11 ошибок, из-за которых даже самая дорогая одежда выглядит пресно

Можно купить много роскошных вещей, но это не гарантирует того, что они будут актуальными. Ведь мода — это эксперименты и создание собственного стиля. И никто не идеален, особенно когда дело доходит до гардероба. Мы расскажем вам о распространенных ошибках в стиле, которыми грешат многие женщины.

Выбирать только черные колготки

Черные колготки — это классика, надеть их можно и в пир и в мир. Без сомнения, они универсальны и носят их практически все. Но для того, чтобы не выглядеть скучно и добавить перчинку вашему образу, лучше отдать предпочтение забавным и ярким оттенкам. Например, вы можете сделать черное платье более интересным, подобрав к нему цветные колготки.

Сочетать джинсы с высокой посадкой и рубашку свободного кроя

Fontoura/Coleman Rayner/East News , Bellocqimages/Associated Press/East News

Джинсы с высокой посадкой не гармонируют с бесформенным верхом, который падает значительно ниже талии. Весь смысл высокой посадки в том, чтобы подчеркнуть изгибы вашего силуэта.

Носить клетчатую плиссированную мини-юбку

Colleen Cahill / Design Pics / East News , JM HAEDRICH/SIPA/SIPA/East News

Такая модель юбки хорошо смотрится на подростках. Но если вы вышли из школьного возраста, то повесьте ее обратно на вешалку. Мы не говорим, что мини-юбки исключены, — просто избегайте сочетания плиссе и клетчатого принта.

Надевать массу аксессуаров или, наоборот, отказываться от них

Cyril Pecquenard/KCS/East News

Обилие аксессуаров, под которыми и кожи не видно, может испортить любой образ.

Вместо этого выберите одно или несколько украшений: они подчеркнут наряд и добавят вам индивидуальности.

Носить джинсы с низкой посадкой

Cyril Pecquenard/KCS/East News

Эту модель джинсов нужно выбирать осторожно, потому что она может визуально увеличить вашу талию и укоротить ноги. Джинсы с низкой посадкой не подходят для определенных типов телосложения. Если ваш тип фигуры — «груша» (узкие плечи и широкие бедра), «песочные часы» (узкая талия и одинаковый объем груди и бедер) или «яблоко» (одинаковый объем талии, груди и бедер), то лучше носить модели с высокой или средней посадкой.

Надевать прозрачные ткани в избытке

Laurent VU/SIPA/SIPA/East News

Комбинации прозрачной и плотной тканей позволяют выглядеть эффектно и чувственно, не впадая в вульгарность. Однако если прозрачной ткани слишком много и ваша одежда показывает больше, чем необходимо, то вы можете испортить ваш образ. А вот одежда с прозрачными вставками станет идеальным решением.

Использовать неоновые цвета в повседневных образах

AGCreativeLab / Depositphotos , AGCreativeLab / Depositphotos

Неоновые оттенки могут быть в тренде какое-то время, но они не подходят для повседневного стиля. Флуоресцентные яркие вещи лучше носить в определенное время и в подходящем месте. Например, надеть неоновый голубой на собеседование или официальное мероприятие, вероятно, не лучшая идея. Тем не менее не стесняйтесь выбирать неоновые цвета для вечеринок, чтобы создать незабываемый образ.

Носить на вечеринки маленькое черное платье

LAURENT BENHAMOU/SIPA/SIPA/East News

Раньше маленькое черное платье было идеальным выбором для любого вечернего мероприятия. Но новый подход к созданию современной одежды для торжественных случаев таков: «Чем больше, тем лучше». В этом году модницы предпочитают вечерние платья разных цветов и длины.

Считать, что комбинация принтов — это пестро

Laurent VU/SIPA/SIPA/East News

На самом деле смешанные принты могут выглядеть очень свежо и моментально превратить образ из скучного в запоминающийся. Если вы боитесь экспериментировать, начните с простого: наденьте что-нибудь в горошек с сумкой в полоску. Сохраняя цвета в одной гамме, например бело-черной, можно выбирать любые узоры и принты для создания изысканного наряда.

Быть уверенной в том, что для создания соблазнительного образа нужна откровенная одежда

Shootpix/ABACA/Abaca/East News

Если вы действительно верите в то, что мини-юбки и обтягивающие платья с глубоким вырезом создают притягательный образ, вы оказываете себе медвежью услугу: возможно, на вас будут смотреть косо. Чтобы выглядеть соблазнительно, а не кричаще, в качестве наряда лучше выбирать джинсы и шелковый топ или мини-платье без декольте.

Избегать тренда «двойной деним»

hanna.putylina / Depositphotos

В 2023 году «двойной деним» возвращается, а это значит, что вы можете носить джинсовые брюки, топы и куртки одновременно. Джинсовые костюмы из 90-х уже не вчерашний день, они снова актуальны. Самый простой способ выглядеть стильно — это надеть вещи разной расцветки, например светлую джинсовую рубашку с темными брюками или наоборот.

А какие модные ошибки из этого списка совершали вы?

Фото на превью Laurent VU/SIPA/SIPA/East News