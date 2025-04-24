И получился совсем другой, рядовой наряд красивого цвета. Испортили хорошую вещь и удивились, что не узнали
19 случаев, когда один и тот же наряд засветился в нескольких фильмах, а мы не заметили
Изготовление костюмов для некоторых фильмов и сериалов обходится в круглую сумму, так что нет ничего удивительного в том, что эти шикарные наряды не остаются пылиться на студийных складах. Их либо выставляют на аукционы, либо повторно используют в других проектах. Некоторые из этих костюмов переходят из одной картины в другую уже десятки лет.
Знаменитое зеленое платье, сшитое из штор
Многие наряды Скарлетт О’Хары стали культовыми, поэтому так сложно представить, что их могли использовать в других лентах буквально несколько лет спустя. Однако не стоит забывать, что в те времена фильмы выходили только в кинотеатрах и даже посмотрев произведение несколько раз, зрители вряд ли могли запомнить костюмы во всех подробностях.
В 1946 году на экраны вышел «Бедлам», который не снискал такой популярности, как «Унесенные ветром». В одной из сцен главная героиня появляется в том самом зеленом платье, сшитом из штор. Правда силуэт наряда пришлось несколько изменить. Костюмеры убрали кринолин, спороли шнуры и накидку, прикрывающую плечо, а заодно добавили манжеты.
Голубой наряд
Голубое платье с золотыми вставками было создано специально для сериала «Испанская принцесса». Этот наряд во втором сезоне носила главная героиня произведения Екатерина Арагонская. Затем туалет появился в одной из эпизодических сцен в ленте «Дева и дракон», которая вышла на экраны в 2024 году.
Полосатое платье
Этот запоминающийся наряд был создан знаменитой художницей по костюмам Гарбриэллой Пескуччи для сериала «Страшные сказки». В нем щеголяла героиня Джессики Барден в одной из серий. Это же платье снова появилось на экране в 2023 году в итальянском сериале «Закон Лидии Поэт», хотя в этот раз к наряду подобрали другой пояс.
Кремовый наряд, украшенный вышивкой
Не все наряды в «Титанике» шились специально для этой ленты. Например, кремовое платье, в котором щеголяла актриса Фрэнсис Фишер в одной из сцен, на самом деле было создано для другого произведения. Этот туалет впервые появился на экране в фильме «Легенды осени», где его носила Кристина Пиклз.
Желто-зеленая накидка, отороченная мехом
Даже среди тех костюмов, которые кочуют из одной исторической ленты в другую, есть свои рекордсмены. Один из самых старинных нарядов в истории кино был, скорее всего, сшит для фильма "Коварный лис Борджиа", который вышел в 1949 году.
В последний раз накидка засветилась в первом сезоне сериала "Медичи" в 2016 году, а значит ее использовали как минимум 57 лет. Что самое удивительное, чаще всего костюм появлялся в произведениях, повествующих о семействе Борджиа. Так, в 2016 году его можно было увидеть на Марии Вальверде в фильме "Борджиа".
Платье в духе Ренессанса с золотой вышивкой и высоким кружевным воротником
Сэнди Пауэлл разработала это невероятное жабо елизаветинской эпохи с проволочной отделкой, декоративными завитками и жемчужными вставками для спектакля «Влюбленный Шекспир», где его первоначально носила Гвинет Пэлтроу в роли Виолы де Лессепс в 1998 году. Совсем недавно, в 2024 году, это украшение появилось в пятом эпизоде сериала «Моя леди Джейн», где Эмили Бейдер носила его в главной роли.
Отороченный мехом наряд
Изящную накидку можно заметить как минимум в 5 фильмах и сериалах. Скорее всего, костюм создали для мини-сериала "Королева-девственница", который вышел на экраны в 2005 году. В 2008 году в наряд куталась Анна Болейн в сериале "Тюдоры". В последний раз накидку примерила одна из героинь "Викингов" в 2019 году.
Брошь-камея
Joseff of Hollywood создали эту прекрасную камею-брошь в 1939 году для фильма «Унесенные ветром», где Вивьен Ли носила ее в роли Скарлетт О'Хара. Брошь была использована еще несколько лет спустя, в 1986 году, в фильме «Север и Юг 2». Ее носила Терри Гарбер в роли Эштон Мэйн Хантон. Брошь также была воссоздана для продажи публике и широко рекламировалась в женских журналах. Ее можно было купить за пятнадцать центов и три обертки мыла Lux!
