диктующая, в каких платьях следует ходить в заведения общепита. Часто женщины туда наведывались не для того, чтобы утолить голод, а чтобы ознакомиться с модными трендами. Если туалеты для театра были достаточно открытыми, с короткими рукавами и глубоким декольте, то подходящий для ресторана костюм был весьма скромным, с длинными рукавами. Появляться в таких заведениях без шляпки никто не осмеливался.

В 1930-х на смену строгим нарядам пришли коктейльные платья. Иногда блюстители морали жаловались, что дамы приходят ужинать в чересчур легких нарядах. В 1960-х годах женщины даже пытались проскользнуть вечером в рестораны в летних сарафанах, что было дерзким нарушением этикета.

В 1970-е годы понятие «одежда для ресторана» изменило свое значение и стало относиться к униформе работников. А сегодня поход в заведение общепита не считается таким уж большим событием, чтобы наряжаться.

Торжественное платье

На рубеже XIX и XX веков дамы выходили в свет в туалетах силуэта S. Благодаря корсету и турнюру талия выглядела максимально тонкой, а грудь и бедра выдавались. В начале 20-х годов наряды стали более легкими и свободными, они отражали образ новой женщины, свободной и активной. Дорогие вечерние наряды вручную расшивали бисером, более дешевые платья шили из нескольких слоев легкой ткани.

В середине XX века женщины вернулись к вечерним платьям с узкой талией и объемным кринолином, но обнажили плечи. Похожие наряды (правда, не с таким утрированным силуэтом) до сих пор можно увидеть на торжественных мероприятиях, например, школьных выпускных.

Костюм для танцев

В начале XX века на смену бальным нарядам, под которые непременно надевался корсет, а иногда еще и кринолин или турнюр, пришли более свободные силуэты. Женщины смогли двигаться более естественно, а новые музыкальные стили (танго, джаз, модерн) требовали как раз этого. К середине прошлого столетия подол нарядов стал значительно меньше, а обувь устойчивее. Вместо туфель женщины зачастую одевали на танцы тенниски или ботинки на небольшом каблуке.

В 70-е годы мир покорил стиль диско, который с танцполов перебрался на улицы. После этого дизайнеры неоднократно обращались к танцевальной моде и сделали ее очень популярной.

Домашняя одежда

Предназначенная специально для сна одежда появилась в конце XVII века, до этого люди отправлялись в кровать в нижних рубашках. В Викторианскую эпоху наряды для сна начали украшать декоративными элементами, будь то кружева или банты. Часто чтобы не замерзнуть ночью, поверх ночных рубашек леди надевали еще и жакеты. Пижамы начали шить в XX веке, но первое время их носили преимущественно мужчины. А потом Коко Шанель представила шелковый костюм для женщин, и те были сражены наповал.

В 1920-х годах появились неглиже, которые по силуэту напоминали модные в то время платья-флэпперы. Они выглядели как обычные ночнушки, только изготавливались из шелка и были украшены кружевами.

Спортивный костюм

Спорт снискал небывалую популярность среди женщин в конце XIX века. И хотя им не позволялось принимать участие в профессиональных соревнованиях, они могли ездить на велосипеде, играть в теннис и заниматься домашней гимнастикой. Тогда и появилась спортивная одежда для этих целей. Но даже физическая активность не являлась причиной снять корсет для наших прабабушек и прапрабабушек В конце 40-х годов прошлого столетия спортивная одежда для женщин стала в разы комфортнее, но настоящая революция произошла в 1959 году, когда изобрели спандекс. Костюмы стали не только красивее, но и функциональнее. Так что наши бабушки и мамы могли зажигать на тренировках.