12 вещей, из-за которых мы смотрим в зеркало и думаем: «Что-то не то»

Многие из нас любят рассматривать фото звезд или модные журналы. А потом часто появляется острое желание приобрести предметы гардероба, увиденные на картинках. Однако такие вещи, как, к примеру, белые брюки, только кажутся ультрамодными и подходящими к любому наряду. На деле же они не такие уж и классные.

Мы в ADME решили разобраться, какие вещи безнадежно портят любой образ.

Топы и платья с асимметричным вырезом

JEAN-BAPTISTE LACROIX / AFP / East News , Invision / Invision / East News

Платья и топы с таким верхом в основном плохо сидят на любой фигуре. Из-за этого со стороны может казаться, что вещь не подходит по размеру, даже если это не так. Также линия асимметричного выреза нередко бывает неудачной и визуально укорачивает верхнюю часть тела. Поэтому лучше отдавать предпочтение топам и платьям с классическим верхом.

Твидовый жакет

Твидовый жакет заметно прибавляет человеку возраста. Эксперты рекомендуют отправить этот предмет одежды в бабушкин сундук, а взамен подобрать вещь из другого материала. Если же хочется создать образ в мужском стиле, то можно обратить внимание на жакеты в полоску или с узором «гусиные лапки» (на фото справа).

Широкий пояс

Широкий ремень имеет свойство утяжелять фигуру. Ведь он представляет из себя горизонтальную полосу, которая визуально прибавляет лишних килограммов. Особенно стилисты не рекомендуют носить широкие пояса контрастных оттенков. Лучшим вариантом является узкий ремешок того же цвета, что и одежда.

Белые брюки

Белый цвет может смотреться стильно, например, если у вас туфли такого же оттенка. Но белые брюки в большинстве случаев визуально расширяют фигуру. К тому же они очень непрактичны. Легко пачкаются, любое пятно на них заметно, и не всегда есть возможность избавиться от грязи. Поэтому стилисты предлагают носить брюки других цветов.

Легинсы с ярким принтом

www.310pix.com / East News , face to face / FaceToFace / REPORTER / East News

Легинсы с ярким и заметным принтом визуально прибавляют несколько лишних килограммов. Такие орнаменты, как, например, леопардовый, привлекают к себе внимание. А так как этот предмет одежды облегает ноги, то автоматически бросаются в глаза и все складочки на теле. Поэтому легинсы лучше выбирать однотонные или с неброским принтом.

Брюки длиной три четверти

Это брюки чуть ниже колена или где-то до середины голени. Раньше считалось, что они круто смотрятся на стройных женщинах. Однако теперь стало понятно, что такая модель не идет никому, так как визуально сильно увеличивает бедра, из-за чего нижняя часть тела кажется тяжелой.

Джинсы с низкой посадкой

H.Vallenilla, PacificCoastNews / East News , C. Drut / Allpix Press / East News

Начнем с того, что эти джинсы хорошо смотрятся только на людях худощавого телосложения. Однако даже им эксперты не рекомендуют носить подобную модель. Низкая посадка может создать иллюзию того, что у человека широкие бедра, даже если на самом деле это совсем не так. Также зачастую посадка таких джинсов бывает настолько низкой, что, когда человек начинает активно передвигаться в них, ягодицы неизбежно выглядывают. Это смотрится неаккуратно.

Полностью винтажный комплект

Отдельные винтажные вещи могут смотреться симпатично. Однако образ, который полностью составлен из одежды в ретростиле, визуально прибавляет несколько лет. Чтобы не выглядеть старомодно, стилисты советуют сочетать винтаж с современными вещами. Например, «неоновый» свитер из 1980-х стоит надевать с джинсами вместо легинсов, а дополнить комплект можно ботильонами. А струящуюся юбку миди лучше носить не с блузкой, а с топом и кожаной курткой.

Мешковатый спортивный костюм

Кажется, что одежда оверсайз скрывает все недостатки и помогает выглядеть стройнее. Однако на самом деле мешковатые вещи лишь утяжеляют фигуру. То же самое касается и спортивной одежды. Костюм огромных размеров выглядит не очень эстетично. К тому же он может оказаться далеко не таким удобным, как вы подумали сначала. А во время активных занятий в нем тяжело двигаться. Поэтому стоит подбирать спортивную одежду, подходящую вам по размеру.

Широкая юбка

Gilbert Flores / Broadimage / Broad Image / East News , ANGELA WEISS / AFP / East News

Широкая юбка или платье с пышной нижней частью не скроют округлые формы, а лишь визуально прибавят объема. Особенно неудачно модели, зрительно расширяющие бедра, смотрятся на невысоких женщинах. Поэтому лучше, опять же, подбирать вещи по фигуре.

Громоздкая сумка

Сумка большого размера, куда помещается все нужное и ненужное, способна утяжелить образ, скрыв все достоинства наряда. Если к тому же выбор сделан в пользу консервативной дамской модели, то вы будете выглядеть старше.

Стилисты советуют отдавать предпочтение небольшим сумкам. Также не стоит стесняться носить днем клатчи. А если собираетесь на работу, деловую встречу или еще какое-либо официальное мероприятие, то эксперты предлагают обратить внимание на портфели или сумки в похожем стиле (на фото выше).

Кроссовки с любой одеждой

Сейчас спортивную обувь сочетают с повседневной одеждой как мужчины, так и женщины. Однако на самом деле надевать их и в пир, и в мир не самая лучшая идея. Так, классические спортивные кроссовки смотрятся хорошо именно с вещами для занятий спортом, например с толстовкой и легинсами. В сочетании с любой другой одеждой они визуально прибавляют возраста. Эксперты советуют подобрать для повседневной носки другую обувь. Среди кроссовок стоит обратить внимание на более модные и элегантные модели белого цвета. Прекрасной альтернативой станут ботинки, полуботинки и лоферы.