13 коварных ударений, которые могут сбить с толку даже умника с красным дипломом, но не вас

Когда мы говорим, что человек грамотный, то подразумеваем богатую речь, стройные предложения, правильные ударения в словах. Но знать все правила, наверное, нереально. Тем более что язык меняется и орфоэпические нормы, которые еще вчера были актуальными, сегодня могут устареть.

Мы в ADME стараемся выучить новые нормы ударений, чтобы повышать свою грамотность. И насчитали 14 слов, в которых многие делают ошибки.

1.

Есть слова, в произношении которых мы сомневаемся. А есть такие, которые у нас никогда не вызывали вопросов, но при этом мы и люди вокруг, как выяснилось, говорим неверно. Например, ударение на второй слог «рожЕница» — норма. «РОженица» — диалектное слово.

2.

Для любителей кино особо интересно может быть следующее слово. Если кого-то наградили, например, «Оскаром», то этого актера или актрису премировАли.

3.

Хоть повсеместно, включая рекламу, мы слышим «Акне», все же этот вариант неправильный. Угревая сыпь — это акнЕ.

4.

Плод, который напоминает то ли яблоко, то ли грушу, называется айвА. Если вы, например, хотите купить пару плодов, то корректно будет сказать: «Две айвЫ». А варенье — айвОвое.

5.

Радостная новость: в слове «бунгало» сложно ошибиться и поставить ударение неверно, так как два варианта будут корректными: «бУнгало» и «бунгАло».

6.

Если вы собираетесь в стоматологию и врач будет ставить пломбу, то вы идете пломбировАть зуб. Именно ударение на «а» является нормой.

7.

«Плод растения темно-зеленого цвета с запахом земляники и ананаса» — именно так написано про фейхоа в словаре. После того как разобрались в том, что же это за ягода, стоит понять, как правильно произносить ее название. Раньше было несколько вариантов ударения, теперь нормативный один — «фейхоА».

8.

В слове «дремОта» ударение падает на «о». Чтобы было проще запомнить, можно вспомнить слово «зевота», в котором ударение ставится аналогично на «о». Вначале зевОта, потом дремОта.

9.

Насчет слова «камбала» исследователи не пришли к единому мнению. Некоторые словари говорят, что основной вариант произношения — с ударением на первый слог: «кАмбала». Но если вы скажете «камбалА», в этом тоже не будет ошибки.

10.

Если в квартире потекли краны и вам нужно рассказать об этом сантехнику, то верно будет сказать: «В доме текут крАны». В этом случае норма одна.

11.

Если на хлебе появилась плесень, то он заплЕсневел. Ведь грамматическая норма — «плЕсневеть», «заплЕсневеть». Ударение на последний слог будет ошибочным.

12.

В слове «плодоносИть» правильно будет поставить ударение на последний слог, на «и». При этом стоит сказать, что ударение при изменении слова тоже изменяется. Несколько примеров: яблоня плодонОсит, яблоня плодоносИла, яблоня плодоносЯщая.

13.

Часто люди не знают, как правильно сказать — «рАкушка» или «ракУшка». Ответ удивит многих, ведь оба варианта верные. Ударение на первый слог — «рАкушка» — является старшей нормой, то есть так говорить начали раньше.