10 самых красивых мужчин по версии пластического хирурга. Нам вот даже спорить не хочется
Доктор Джулиан Де Сильва, известный пластический хирург, определил 10 самых красивых и привлекательных мужчин с помощью правила «золотого сечения». Благодаря нему можно оценить привлекательность человека. Давайте посмотрим на наш сегодняшний рейтинг самых красивых знаменитостей и узнаем, согласны ли вы с мнением врача.
10. Дуэйн Джонсон
Согласно научным данным, Дуэйн Джонсон занимает 10-е место в списке самых красивых мужчин мира, набрав 86,07 %.
9. Генри Голдинг
Генри Голдинг получил 87,98 %. «Совершенно новые методы позволяют нам раскрыть некоторые тайны того, что именно делает человека физически красивым, и эта технология полезна при планировании операций для пациентов», — поделился врач.
8. Джордж Клуни
Джордж Клуни получил 89,91 %, заняв 8-е место в списке.
7. Крис Эванс
Крис Эванс занимает 7-е место среди самых красивых мужчин мира, набрав 91,9 % в рейтинге.
6. Роберт Паттинсон
Звезда «Гарри Поттера» Роберт Паттинсон занял шестое место, набрав 92,15 %.
5. Джуд Беллингем
Джуд Беллингем, сенсация чемпионата мира по футболу в Англии, занял пятое место, набрав 92,22 %.
4. Гарри Стайлз
Согласно новой технологии, певец Гарри Стайлз занимает четвертое место в мире по красоте, набрав 92,30 %.
3. Майкл Б Джордан
По мере приближения к идеальному результату, на третьем месте оказался герой «Черной пантеры» Майкл Б. Джордан, набравший 93,46 %.
2. Крис Хемсворт
Звезда «Мстителей» Крис Хемсворт занял второе место с 93,53 %.
1. Реге-Жан Пейдж
И, наконец, звезда фильма «Бриджертоны» Реге-Жан Пейдж является самым красивым мужчиной в мире, по мнению науки. Было установлено, что 34-летний британский актер на 93,65% соответствует греческому правилу золотого сечения — показателю физического совершенства.