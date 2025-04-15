Как изменились бы любимые персонажи, примерь они на себя современные образы

Представьте, что персонажи старых культовых фильмов вдруг шагнули прямиком в наше время. Исчезли бы их фирменные прически, строгие костюмы, неизменные аксессуары и готовые архетипы, которые словно только и ждали современной адаптации. Давайте же оживим наших героев заново с помощью ИИ: заставим их примерить актуальные на сегодня образы и посмотрим, сохранится ли в них та самая, знакомая с детства магия.