13 людей, которые просто отказываются шаблонно мыслить

Мы часто настолько привыкаем к обычной жизни, что бывает трудно представить мир вокруг нас иначе. К счастью, все еще существуют люди, которые раздвигают границы возможного с помощью воображения. Некоторые из их придумок эффективно решают насущные проблемы, а другие — просто для красоты и смеха ради.

1. «У меня шея устала. А с помощью этих очков я могу лежать и скроллить экран»

2. «Я сделал огромную лампу в виде булавки с помощью 3D-принтера»

3. В этой бутылке минеральной воды есть миниатюра Альп внутри

4. Как вам вот такое стекло в магазине оптики?

5. «Сделал вот кроватки для очков»

6. «Я держу пчел и заливаю соты смолой для изготовления кулонов»

7. «Я очень удивился, когда это увидел»

«Мой хозяин скоро вернется. Не переживайте, кондиционер работает, и мне комфортно».

8. «Родители устроили вечеринку в честь моего 32-го дня рождения. Мама была уверена, что купила правильные свечи»

9. На этих галетах есть выемка, чтобы было удобно вытаскивать их пальцами

10. «Я наконец закончил рисунок одной линией»

11. «Моя жена наняла помощника для соблюдения протоколов безопасности»

12. В этом лифте есть кнопки отмены на случай, если вы нажали не на тот этаж

13. «Я собирался переезжать и знал, что буду по ней очень скучать, поэтому сделал копию. Пожалуйста, скажите, что я не сошел с ума»