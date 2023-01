13 знаменитых женщин, которые наплевали на возраст и задали жару после 50

76-летняя Шер произвела фурор, неожиданно появившись на шоу Balmain в Париже в 2022 году

76-летняя Долли Партон зажгла на новогоднем шоу, исполнив культовые хиты. А еще продемонстрировала очень смелые наряды

В 2022 году 53-летняя Кэтрин Зета-Джонс вновь заставила всех говорить о себе, снявшись в одном из самых нашумевших сериалов года «Уэнсдэй»

В 2022 году 55-летняя Николь Кидман дебютировала в новом качестве — актриса стала моделью, но только на один день

После 9 лет перерыва 53-летняя Дженнифер Лопес анонсировала выход нового студийного альбома, который она посвятила любимому супругу Бену Аффлеку

Релиз пластинки, которую поклонники ждали аж с 2014 года, состоится в 2023 году. Сборник под названием «This is Me... Now» («Это я... сейчас») является сиквелом 3-го студийного альбома артистки «This is me... Then» («Это я... тогда»), также вдохновленного их отношениями с Аффлеком.