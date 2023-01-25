10 примеров того, как кардинально менялись каноны женской красоты последние 200 лет

Каноны красоты меняются постоянно. Когда-то давно в моде был выбритый лоб, а потом — брови-ниточки. В наши дни все это кажется довольно странным. Мы решили заглянуть в прошлое и сравнить, как выглядели эталонные красотки разных стран в разные исторические эпохи.

Франция

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Одна из парижских звезд Прекрасной эпохи — танцовщица Эмильена д’Алансон — кружила головы многим мужчинам на рубеже XIX–XX веков. В XX веке одной из главных красавиц Франции считалась Мишель Мерсье — актриса, прославившаяся благодаря роли Анжелики в фильмах 1964–1968 годов по романам Анн и Сержа Голон. В число самых узнаваемых француженок XXI века вошла Ева Грин, которая получила мировую известность, сыграв роль Сибиллы, королевы Иерусалима, в историческом эпосе Ридли Скотта «Царство небесное», и девушку Джеймса Бонда Веспер Линд в боевике «Казино „Рояль“».

Великобритания

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Лилли Лэнгтри — британскую актрису и светскую львицу — прославляли в XIX веке как женщину необычайной красоты и обаяния. Она стала первой знаменитостью, рекламировавшей коммерческий продукт. Лэнгтри была известна своими отношениями с аристократами, включая принца Уэльского, графа Шрусбери и принца Людвига фон Баттенберга. В XX веке сердца англичан завоевала очаровательная Диана Спенсер, на которой женился принц Чарльз — будущий король Великобритании. Диана заняла 3-е место в списке 100 величайших британцев в истории. В XXI веке одной из самых привлекательных британок по праву считают актрису Киру Найтли, ставшую настоящей звездой после съемок в трилогии «Пираты Карибского моря».

Италия

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Элеонора Дузе — всемирно известная итальянка, обладательница прозвища Божественная и главная конкурентка Сары Бернар — считалась величайшей театральной актрисой своего времени и была кумиром миллионов. В XX веке, пожалуй, самой популярной итальянской актрисой была Софи Лорен, которую Американский институт киноискусства назвал одной из величайших звезд классического голливудского кино. В XXI веке весь мир свела с ума своей красотой Моника Беллуччи. В 50 лет она стала самой возрастной девушкой Бонда в истории франшизы.

Германия

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Красотка Роза Альбах-Ретти начала театральную карьеру в Берлине в конце XIX века и достигла немалых высот. В следующем столетии ее дело продолжила Роми Шнайдер. Наряду с Марлен Дитрих и Хильдегард Кнеф она является одной из самых известных немецких актрис XX века. В XXI веке девушки из Германии продолжили покорять мир. Например, Хайди Клум — первая немецкая модель, ставшая «ангелом» Victoria’s Secret.

Испания

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В XIX веке на европейских сценах блистала очаровательная испанская певица Полина Виардо. С самого юного возраста ее сопровождали толпы поклонников. Даже замужество Полины не останавливало влюбленных мужчин, среди которых были писатель Иван Тургенев, композиторы Шарль Гуно и Гектор Берлиоз. В следующем столетии главной испаноязычной звездой стала актриса и певица Сара Монтьель. Знаменитость выходила замуж 4 раза, а СМИ называли ее самой красивой женщиной Испании XX века. В XXI веке на смену Монтьель пришла Пенелопа Крус — первая и единственная испанская актриса, номинированная на премию «Оскар» и получившая ее. А еще она первой среди своих соотечественников удостоилась звезды на голливудской «Аллее славы».

Дания

Бетти Хеннингс начала карьеру балерины в 60-х годах XIX века, а позже переквалифицировалась в актрисы. Она играла молодых девушек в пьесах Генрика Ибсена, Офелию и Гертруду в «Гамлете» Шекспира и главную роль в пьесе «Мария Стюарт» Шиллера. Потомственная актриса Биргитте Федерспиль была одной из самых ярких звезд Дании XX столетья. В 1950-е годы дважды признавалась лучшей актрисой и награждалась главной национальной кинопремией за исполнение ролей в фильмах «Слово» и «В заграничном банке». В числе самых известных и привлекательных датских актрис современности — Беате Билле. Она получила награду Shooting Star Award на Берлинском международном кинофестивале 2006 года.

Нидерланды

В конце XIX века куртизанка и танцовщица Мата Хари, рожденная в Нидерландах, кружила головы многим мужчинам. Ее имя стало синонимом выражения «роковая женщина». В 1962 году самой красивой девушкой Нидерландов официально стала Катарина Лоддерс. Чуть позднее она завоевала титул «Мисс мира». В наши дни одна из главных красавиц Нидерландов — Джесси Джаз Вуйк, получившая титул «Мисс Нидерланды» в 2015 году.

Япония

Когда речь заходит о японках, сводивших мужчин с ума, многие из нас сразу представляют гейш. В самом конце XIX века одной из самых ярких гейш считалась Касима Эцу. Благодаря своей красоте девушка часто появлялась в рекламе и на открытках. Дочь самурая — красавица Юки Като — была известной гейшей в начале прошлого столетия. В нее влюбился американец Джон Морган и увез ее на свою родину, но его семья ее не приняла. По мотивам истории Юки был поставлен мюзикл. Сегодня одна из самых привлекательных девушек Японии — Ю Аои, актриса и модель. Она получила множество наград, в том числе премию Японской академии и премию Kinema Junpo Awards за лучшую женскую роль второго плана.

Швеция

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Одной из самых ярких звезд оперной сцены XIX века была Енни Линд, которую называли Шведским соловьем. В певицу были влюблены композитор Феликс Мендельсон и писатель Ханс Кристиан Андерсен. Именно Енни сказочник увековечил в образе Снежной королевы. В XX веке мир покорила шведка Ингрид Бергман. Вскоре после прибытия в США ее начали называть идеалом американской женственности и претенденткой на звание величайшей ведущей актрисы Голливуда. В 1999 году Американский институт киноискусства признал ее 4-й женщиной-легендой классического голливудского кино. В наши дни одна из самых привлекательных шведок — модель и актриса Мини Анден. Ее фото было размещено на обложках многих модных журналов, включая Vogue, Marie Claire, Cosmopolitan и ELLE, она участвовала в рекламных кампаниях Calvin Klein, Donna Karan, BCBG, Louis Vuitton, Hugo Boss, Gucci и Victoria’s Secret.

Австралия

Звезда австралийской театральной сцены XIX века — Нелли Стюарт. В народе ее называли «наша Нелл» и «милая Нелл». Когда актриса скончалась в возрасте 72 лет, на ее похороны собралась огромная толпа. В 70-е годы прошлого века в Австралии, да и в мире, была очень популярна актриса и певица Оливия Ньютон-Джон. В 1978 году она снялась в музыкальном фильме «Бриолин», который в то время был самым кассовым мюзиклом, а саундтреки к нему до сих пор остаются в числе самых продаваемых в мире. Одна из главных австралийских звезд наших дней — Марго Робби. В 2017 году журнал Time включил ее в число 100 самых влиятельных людей, а в 2019 году она вошла в топ самых высокооплачиваемых актрис мира по версии Forbes.