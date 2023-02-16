13 звездных пар, которых явно не душила жаба, когда они планировали свадебный бюджет

Сейчас многие звезды стараются проводить довольно скромные свадебные торжества, с закрытой церемонией только для самых близких. Но некоторые знаменитости все же хотят отметить такой значимый день, не ограничивая себя ни в чем.

13. Селин Дион и Рене Анжелил

Remiorz Ryan / CP / ABACA / EAST NEWS

В 1994 году Селин Дион и Рене Анжелил потратили на свою свадьбу около $ 500 тысяч. Знаменитая певица выбрала изысканный головной убор, усыпанный хрусталем, и платье со шлейфом длиной 9 метров. Свадебная церемония, которая состоялась в базилике Нотр-Дам де Монреаль, транслировалась по канадскому телевидению.

12. Мэрайя Кэри и Томми Моттола

Считается, что церемония бракосочетания Мэрайи Кэри и Томми Моттолы была вдохновлена свадьбой принцессы Дианы и принца Чарльза. Объемное свадебное платье Кэри со шлейфом длиной 9 метров действительно напоминало то, что леди Ди надела на свою свадьбу. Сообщается, что в то время пара потратила около $ 500 тысяч, что на сегодняшний день равняется примерно $ 1 миллиону.

11. Брэд Питт и Дженнифер Энистон

Hahn Lionel / ABACA / EAST NEWS

В 2000 году Дженнифер Энистон и Брэд Питт потратили около $ 1 миллиона на свою свадьбу (одна из самых дорогих свадеб знаменитостей того десятилетия). Помимо свадебного декора и эксклюзивных блюд, большая часть бюджета ушла на безопасность. Знаменитая пара приложила все усилия, чтобы никто не смог пробраться на празднование и сфотографировать торжество.

10. Виктория и Дэвид Бекхэм

В 1999 году свадебная вечеринка пары обошлась примерно в £ 750 тысяч, что на сегодняшний день составляет более $ 1 миллиона. Виктория и Дэвид поженились в средневековом замке в Дублине, на тщательно продуманном праздновании присутствовало около 230 гостей.

9. Кэтрин Зета-Джонс и Майкл Дуглас

В этом году счастливая пара отпразднует свою двадцать третью годовщину свадьбы. На церемонии 2000 года на Кэтрин было надето великолепное платье стоимостью $ 140 тысяч и бриллиантовая тиара стоимостью $ 300 тысяч. Стоимость всей церемонии, как сообщается, составила где-то около $ 1,5 миллиона.

8. Ким Кардашьян и Канье Уэст

Свадьба Ким Кардашьян и Канье Уэста входит в число самых дорогих торжеств мира. Церемония во Флоренции обошлась в $ 2,8 миллиона, если не брать в счет неделю, которую они провели в Париже в рамках празднования.

7. Приянка Чопра и Ник Джонас

На торжестве Джонаса и Чопры присутствовали 225 гостей, которые отправились в Индию для празднования свадьбы. Сообщается, что пара потратила около $ 3 миллионов на свои сказочные свадебные выходные, которые включали и пышные предсвадебные торжества. Известно, что одно только свадебное платье Чопры, сшитое на заказ, обошлось примерно в $ 2 миллиона.

6. София Вергара и Джо Манганьелло

Вергара и Манганьелло обменялись клятвами на церемонии стоимостью $ 3 миллиона. Но вместо того чтобы просить дорогие свадебные подарки, пара предложила гостям своей свадьбы пожертвовать деньги двум детским больницам.

5. Кэти Холмс и Том Круз

NO CREDIT / EAST NEWS

Холмс и Круз поженились в 2006 году в замке XV века в Италии и потратили на торжество около $ 3 миллионов. Невеста была одета в платье от Armani. Перед гостями выступал знаменитый оперный певец Андреа Бочелли.

4. Сальма Хайек и Франсуа-Анри Пино

В 2009 году Хайек вышла замуж за французского бизнесмена Пино на романтической церемонии в Париже в День святого Валентина. Пара отпраздновала свою свадьбу во второй раз в апреле того же года в Венеции, где они организовали вечеринку стоимостью $ 3,6 миллиона.

3. Лайза Миннелли и Дэвид Гест

В 2002 году Лайза Миннелли и Дэвид Гест поженились в Нью-Йорке. Среди звездных гостей были Майкл Джексон и Элизабет Тейлор. Также присутствовали актеры Лиам Нисон, Энтони Хопкинс, Миа Фэрроу и Джоан Коллинз. Свадьба обошлась паре в $ 4,2 миллиона.

2. Джастин Тимберлейк и Джессика Бил

Джастин Тимберлейк и Джессика Бил — еще одна звездная пара, решившая связать себя узами брака в романтической Италии. Хотя точная цифра не разглашалась, предполагалось, что свадьба обошлась паре примерно в $ 6,5 миллиона. Мероприятие проходило в частном поместье, где у папарацци не было шансов сделать какие-либо свадебные фотографии.

1. Ким Кардашьян и Крис Хамфрис

EROTEME.CO.UK / East News

Несмотря на недолгий брак, эта свадьба вошла в историю как одна из самых дорогих свадеб знаменитостей. Стоимость роскошного двухдневного торжества Ким Кардашьян и звезды НБА Криса Хамфриса была оценена в $ 10 миллионов. С другой стороны, по некоторым предположениям, пара заработала около $ 18 миллионов только за счет продажи своих свадебных фотографий и трансляции торжества по телевидению.