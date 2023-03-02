12 особенностей жизни в XIX веке, которые нам покажутся, мягко говоря, странными

В кино XIX век выглядит очень романтичным: роскошные платья, изысканные шляпки с выбивающимися из-под них локонами, джентльмены в стильных костюмах. Все это, разумеется, было, но за кадром осталось много менее приглядных, но ничуть не менее увлекательных вещей.

Люди в те времена мылись уксусом

Вопросами гигиены в XIX веке заведовали врачи. Они советовали дамам 1 или 2 раза в месяц принимать теплую ванну. Излишне высокая и низкая температура воды, уверяли медики, могла вызвать проблемы со здоровьем — от сыпи до безумия. В перерывах между долгожданными ваннами дама омывала тело губкой, смоченной в прохладной воде и уксусе.

А голову мыли аммиаком и луковым соком

Голову мыли редко, так как этот процесс был сложным и не очень приятным. Женщинам советовали разводить чистый нашатырный спирт в теплой воде, а затем втирать его в кожу головы и волосы. Аммиак, конечно, очень эффективно очищал волосы от грязи, но при этом разъедал кожу. Была менее травматичная альтернатива — луковый сок. Он не настолько эффективно очищал волосы, но некоторые были уверены, что средство делает локоны блестящими и способствует более бурному росту шевелюры.

И все это делали на кухне

До того как в домах появились водопроводы, люди мылись в самой теплой комнате — на кухне. Воду можно было нагреть на плите и налить в жестяную ванну, и вся семья, как правило, мылась в одной и той же воде по очереди. Нередко кухня была на 2-м этаже, и тяжелые ведра приходилось таскать туда. Причем не только наверх, но и потом вниз, чтобы вылить грязную воду.

Боролись с морщинами с помощью мяса

Чтобы сохранить кожу лица упругой как можно дольше, женщины перед сном делали себе маски из тонких ломтиков сырой говядины. А еще в Викторианскую эпоху считалось, что нанесение на ночь на лицо любого животного жира возвращает ему юношескую упругость.

А с лишним весом — с помощью сна

Идеальной женской фигурой считалась в целом стройная, но немного пухлая. С лишним весом боролись, причем разными методами. Врачи рекомендовали пить воду с лимоном, а если это не помогало, принимать специальные препараты, которые часто содержали опасные для жизни ингредиенты, такие как мышьяк, стрихнин и даже личинки солитера. Еще один оригинальный метод, который советовали медики, — это постоять после приема пищи. «Известный врач сказал, что человек, который имеет привычку стоять в течение 20 минут после еды, никогда не станет слишком толстым», — писали в газетах. Диеты тоже рекомендовались. При этом те, кто их придерживался, в течение нескольких дней находились на сильном успокоительном. Логика заключалась в том, что, пока они спали, им не хотелось есть. Проблема в том, что большие дозы седативных средств наносили серьезный ущерб здоровью.

С худобой тоже боролись

Худым женщинам тоже приходилось нелегко. Им рекомендовали как можно чаще лежать неподвижно при тусклом свете, «избегая всякого беспокойства и стараясь быть безразличными к каждому ощущению».

Ели песок

На рубеже XIX–XX веков стала популярна идея очистки организма. Некоторые методы были причудливыми, например поедание песка. «Мы не едим грязь. Мы едим песок. Это только круглый песок, который тщательно отобран, стерилизован и очищен», — говорил лидер Международной ассоциации здравоохранения Уильям Виндзор. По его мнению, это помогало пищеварению.

Выбирали в супруги свою полную противоположность

При выборе супруга викторианцы руководствовались не только материальным положением кандидатов. Хорошей приметой было, если потенциальная избранница была внешне полной физической противоположностью жениху. Например, если мужчина был темноволосым, ему говорили, что он должен выбрать белокурую невесту. Комплекции это тоже касалось.

Они очень много двигались

Викторианцы — это не только леди и джентльмены в дорогих и неудобных костюмах, которых нам показывают на экранах. Это еще и простые люди рабочего класса, остающиеся за кадром. И им в этот период времени приходилось тратить огромное количество энергии на выполнение даже повседневных задач. Мужчинам приходилось проходить до 10 км только для того, чтобы добраться до работы. Женщины также большую часть дня были на ногах, занимаясь домашними делами или работая в мастерских и на фабриках.

Тщательно маскировали «изъяны» внешности

В эпоху, когда антибиотиков и эффективного лечения не было, люди терпели дискомфорт от болезней, с которыми мы сейчас справляемся на раз-два. Более того, физические недуги часто оставляли на теле заметные следы, которые тогда считались постыдными. Например, знаменитый автор труда «О происхождении видов» Чарльз Дарвин с подросткового возраста страдал кожными высыпаниями, из-за которых у него распухали губы и краснело лицо. Постоянное бритье раздражало кожу ученого, и тогда жена предложила ему отпустить бороду. У поэта Альфреда Теннисона из-за проблем с зубами исказились черты лица, и он тоже успешно скрыл это с помощью усов и бороды.

Длинные юбки и узкие корсеты обвиняли в распространении туберкулеза

Методы профилактики заболеваний в XIX веке были довольно необычные по нашим меркам. Например, одной из причин распространения туберкулеза на полном серьезе считали женскую одежду. Врачи утверждали, что длинные юбки, волочащиеся по улице, — это неприлично, ведь они подхватывают заразу, и женщины неосознанно приносят ее в дом. Тесные корсеты также считались одной из причин туберкулеза, поскольку сдавливали легкие. Чтобы остановить заболеваемость, юбки начали шить короче, а корсеты — свободнее.

При этом приподнимать юбку обеими руками было моветоном