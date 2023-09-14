10 самых красивых мужчин по версии пластического хирурга. Нам вот даже спорить не хочется

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Доктор Джулиан Де Сильва, известный пластический хирург, определил 10 самых красивых и привлекательных мужчин с помощью правила «золотого сечения». Благодаря нему можно оценить привлекательность человека. Давайте посмотрим на наш сегодняшний рейтинг самых красивых знаменитостей и узнаем, согласны ли вы с мнением врача.

10. Дуэйн Джонсон

Согласно научным данным, Дуэйн Джонсон занимает 10-е место в списке самых красивых мужчин мира, набрав 86,07 %.

9. Генри Голдинг

Генри Голдинг получил 87,98 %. «Совершенно новые методы позволяют нам раскрыть некоторые тайны того, что именно делает человека физически красивым, и эта технология полезна при планировании операций для пациентов», — поделился врач.



8. Джордж Клуни

LISA O'CONNOR / AFP / East News

Джордж Клуни получил 89,91 %, заняв 8-е место в списке.

7. Крис Эванс

Крис Эванс занимает 7-е место среди самых красивых мужчин мира, набрав 91,9 % в рейтинге.

6. Роберт Паттинсон

J.M. HAEDRICH / SIPA / Sipa Press / East News

Звезда «Гарри Поттера» Роберт Паттинсон занял шестое место, набрав 92,15 %.

5. Джуд Беллингем

Джуд Беллингем, сенсация чемпионата мира по футболу в Англии, занял пятое место, набрав 92,22 %.

4. Гарри Стайлз

Согласно новой технологии, певец Гарри Стайлз занимает четвертое место в мире по красоте, набрав 92,30 %.

3. Майкл Б Джордан

По мере приближения к идеальному результату, на третьем месте оказался герой «Черной пантеры» Майкл Б. Джордан, набравший 93,46 %.



2. Крис Хемсворт

Звезда «Мстителей» Крис Хемсворт занял второе место с 93,53 %.

1. Реге-Жан Пейдж

И, наконец, звезда фильма «Бриджертоны» Реге-Жан Пейдж является самым красивым мужчиной в мире, по мнению науки. Было установлено, что 34-летний британский актер на 93,65% соответствует греческому правилу золотого сечения — показателю физического совершенства.