Шелковый наряд, расшитый цветами
Впервые изящный шелковый халат появился на экранах в 1985 году в телефильме «Ночь нежна», где его носила Мэри Стинберджен, игравшая Николь Драйвер. Потом костюм использовался в других лентах, а в 2013 году его примерила Элизабет Макговерн в сериале «Аббатство Даунтон». Видно наряд приглянулся костюмерам, потому что в 2016 году в нем появилась актриса, игравшая эпизодическую роль в «Дарреллах».
Кремовое пальто
Это великолепно детализированное пальто в эдвардианском стиле носила Кэтрин Зета-Джонс в роли Виктории Чепмен в фильме «Линия судьбы» 1994 года. Первое известное упоминание о нем относится к 1974 году, когда его носила Анна Полк в роли Китти Уэстгейт в фильме «Дела сердечные».
Темно-синее викторианское платье
Действие одной из серий «Шерлока» происходило в викторианскую эпоху и создателям понадобились подходящие наряды. Не все они после съемок остались пылиться на складах: синее платье, которое носила Мэри Ватсон, позднее появилось в сериале «Дракула», вышедшем на экраны в 2020 году.
Шифоновый жакет синего и пыльно-розового цвета
Беатрис Доусон разработала этот прекрасный жакет для Мэрилин Монро, чтобы она носила его в роли Элси в фильме «Принц и танцовщица» в 1957 году. Этот костюм снова появился в 1980 году, когда Дженни Агуттер носила его в роли Лиззи Корлей в сериале «Земля предков».
Великолепное ожерелье
Актриса Софи Лорен была первой, кто надел это удивительное ожерелье в роли Гонории в фильме 1954 года «Аттила». А так же надела это изысканное украшение Анук Эме, игравшая Королеву в фильме 1962 года «Содом и Гоморра».
Роскошный красный наряд
Нет четкого документального подтверждения того, что красное бархатное платье, которое можно было заметить в одной из сцен фильма «Еще одна из рода Болейн» (2008), и наряд замеченный на съемках сериала «Волчий зал: Зеркало и свет» — это один и тот же костюм. Но учитывая, что и цвет наряда и небольшие детали практически полностью совпадают, скорее всего создатели продолжения нашумевшего сериала позаимствовали этот туалет.
Красный кружевной комбинезон
Красный вязаный комбинезон впервые появился на экране в сериале «Безумцы», где его носила Джессика Паре. Спустя 6 лет костюмеры использовали его во время съемок фильма «Однажды в... Голливуде». Наряд достался актрисе Лоренце Иззо, которая играла Франческу Капуччи.
Еще один голубой наряд
Художник по костюмам ленты «Герцогиня» (2008) получил за свою работу премию «Оскар». Поэтому неудивительно, что многие наряды, созданные им, впоследствии появились и в других лентах. Так голубое платье, в котором можно было увидеть исполнительницу главной роли Киру Найтли, затем было использовано еще как минимум в двух фильмах: «Скандальная леди У.» (2015) и «Интерлюдия в Праге» (2017).
Зеленое вечернее платье
Роскошный зеленый наряд был сшит специально для съемок сериала «Доктор Куин, женщина-врач». В одной из серий в нем щеголяла главная героиня. Спустя 16 лет он вновь появился на экране в биографической драме «Принцесса Каюлани».
Розовое пальто с черной вышивкой
Наряды, созданные для фильма «Титаник», принесли художнице по костюмам премию «Оскар». Пальто, в котором героиня Кейт Уинслет пытается выбраться из тонущего корабля, было сшито сразу в нескольких экземплярах, чтобы намокший предмет можно было быстро заменить на сухой во время съемок.
Кстати, этот туалет был на несколько размеров больше, чем вся остальная одежда Кейт, чтобы актриса выглядела в пальто более хрупкой и ранимой, а так же естественней барахталась в воде. После окончания съемок часть костюмов по слухам была продана, другие же наряды остались на складах кинокомпании. Поэтому неудивительно, что пальто через несколько лет вновь появилось в ленте «Бессмертные» (2002).
Бирюзовое викторианское платье
Это бирюзовое платье впервые было показано в мини-сериале 1994 года «Скарлетт», где его носила Джоанн Уолли в роли Скарлетт О'Хара. Оно было снова использовано в фильме 2009 года «Принцесса Каюлани», где его носила К'Орианка Килчер.
Размышляя о костюмах в кино, мы немного пофантазировали и представили, как бы выглядели персонажи культовых фильмов, если бы их снимали в наши дни, и вот что получилось.