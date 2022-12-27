14 украшений из прошлого, которые сегодня кажутся посланием из другого мира

Украшения из ракушек, камней и костей сохранились с доисторических времен. С тех пор отношение к драгоценностям менялось, как и их внешний вид. Оттого интереснее разглядывать эти осколки прошлого. Одни хранят в себе такие глубокие смыслы, что больше напоминают диковинный ребус, чем аксессуар, другие завораживают красотой.

1. Кольцо лучника

Кольцо лучника надевали на большой палец при стрельбе из лука с глубокой древности в Азии и Северной Африке. Кольцо служило для защиты от повреждения тетивой. Оно могло быть не только частью экипировки, но и предметом роскоши. Многие из колец такого рода были вырезаны из нефрита и других драгоценных камней. Большинство из них очень практично, но у некоторых поверхность настолько испещрена орнаментом, что их просто невозможно использовать. Кольца лучника подвешивали на ремень или хранили в специальной коробочке.

2. Подвеска с единорогом

Единороги — это не только герои фэнтези, но и объекты для вдохновения ювелиров эпохи Возрождения. Такая подвеска создавалась несколькими авторами, и, вероятно, прообразом служил мифический морской конь гиппокампус. Однако наличие золотого рога сбивает с толку искусствоведов. Сейчас украшение хранится в нью-йоркском Метрополитен-музее, и у него есть практически идентичный дубликат в Музее Виктории и Альберта в Лондоне.

3. Мужская шпилька

На протяжении всей истории мужчины использовали декоративные предметы, чтобы заявить о своем статусе и продемонстрировать силу и превосходство. В Викторианскую эпоху количество мужских украшений заметно сократилось. Мужчина в то время должен был следовать строгому дресс-коду, который позволял носить только аксессуары, имевшие какую-либо практическую функцию. Одними из таких изделий были специальные шпильки для крепления шарфа или галстука к рубашке. Они состояли из длинного стержня и декоративного элемента и носились вертикально.

4. Подвеска с рисунком из волос матери и отца

Известно, что в XIX веке были популярны украшения, в которых использовались человеческие волосы. Обычно подобная вещица служила памятным подарком, а волосы напоминали о родном человеке или близком друге. Пример декора из волос можно увидеть в викторианском медальоне, который хранится в музее в Новой Зеландии. На его обратной стороне находится цветочный коллаж из волос родителей владельца.

5. Золотой человек

В культуре тайрона на севере Колумбии сотни лет назад производились одни из самых сложных золотых изделий в Америке. И конечно, совсем не похожие на европейские. Эта подвеска, изображающая причудливую фигуру, имеет впечатляющие для украшения размеры. Ее высота почти 15 см, а особое сияние возникает из-за использования уникального материала — сплава меди и золота. Такое впечатляющее украшение мог носить только очень влиятельный человек.

6. Кольцо со шкатулкой

Это кольцо моей бабушки. Знаю, что оно называется «ядовитое кольцо». © JennySparklezz / Reddit

Такие кольца появились в Европе в XVI веке. Внутри был тайник, в котором прятали что-то ароматное, чтобы замаскировать запахи улиц, или хранили яд. Полость внутри также использовали для реликвий или прядей волос близкого человека, поэтому они считаются предшественниками траурных колец XIX века. Любители винтажа используют кольца с такой конструкцией до сих пор.

7. Бант из драгоценных камней

Во второй половине XVII века с расцветом барокко значение ограненных драгоценных камней возросло и стали популярны украшения в виде бантов. Сверкающие броши крепились на короткую ленту-чокер, в XVIII веке подобные банты стали еще более роскошными.

8. «Ошейник для собак»

Украшение с необычным названием «собачий ошейник», по сути, было высоким чокером из драгоценностей. Его можно было увидеть на женщинах конца XIX века и начала XX века, когда первоначально узкие полосы колье-чокера стали расширяться. Такой аксессуар носила даже королева Соединенного Королевства Александра, чтобы скрыть шрам на шее.

9. Тоннели в уши

В современном мире серьги носит чуть ли не каждая женщина, а любители альтернативных украшений предпочитают пирсинг и тоннели. Традиция прокалывать уши пришла к нам из прошлого. Так, представители древних южноамериканских народов прикрепляли украшения к длинным трубкам, которые вставлялись в растянутые мочки ушей. Это показывало высокий статус человека.

10. Кольцо-часы

Кольца с часами существуют с 1750-х годов, но до 1900-х они не пользовались особой популярностью. До тех пор, пока один швейцарец не создал часы, которые работали 46 часов без перерыва, прежде чем их нужно было заводить снова.

11. «Дрожащие» украшения

В ювелирных изделиях XVIII и XIX веков части бриллиантовой фурнитуры были прикреплены к тремблеру (специальной пружине), чтобы создать дополнительное движение при ношении. Броши, устроенные таким образом, особенно эффектно отражали свет от свеч. Для описания таких украшений используется французский термин en tremblant — «дрожать».

12. Кладдахское кольцо

Кладдахское кольцо — традиционное ирландское украшение для выражения любви и обозначения дружбы. Так, сердце символизирует любовь, корона — верность, а 2 сложенные руки — дружбу. В современном виде его стали изготавливать в XVII веке, но подобный дизайн можно было увидеть и раньше.



Чаще всего кладдахские кольца использовались в качестве обручальных, также их иногда дарили матери дочерям на совершеннолетие и передавали по наследству по женской линии. Но кроме традиционных смыслов такое кольцо могло рассказать о семейном статусе владельца. Например, когда его надевали на правую руку и сердце указывало на кончики пальцев, это значило, что человек не состоит в отношениях и ищет любовь.

13. Акрафоконму — «диск омывателя душ»

Золото считалось у некоторых африканских народов физическим проявлением жизненной силы и земным аналогом солнца. Эта подвеска символизирует солнечные лучи. Подобные диски носили специально выбранные люди на важных мероприятиях, их называли акрафо — «омыватели душ». Титул носителя дисков был привилегией красивых юношей и девушек, родившихся в тот же день недели, что и король.

14. Колье с портретами детей

Необычное колье «Жемчуг матери» в 1841 году создал американский художник Томас Сейр Каммингс для своей жены. Но вместо жемчуга в нем овалы из слоновой кости, на которых акварелью написаны портреты детей супругов. Так как размер самого большого из овалов всего 4,5 см, можно представить, с какой аккуратностью требовалось работать художнику. В дальнейшем у пары родилось еще 5 детей.