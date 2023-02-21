12 знаменитостей старше 50, которым начхать на занудный стереотип «это не по возрасту»

Стразы, длина мини и рваные джинсы давно перестали быть принадлежностью исключительно юношеского гардероба. Взрослые женщины примерили на себя смелые образы, и им понравилось. Мы посмотрели, кто из звезд чихать хотел на предрассудки, связанные с модой и возрастом, и с каждым днем кокетливо увеличивает круг своих воздыхателей.

Шэрон Стоун

Шэрон Стоун приковала к себе тысячи взглядов на премьере фильма «Всевидящее око» в Лос-Анджелесе. 64-летняя актриса эффектно сочетала бежевое пальто и золотые клеши. Каждая вспышка фотокамер отражалась от блестящих брюк, а Стоун стала звездой вечера.

Дженнифер Лопес

BauerGriffin/MediaPunch/Associated Press/East News

Звезда приехала в танцевальную студию в рваных джинсах, и фото ее образа тут же разлетелось по всему миру. Короткий свитер обнажал живот Лопес, а брюки демонстрировали колени. Комплект был составлен так, что все его части можно было легко снять и начать тренировку.

Джулианна Мур

Marechal Aurore/ABACA/Abaca/East News

В 2022 году в ночь открытия Венецианского фестиваля на красной дорожке всех затмила Джулианна Мур. 61-летняя актриса выглядела сногсшибательно в сверкающем платье с накидкой. Черное боди, прозрачная ткань юбки, демонстрирующая ноги звезды, и обилие пайеток — Джулианна Мур стала звездой вечера.

Гвен Стефани

NDZ/STAR MAX/IPx/Associated Press/East News

На одной из музыкальных премий Стефани появилась в невероятном платье с пышными рукавами и рюшами. Розовое мини-платье эффектно подчеркнуло ноги певицы. Гвен не стала ограничиваться одним лишь ярким платьем и дополнила образ сапогами с золотыми элементами и розовым клатчем в форме розы.

Хэлли Берри

Invision/Invision/East News , Invision/Invision/East News

55-летняя Хэлли Берри продемонстрировала свои достоинства с помощью маленького черного платья. Для выхода на красную дорожку актриса выбрала мини-платье с пикантными вырезами по бокам. И выглядела потрясающе.



Люси Лью

Люси Лью появилась на светском мероприятии в запоминающемся ярко-красном сете из двух частей. Топ и юбка из кружевной ткани выгодно подчеркивали линию талии актрисы. От Люси было сложно отвести взгляд.



Джейми Ли Кертис

Willy Sanjuan/Invision/East News

64-летняя Кертис удивила поклонников смелым образом, который выбрала для красной дорожки. Актриса надела кружевные брюки и блейзер с глубоким декольте, которое подчеркнуло шикарное серебряное ожерелье. В черном ансамбле Кертис выглядела одновременно дерзко и очень элегантно.

Сальма Хайек

Wilfredo Lee/Associated Press/East News

56-летняя актриса появилась на премьере фильма «Супер Майк: Последний танец» в невероятном платье-сеточке. Наряд, украшенный цветами, продемонстрировал шикарную фигуру Хайек. Звезда дополнила образ зеленой сумочкой и сетом ожерелий и браслетов, а волосы собрала в высокий хвост. Все взгляды в тот вечер были прикованы к актрисе.



Эмма Томпсон

Scott Garfitt/Invision/East News

Актриса появилась на светском мероприятии в беззаботном ярком образе. Центральным элементом наряда стала джинсовая куртка с абстрактным принтом. Неоновый верх Томпсон дополнила объемными белыми джинсами и кроссовками с разноцветной вышивкой.

Селин Дион

Sebastien Courdji/Allpix Press/East News , Mohammed Mosteghanemi/Allpix Press/East News

Селин Дион стала любимицей публики на Парижской неделе моды. На первый взгляд, платье цвета слоновой кости прикрывало ноги звезды своей чрезмерной драпировкой. Но когда 51-летняя Дион развела руки в пышных рукавах в стороны, она эффектно продемонстрировала мини-юбку и ноги.

Элизабет Херли

На одно из светских мероприятий актриса приехала в экстравагантном брючном костюме. Брюки и жакет с глубоким декольте выглядели ослепительно, благодаря блесткам и ярко-розовому цвету в стиле Барби.

Хелен Миррен

Laurent VU/SIPA/East News , Laurent VU/SIPA/East News

В мире моды Хелен Миррен чувствует себя как рыба в воде. 76-летняя актриса привлекла к себе всеобщее внимание, когда появилась на подиуме на модном показе. Ее роскошный черный костюм был украшен стразами. Образ дополнили сандалии на платформе, высокая прическа и яркая драматичная подводка для глаз.