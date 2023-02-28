11 вещей, которые может рассказать о нас макияж до того, как мы промолвим хоть слово

Макияж — неотъемлемая часть жизни почти каждой женщины. Приобретя широкую популярность в 20-е годы ХХ века, он продолжает свое победное шествие по планете и в наши дни. Видов и вариантов «подкраситься» — сотни, если не тысячи. Каждая женщина вольна выбирать то, что ей нравится больше всего, а сам этот выбор многое говорит о человеке.

1. Смоки айс

ANGELA WEISS / AFP / East News

Глаза, как известно, зеркало души, а такой активный акцент на них не может не привлечь внимание. Смоки айc задают таинственный, мистический образ сильной и уверенной в себе женщины, которая не боится выделяться из толпы. Стоит помнить, что это скорее вечерний макияж, и для собеседования ранним утром или деловой встречи не подойдет.

2. Ярко-красная помада

Испокон веков ярко-красный цвет губ вызывал полярные реакции в обществе. Кто-то считал его символом грехов и пороков, кто-то — простой вульгарностью, а кто-то — олицетворением прогресса и свободы. Так, в начале ХХ века красная помада стала популярной в движении суфражисток, боровшихся за права женщины и полную эмансипацию. Сегодня ярко-красная помада продолжает оставаться символом свободы, независимости и раскрепощенности. Ее обладательницу сложно смутить или испугать.

3. Широкие подчеркнутые брови

Брови — одна и тех частей женского лица, которая постоянно меняется в ответ на веяния моды, то вытягиваясь в ниточку, то поднимаясь на лоб, то приобретая объем и пышные формы. Если вы поклонница широких подчеркнутых бровей, вас, скорее всего, можно отнести к перфекционистам. Такие люди обычно бывают дотошны в важных делах, логичны и решительны.

4. Глянцевые губы естественного цвета

Если в женской косметичке всегда найдется место блеску для губ натурального оттенка, то ее обладательницу, скорее всего, можно отнести к романтичным, женственным и мечтательным натурам. Кроме того, они умеют радоваться жизни и находить во всем плюсы.



5. Яркие тени для век

Как правило, любительница такого мейка — яркая и любящая приключения личность. Ее дерзость может доходить до хулиганства, она склонна драматизировать и преувеличивать. Зато с ней никогда не бывает скучно, она точно знает, как весело провести время.

6. «Кошачьи глазки»

Если женщина не ленится каждое утро подводить глаза и рисовать идеальные стрелки, то она обращает пристальное внимание и на другие мелочи. Такой человек не опоздает на встречу, не забудет день рождения лучшей подруги и не посадит пятно на новую блузку.

7. Губы без помады или нюд

Если вместо всех цветов вы наносите на губы только увлажняющий бальзам или остановили выбор на нюдовой палитре, вам можно только позавидовать. Ведь вы обрели гармонию и свободу от досаждающих бытовых мелочей. Обычно приверженки естественного цвета губ не пытаются кого-то впечатлить, угнаться за последними трендами или шокировать, однако они очень хотят, чтобы их воспринимали всерьез. В общении с другими они проявляют много тепла и заботы, они хорошие слушатели.

8. Черная помада

Далеко не каждая женщина решится надеть черный цвет на губы. Но если вы одна из этих немногих, то черный цвет помогает вам раскрыть артистичность натуры. Непохожесть таких персон на других очень заметна, и такой выбор цвета намекает на то, что его хозяйка — личность творческая и неоднозначная. А их настроение имеет тенденцию быстро меняться в зависимости от ситуации.

9. Пудра

Если выражение «припудрить носик» для женщины не просто метафора, а каждодневная практика, то можно предположить, что она любит большие компании. Такие люди очень социальны, легко идут на контакт и любят окружать себя друзьями и близкими. Да и окружающим они кажутся легкими и открытыми.

10. Глиттер

Глиттер, нанесенный на веки или скулы, придает взгляду молодость, живость и некоторую незрелость. Такая женщина выглядит спонтанной и открытой всему новому.

11. Накладные ресницы

CHRIS DELMAS / AFP / East News