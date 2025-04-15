Как изменились бы любимые персонажи, примерь они на себя современные образы

Кино
2 часа назад

Представьте, что персонажи старых культовых фильмов вдруг шагнули прямиком в наше время. Исчезли бы их фирменные прически, строгие костюмы, неизменные аксессуары и готовые архетипы, которые словно только и ждали современной адаптации. Давайте же оживим наших героев заново с помощью ИИ: заставим их примерить актуальные на сегодня образы и посмотрим, сохранится ли в них та самая, знакомая с детства магия.

Алиса Селезнева, «Гостья из будущего»

Надя, «Любовь и голуби»

Данила Багров, «Брат-2»

Раиса Захаровна, «Любовь и голуби»


Остап Бендер, «12 стульев»

Саетлана
20 часов назад

Ну здрасьте, Остап Бендер по первоисточнику не мог быть одет в такую одежду, как справа! Априори не мог!

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Зина, «Иван Васильевич меняет профессию»

Ульяна, «Иван Васильевич меняет профессию»

Шерлок Холмс, «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона»

Тамара, «Афоня»

Людмила, «Служебный роман»

Svetlana
1 час назад

Причесочку-то надо пониже опустить, неужели совсем не видите разницы между расположением черепа и волос?

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Глеб Жеглов, «Место встречи изменить нельзя»

Екатерина, «Москва слезам не верит»

Людмила, «Москва слезам не верит»

Гаврила Петрович, «Джентльмены удачи»

Тося, «Девчата»

Фрося, «Приходите завтра...»


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