12 вещей, на которые раньше смотрели с завистью, а теперь — с ухмылкой

Густые, прокрашенные брови, золотые украшения и белоснежные виниры носить больше не круто. Молодые люди принципиально отказываются от некогда популярных вещей и делают такой выбор, от которого иногда волосы дыбом.

1. Ювелирные украшения и другие предметы роскоши

Не так давно изысканные браслеты, кольца и кулончики были едва ли не одними из самых желанных подарков для женщин всех возрастов. А вот миллениалы и зумеры гораздо менее увлечены этими предметами роскоши, что приводит к падению продаж ювелирных домов, даже такого гиганта, как Tiffany & Co. В наши дни молодежь предпочитает получать и дарить в подарок электронику, одежду и прочее, а «побрякушки» из драгоценных металлов им успешно заменяет оригинальная бижутерия.

2. Закрашивание седины

Раньше женщины так стеснялись седины, что устраивали подпольные салоны красоты у себя на кухне, заматывая голову целлофановым пакетом. Они были готовы носить любой получившийся цвет (помните бабушек с фиолетовыми волосами?), лишь бы спрятать ненавистные признаки старения. Сегодня серебристые пряди стали поводом для гордости. Более того, молодые люди специально красят волосы в «бабушкин» цвет. Просто потому, что это красиво.

3. Кондиционеры для белья

По данным компании Procter & Gamble, продажи кондиционеров для белья неумолимо падают на протяжении нескольких лет. Современная молодежь не видит в них необходимости, все чаще отдавая предпочтение спортивной и повседневной одежде из ткани, которая не требует смягчения при стирке. Кроме того, молодые люди стремятся использовать максимально натуральные средства, не содержащие химикаты.

4. Туфли на шпильке

Минули те времена, когда женщины, уподобляясь Кэрри Брэдшоу, грезили о новой паре обуви на высоком каблуке и активно носили ее в повседневной жизни. За последнее десятилетие продажи туфель на шпильке сильно сократились, их упорно продолжают вытеснять громоздкие кроссовки, лоферы и модели на низком устойчивом каблуке. Современные женщины в первую очередь беспокоятся о своем комфорте и здоровье, а не о гламуре.

5. Соболиные брови

После эпохи бровей-ниточек в тренд вошли густые брови. Некоторые даже успели сделать себе татуаж или просто отдавали кучу денег косметологам, чтобы прокрасить желаемую форму. Сейчас женщины отдают предпочтение естественности и носят разные брови: от тонких, как у Беллы Хадид, до широких, как у Лили Коллинз. А в последнее время пришла мода на выбеленные или выбритые брови, как у Моны Лизы.

6. Наличные деньги

Времена, когда мобильный телефон был всего лишь средством связи, давно остались в прошлом. Сегодня в нем сосредоточена вся жизнь. Смартфоны облегчают нам многие ее аспекты, в том числе оплату товаров, коммунальных услуг и других вещей. Миллениалы и зумеры все активнее переходят на безналичный расчет, причем уже не банковской картой, а при помощи мобильных приложений.

7. Первые свидания в ресторанах

Молодые пары все реже выбирают рестораны местом для первой личной встречи. Причины тому разные: кому-то некомфортно есть в компании незнакомого человека, другие не хотят просиживать несколько часов в заведении, даже если со спутником не пробежала искра. Некоторые попросту не хотят тратить лишние деньги, ведь с появлением приложений для знакомств люди стали чаще ходить на первые свидания, и у кого-то их может быть и по 5 в неделю, а ужин в фешенебельном ресторане грозит влететь в копеечку.

8. Джем

В последние годы продажи джема (который в англоязычных странах чаще называют мармеладом) продолжают неуклонно падать. Только 1 % людей моложе 28 лет остается верным этому лакомству, а большая часть покупателей относятся к пожилому поколению.

9. Мотоциклы

Молодые люди куда реже стали покупать байки и мотоциклы, считая эти недешевые средства передвижения пустой тратой денег. Легендарным «харлеям» они скорее предпочтут электросамокаты, которые, хоть и ненамного безопаснее, но все же менее громоздкие и более компактные.

10. Столовое серебро и фарфор

Из-за меньшего дохода в сравнении со старшим поколением, современная молодежь предпочитает не тратиться на серебряные столовые приборы, посуду из фарфора и другие дорогие вещи для дома, которые у наших мам и бабушек считались предметом роскоши и показателем достатка. Кроме того, миллениалам и зумерам попросту лень их чистить и полировать. Время и деньги они скорее потратят на впечатления, чем на «безделушки».

11. Медовый месяц

Удивительно, но первые недели своей семейной жизни нынешнее поколение все чаще предпочитает проводить порознь. Тенденция, когда молодожены отправляются в свадебное путешествие в одиночку, наблюдается последние пару лет. Чаще всего причиной тому оказывается трудоголизм и рабочие графики, которые у влюбленных не получается согласовать и подогнать даже под такое важное событие.

12. Неестественные виниры

Раньше киношники, чтобы подчеркнуть непривлекательность героини, непременно цепляли на нее брекеты. Сейчас же даже именитые звезды не стесняются демонстрировать брекеты на красной дорожке. А вот чересчур белоснежная улыбка, как из рекламы зубной пасты, стала моветоном. Современные люди считают, что лучше ходить со своими зубами, чем сверкать искусственной керамикой. Ведь установка виниров в молодом возрасте в будущем может принести много проблем.