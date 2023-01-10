13 знаменитых женщин, которые наплевали на возраст и задали жару после 50

Общество загоняет женщин в строгие рамки. После определенного возраста им рекомендуют отказаться от яркой одежды и длины мини, не краситься ярко и даже отстричь длинные пряди — словом, выглядеть и вести себя как можно скромнее. Но наши героини в корне не согласны с этим мнением. Перешагнув 50-летний рубеж, они продолжают жить как душе угодно и не отказывают себе абсолютно ни в чем.

76-летняя Шер произвела фурор, неожиданно появившись на шоу Balmain в Париже в 2022 году

Vianney Le Caer / Invision / East News , JULIEN DE ROSA / AFP / East News

Своим выходом дива завершила модный показ. Певица выглядела просто неотразимо в облегающем комбинезоне, имитирующем доспехи.

76-летняя Долли Партон зажгла на новогоднем шоу, исполнив культовые хиты. А еще продемонстрировала очень смелые наряды

Певица сменила несколько костюмов: обтягивающий комбинезон с леопардовыми вставками и разрезами по бокам, розовое платье с эффектным декольте и платье в пол, имитирующее кожу.

В 2022 году 53-летняя Кэтрин Зета-Джонс вновь заставила всех говорить о себе, снявшись в одном из самых нашумевших сериалов года «Уэнсдэй»

SamPayne@Broadimage / Broad Image / East News , Collin Xavier / Image Press Agency ABACA / Abaca / East News

После многолетнего затишья в карьере оскароносная актриса воплотила на экране Мортишу, мать семейки Аддамс. И сделала это настолько талантливо, что от нее было сложно отвести взгляд.

В 2022 году 55-летняя Николь Кидман дебютировала в новом качестве — актриса стала моделью, но только на один день

Кидман вышла на подиум во время модного шоу в Париже, что стало настоящим сюрпризом. А в феврале того же года Кидман вызвала бурю обсуждений в сети, появившись на обложке журнала Vanity Fair в плиссированной микроюбке Miu Miu.

После 9 лет перерыва 53-летняя Дженнифер Лопес анонсировала выход нового студийного альбома, который она посвятила любимому супругу Бену Аффлеку

Релиз пластинки, которую поклонники ждали аж с 2014 года, состоится в 2023 году. Сборник под названием «This is Me... Now» («Это я... сейчас») является сиквелом 3-го студийного альбома артистки «This is me... Then» («Это я... тогда»), также вдохновленного их отношениями с Аффлеком.

В 2019 году Рене Зеллвегер отметила 50-летие триумфальным возвращением в большое кино, сыграв легенду Голливуда Джуди Гарленд в байопике «Джуди»

MARK RALSTON / AFP / East News , JEAN-BAPTISTE LACROIX / AFP / East News

За свою блестящую игру актриса удостоилась целого ряда наград. Среди них — «Оскар», «Золотой глобус» и BAFTA.

В 2020 году в возрасте 85 лет бесподобная Джуди Денч украсила собой обложку британского Vogue

© PA Images / Alamy Stock Photo , Vianney Le Caer / Invision / East News Vianney Le Caer / Invision / East News

Тем самым актриса установила рекорд, став самой взрослой моделью, появившейся на обложке издания за всю его историю. Так держать!

В 53 года Сара Джессика Паркер стала лицом итальянского бренда нижнего белья Intimissimi

CHARLY TRIBALLEAU / AFP / East News

Появившись в рекламе коллекции осень-зима — 2018, актриса доказала, что рекламировать нижнее белье могут не только молоденькие модели. К слову, Сара, как всегда, была на высоте.

Недалеко ушла от своей коллеги и очаровательная Джулианна Мур

Arthur Mola / Invision / AP / East News , Mary Evans / Allstar / Graham Whitby Boot / East News

В 2017 году актриса снялась в рекламе бренда нижнего белья Florale by Triumph. На момент съемок Джулианне было ни много ни мало 56 лет.

В 2021 году перед своим 64-летием «главная бунтарка Голливуда» Фрэнсис Макдорманд сделала себе подарок, заработав 2 очередных «Оскара»

Jordan Strauss / Invision / East News

Статуэтки актрисе принес фильм «Земля кочевников». Макдорманд не только сыграла в нем главную роль, но и выступила продюсером ленты. Теперь ее коллекция насчитывает 4 «Оскара»: 3 за главную женскую роль и 1 за продюсирование.

В 2022 году 57-летняя Виола Дэвис предстала перед зрителями в неожиданном амплуа — актриса сыграла главную роль в остросюжетном боевике «Королева-воин»

ÙPtertainment / Sipa USA / East News

Чтобы наиболее правдоподобно смотреться в образе могучей воительницы, Дэвис тренировалась по 5 часов в день в течение 3 месяцев. И ее старания окупились сполна: фильм имел большой успех, снискав любовь как критиков, так и зрителей.

В октябре 2022 года 64-летняя Энди Макдауэлл взорвала сеть, появившись на показе L’Oréal в платье с невероятно высоким разрезом

Cyril Pecquenard / KCS / East News

Не меньше внимания привлекли и седые кудри актрисы, которые она игриво растрепала, дефилируя по подиуму. Нужно отметить, что Энди выглядела выше всяких похвал.

56-летняя Сальма Хайек закрепила за собой звание «горячей штучки» после выхода трейлера «Супер-Майк: Последний танец»

Актриса составила компанию 42-летнему Ченнингу Татуму в 3-й части нашумевшей франшизы о танцовщике по имени супер-Майк. Судя по этим кадрам, в фильме зрителя ждет множество эмоций и несколько откровенных сцен.