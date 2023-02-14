12 трендовых вещей, которые круто смотрятся в жизни, а не только на модных показах

Модные тенденции сменяются одна за другой, и порой кажется, что они созданы для глянцевых журналов и дизайнерских показов, а не для обычных женщин. Но, оказывается, среди трендов этого года есть множество крутых идей, которые помогут на раз-два освежить даже будничный гардероб.

1. Брюки карго

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Джинсы скинни не в тренде, хоть и остаются любимчиками женщин. К тому же стилисты предсказывают их возвращение, так что вряд ли они когда-либо потеряют статус современной классики. Но свободный покрой сейчас смотрится уместнее. Поэтому для создания современного образа прямые мешковатые джинсы подойдут как нельзя лучше. Или хит этого года — карго. Удобный фасон уже оценили знаменитости и вовсю щеголяют в брюках с карманами.



2. Классические брюки

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Возможно, пришло время сменить приевшиеся джоггеры на классические брюки. Они как раз набирают популярность. Модницы носят варианты оверсайз, дополняя их элегантным верхом. А тем, кто придерживается более консервативного стиля, придутся по душе длинные прямые модели. Кроме того, что это актуальный фасон, он удлиняет ноги и эффектно смотрится на большинстве женщин.



3. Обновленный деним

Некоторые наряды на последних показах состояли сплошь из денима, а другие напоминали перешитую из джинсов одежду. Декор на ткани теперь тоже в почете. Только в 2023-м это больше не вышивка. Уместнее смотрятся металлические украшения, элементы пэчворк и колоритные потертости в стиле гранж.

4. Нежно-розовый

В 2022-м в тренде был дерзкий цвет фуксии, но в этом сезоне его заменяет более мягкий розовый. На подиумах можно было встретить множество образов, полностью составленных из вещей цвета сахарной ваты. Конечно, сложно представить, чтобы кто-то пошел на работу в таком наряде, поэтому в привычный гардероб достаточно добавить лишь несколько бледно-розовых аксессуаров.

5. Пайетки

Некоторые модельеры предложили поностальгировать по стилю диско и примерить сверкающие платья и топы, усыпанные пайетками. Яркие образы согласуются с другим трендом этого года — максимализмом. Но нежные и более сдержанные варианты таких нарядов тоже актуальны: они напоминают волшебную чешую русалки и смотрятся романтично.

6. Свободные жакеты

Жакеты, да и вообще деловой гардероб, в тренде. Вот только все его элементы дизайнеры предлагают носить более свободной формы, чем было принято раньше. Ведь принцип оверсайз распространяется не только на штаны. Особенно актуальны пиджаки в пастельных тонах зеленого, голубого и серого цвета.

7. Юбки миди и макси

Расклешенные юбки со складками или юбки-фигуристки, которые многие носили несколько лет назад, устарели. На смену им пришли более строгие юбки-карандаши, идеальные для рабочей обстановки. Другой хит сезона, который подойдет для более неформальных выходов, — джинсовая юбка макси.

8. Гранж

Расслабленное настроение читалось во многих коллекциях этого года. Возможно, и в обычной жизни пришло время заменить устаревшие приталенные водолазки на более свободные гранжевые толстовки или рубашки. А если их дополнить красивой обувью, то образ получится еще оригинальнее.

9. Детали будуара

В этом сезоне дизайнеры обыгрывают кружево, струящиеся ткани и другие элементы нижнего белья. Конечно, вечернее платье в виде комбинации — явление не новое, но теперь его вариации стали еще необычнее. На показах можно было увидеть множество версий одежды в таком стиле: от роскошных корсетов до ночных рубашек. Ну а в повседневном гардеробе этот тренд может найти отражение в романтичном декоре рубашек и блуз.

10. Пышные юбки и баски

На последних модных показах встречалось множество интерпретаций исторических костюмов. Тяга модельеров к театрализованным образам проявилась в возвращении фартингейлов и кринолинов. Конечно, в обычной жизни такое представить сложно, но запросто можно использовать некоторые детали, которые добавят драматичности. Например, примерить любимые многими баски или чуть более пышные юбки.

11. Одежда с низкой посадкой

Хотя отношение к джинсам с низкой посадкой противоречиво, они возвращаются на подиумы. Причем это касается не только джинсов, но и брюк, шорт и юбок. Стилисты предлагают сочетать их с короткими топами. Поэтому фасоны с высокой посадкой модницы на время отложат, они устарели. Ну а стоит ли возвращаться к ним тем, кто не гонится за трендами, — вопрос комфорта и личного стиля.

12. Готический стиль