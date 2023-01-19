14 модных трендов из 2000-х, которым следовали буквально все, а сейчас они нам кажутся просто дикими

Начало 3-го тысячелетия принесло с собой невероятные модные тренды. Вероятно, одной из причин стала «быстрая мода» — в магазинах мгновенно начинали продаваться модели одежды, в которых появлялись звезды кино и телевидения. Кажется, что это давно забытое прошлое, однако не исключено, что вскоре модные тенденции 2000-х вновь станут частью современной реальности.

1. Джинсы на шнуровке

Шнуровка могла быть везде: по бокам, спереди, сзади и даже на штанинах. Кто бы мог подумать, что обычные джинсы можно украсить металлическими люверсами, пропустить через них шнурок, а потом завязать бантиком?

2. Крошечное болеро

EVERETT COLLECTION / EAST NEWS

Мы носили болеро в любую погоду — и на свитер, и на футболку. Однако задача этого предмета одежды до сих пор остается загадкой. И все же болеро, похоже, возвращается в моду в виде укороченных жакетов и мини-кардиганов.

3. Узкие шарфы

EAST NEWS

В принципе, основная задача шарфа — прикрывать шею в ветреный или холодный день. Но в начале 2000-х были популярны узкие шарфы, которые использовались скорее как модный аксессуар, чем защита от холода.

4. Платья поверх джинсов

s_bukley / Depositphotos

Как же можно вспомнить 2000-е и не вспомнить бесчисленные слои одежды, которые мы надевали один поверх другого? В те времена ультрамодный наряд с красной дорожки мог представлять из себя сарафан, надетый поверх расклешенных джинсов, и при этом все пищали от восторга.

5. Крошечные топики на завязках

s_bukley / Depositphotos

Топики на завязках были невероятно популярны в начале 2000-х. А укороченный топ в сочетании с обтягивающими джинсами с ультранизкой талией был самым модным образом в ночных клубах и на вечеринках.

6. Широкие ремни и броская бижутерия

EAST NEWS

На красной дорожке тех времен доминировали огромные ремни и броская бижутерия. Все придерживались принципа: чем шире — тем лучше. И неважно, из какого материала был ремень: кожа, шелк или цепи. Главное, чтобы он был, и пошире.

7. Джинсы с вырезом

Вместе с широкими ремнями появились и джинсы с разрезами. У таких штанов зачастую не было ни пояса, ни шлевок. Единственным, что удерживало джинсы на их обладателе, была молния.

8. Школьный стиль с элементами гранжа

s_bukley / Depositphotos

В те годы было модно носить предметы одежды в школьном стиле, но дополненные элементами гранжа, чтобы сделать образ более четким. Представьте себе свитер, твидовый пиджак или галстук в сочетании с джинсами на очень низкой талии и тяжелыми ботинками.

9. Кожаные куртки со светоотражающими вставками

Mary Evans / AF Archive / Graham Whitby Boot / East News

В таких куртках ходили не только мотоциклисты. Участники бойз-бэндов тоже любили в них принарядиться. Например, ребята из группы NSYNC считали вполне уместным надеть такие куртки на красную дорожку.

10. Нижнее белье напоказ

Jean_Nelson / Depositphotos

В 2000-х годах девушки даже и не думали прятать лямки бюстгалтера, стринги, кружева и другие части своего нижнего белья. И на красной дорожке знаменитости гордо дефилировали с нижним бельем напоказ.

11. Кепки ньюсбой

s_bukley / Depositphotos

Модные в 2000-х головные уборы — это не только старые добрые бейсболки, но и кепки ньюсбой, которые с легкостью сочетались с футболками и джинсами и были самых невероятных цветов. А еще не стоит забывать о разнообразных панамках.

12. Ковбойский стиль

s_bukley / Depositphotos

В те годы люди решили, что хотят выглядеть как ковбои, но при этом в гламурном ключе. Именно тогда и появился тренд на ковбойский стиль в одежде. Пончо, ковбойские сапоги, рубашки и ковбойские шляпы были неотъемлемой частью этого стиля.

13. Сетчатые футболки и майки

EAST NEWS

Модники любого пола обожали носить сетчатые футболки. Даже самые именитые дизайнеры выпускали их в своих коллекциях, и иметь такую своем гардеробе было невероятно круто.

14. «Жертва кораблекрушения»

s_bukley / Depositphotos

Трудно представить, что образ «жертвы кораблекрушения» может стать модным трендом, но в 2000-х было возможно все. Платья и юбки, порванные в лохмотья, свитера словно из бабушкиного сундука, дырявые топы. Все это сочеталось в рамках единого образа и при этом выглядело потрясающе гармонично.