11 фактов о синхронном плавании, которые доказывают, что это намного больше, чем красивые купальники

Люди, которые занимаются спортом, знают, что в любой дисциплине важны правильная техника и подходящее для тренировок оборудование. И синхронное плавание не исключение. Зрителей, которые смотрят соревнования, поражают отточенные движения спортсменок, ныряющих и выпрыгивающих из воды, их красочные купальники. Но мало кто знает, сколько нужно труда, чтобы подготовить яркую, слаженную программу.

1. Синхронистки выполняют свои упражнения перед 15 судьями

ALBERTO PIZZOLI / AFP / East News

На соревнованиях присутствует жюри, состоящее из трех групп судей, в каждой по 5 человек. Каждая из этих групп оценивает различные аспекты выступления. 1-я группа дает оценку исполнению, 2-я — общему впечатлению, 3-я — сложности использованных элементов. В произвольной программе одна группа оценивает исполнение, 2-я — артистизм, а 3-я — сложность.

2. Обычно спортсменки сами придумывают и делают себе макияж

Synchronized swimming duet on performance in the pool / microgen , Trainer Applaying make up before competition on synchronized swimming competition / microgen

У некоторых команд в синхронном плавании не так много денег, чтобы нанимать профессионального визажиста на каждое соревнование. Поэтому многие пловчихи сами заботятся о своем макияже.

3. Спортсменки расходуют очень много косметики

Professional makeup brushes and tools, natural make-up products set on white table. / manera , French synchro swimmers Sara Labrousse and Chloe Willhelm in a Duet exercise during the Espana Sincro meeting in Barcelona Picornell Swimpool, June 18, 2011 in Barcelona, Spain / Maxisports

Подготовка к соревнованиям обходится недешево. В среднем каждой спортсменке нужен 1 новый купальник и 1 упаковка крема от загара каждый месяц. Что касается косметики, то за всю карьеру девушки расходуют примерно 10 тюбиков губной помады, и вовсе не потому, что так любят краситься. Дело в том, что их макияж должен быть ярким, как у актеров: вблизи он выглядит экстремально, а издалека кажется вполне натуральным.

4. Программа должна укладываться в установленные временные рамки

Massagno, Switzerland - 12 June 2016 - group of girls in a pool practicing synchronized swimming / Fotoember

Согласно основным правилам синхронного плавания, каждое выступление может длиться от 2,5 до 5 минут. Это зависит от количества человек в команде. Однако независимо от того, сколько спортсменов находится в воде, их оштрафуют, если программа займет на 15 секунд больше или меньше, чем положено.

5. Этот вид спорта укрепляет сердечно-сосудистую систему

Human Heart / sciencepics , RIO DE JANEIRO, BRAZIL - AUGUST 15, 2016: Iryna Limanouskaya and Veronika Yesipovich of team Belarus compete during synchronized swimming duets free routine preliminary of the Rio 2016 Olympic Games / zhukovsky

В целом плавание считается спортом, укрепляющим сердечно-сосудистую систему, так как оно поднимает уровень кислорода в теле, не заставляя сердце работать с чрезмерной нагрузкой. Это приводит к снижению риска заболеваний миокарда на 40 %.

6. Иногда синхронисткам требуется проходить тест на гибкость

RIO DE JANEIRO, BRAZIL - AUGUST 15, 2016: Huang Xuechen and Sun Wenyan of team China compete during synchronized swimming duets free routine preliminary of the Rio 2016 Olympic Games / zhukovsky , RIO DE JANEIRO, BRAZIL - AUGUST 15, 2016: Huang Xuechen and Sun Wenyan of team China compete during synchronized swimming duets free routine preliminary of the Rio 2016 Olympic Games / zhukovsky

Иногда до выступления на больших соревнованиях спортсменкам требуется пройти тест на гибкость. Судьи добавляют по 1 очку к финальному результату команды за каждого ее члена, успешно прошедшего этот тест.

7. Спортсменки должны выбирать подходящие купальники

CHINE NOUVELLE / SIPA / SIPA / East News , FRANCOIS-XAVIER MARIT / AFP / East News

Синхронистки должны очень ответственно подходить к выбору купальников для выступления: учитывать нужно не только материал, но и дизайн. Купальник должен быть удобным, легким и прочно держаться на теле. Самые популярные — с лямками крест-накрест на спине и высокими вырезами для ног, поскольку такие модели обеспечивают большую свободу движений.

8. Некоторые соревнования требуют особых навыков

Synchronized swimmers performing dance with arms up / microgen

На соревнованиях по синхронному плаванию предъявляются жесткие требования не только к продолжительности выступления и макияжу, но и к одежде спортсменок. В обязательном конкурсе элементов победители должны исполнить определенные фигуры перед жюри, которое оценивает их технику. Судей ничто не должно отвлекать, в том числе яркий дизайн, никто не должен выделяться, поэтому в данном случае спортсменки обязаны быть в черных купальниках без каких-либо логотипов и в белых шапочках.

9. Некоторые спортсменки не надевают зажим для носа

AP / East News

Этот аксессуар нужен для того, чтобы предотвратить попадание воды в нос. Несмотря на то, что это немного неудобно, большинство пловчих им пользуются. Но некоторые находят другие способы уберечь свои ноздри от воды. Например, Мэри Киллман закрывает ноздри верхней губой.

10. Синхронистки плавают с открытыми глазами

OLI SCARFF / AFP / East News

Хотя синхронисткам запрещено носить защитные очки, они должны постоянно держать глаза открытыми, даже когда находятся под водой. При выполнении программы спортсменкам нужно не упускать из виду партнерш по команде, чтобы при необходимости можно было выровнять свои позиции или подготовить определенные движения.

11. Спортсменки не стыдятся своей менструации



The Spanish Synchronized Swimming female Team in an exhibition in the swimming pools of Son Moix stadium in Palma de Mallorca. / Jllado , Woman hygiene protection, close-up.menstruation calendar with cotton tampons / ksena32

Во время интервью олимпийская чемпионка Келси Уоррелл сказала: «Нам не стыдно, в этом нет ничего унизительного. Мы так уязвимы друг перед другом и так открыты, что всегда готовы помочь. Например, если у кого-то видно веревочку от тампона, другие члены команды обязательно об этом скажут».

Какими видами спорта вы занимались? В чем заключались их особенности? Если бы у вас была возможность заняться любым видом спорта, что вы выбрали бы и почему?