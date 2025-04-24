19 случаев, когда один и тот же наряд засветился в нескольких фильмах, а мы не заметили

Многие наряды Скарлетт О’Хары стали культовыми, поэтому так сложно представить, что их могли использовать в других лентах буквально несколько лет спустя. Однако не стоит забывать, что в те времена фильмы выходили только в кинотеатрах и даже посмотрев произведение несколько раз, зрители вряд ли могли запомнить костюмы во всех подробностях.

В 1946 году на экраны вышел «Бедлам», который не снискал такой популярности, как «Унесенные ветром». В одной из сцен главная героиня появляется в том самом зеленом платье, сшитом из штор. Правда силуэт наряда пришлось несколько изменить. Костюмеры убрали кринолин, спороли шнуры и накидку, прикрывающую плечо, а заодно добавили манжеты.