14 знаменитых женщин, которые доказывают, что никогда не поздно стать мамой
Женское тело таит множество чудес. Во время беременности матка растягивается от размеров апельсина до размеров арбуза. Кроме того, женщины гибче мужчин и лучше восстанавливаются после различных травм и повреждений. Знаменитые женщины не являются исключением. Им пришлось изрядно потрудиться, но несмотря ни на что они решились родить после 40 — и теперь наслаждаются счастливым материнством.
Нас в ADME вдохновляют женщины, которые не считаются со стереотипами, поэтому мы хотим рассказать о звездах, познавших радость материнства после 40 лет.
1. Гвен Стефани — 44 года
В 2014 году в семье Гвен Стефани и ее тогдашнего мужа британского музыканта Гэвина Россдейла появился сын, которого назвали Аполлоном. Позже Стефани призналась: Аполлон стал для нее чудо-ребенком, ведь ей было уже 44 года.
2. Джулианна Мур — 41 год
Дочь Лив Джулианна Мур родила в 2002 году, когда ей был 41 год. Лив не была ее первым ребенком: когда актрисе было под 40, родился ее первенец — сын Калеб. Актриса — известная активистка движения за репродуктивный выбор (прочойс) и популяризатор планирования семьи.
3. Кристи Бринкли — 44 года
У американской модели и актрисы 3 детей, в том числе дочь Сейлор Ли, которая родилась в 1998 году, когда Кристи исполнилось 44 года.
4. Брук Шилдс — 40 лет
У Брук Шилдс и ее мужа Криса Хенчи родилась дочь Гриер в 2006 году, когда актрисе было 40 лет.
5. Сальма Хайек — 41 год
В 2007 году актриса обручилась с французским бизнесменом Франсуа-Анри Пино. Сальма родила дочь Валентину Палому Пино 21 сентября 2007 года в возрасте 41 года. Спустя 2 года, в 2009 году, Сальма и Франсуа поженились в День святого Валентина в Париже.
6. Рэйчел Зоуи — 42 года
Знаменитый модельер поделилась в интервью, что ее первый сын Скайлер, которого она родила в 39 лет, не был запланированным ребенком. Но после рождения она смотрела на него и с каждой секундой любила его все сильнее. В 2013 году Зоуи в возрасте 42 лет объявила, что ждет второго ребенка — сына назвали Кайус.
7. Селин Дион — 42 года
Первый сын Селин Дион Рене-Шарль Анжелил родился в 2001 году в результате ЭКО. Позже, после выкидыша в 2009 году, она объявила, что беременна двойней. 23 октября 2010 года у певицы, которой тогда было 42 года, родились близнецы Эдди и Нельсон.
8. Ким Бейсингер — 41 год
Единственная дочь, которую назвали Айрленд, родилась в семье Ким Бейсингер и ее тогдашнего мужа Алека Болдуина в 1995 году. Ким на тот момент был 41 год, а Алеку — 37. В 2000 году актеры стали жить раздельно, а в 2002-м развелись, после чего 7 лет судились за опеку над дочерью. Сейчас Айрленд 26 лет, она актриса и фотомодель.
9. Ума Турман — 42 года
Ума Турман дважды была замужем, от второго брака у нее 2 детей. В 2007 году она начала встречаться с французским финансистом Арпадом Бюссоном, а в июне 2008 года они объявили о помолвке. Однако позже ее расторгли. У пары есть дочь (третий ребенок Умы) Розалинд Аруша Аркадина Алталун Флоренс Турман-Буссон, которую называют Луной. Она родилась в июле 2012 года.
10. Тина Фей — 41 год
Звезда музыкальной передачи «Субботним вечером в прямом эфире» и обладательница «Золотого глобуса» комик Тина Фей узнала, что беременна вторым ребенком, дочерью Пенелопой, в 2011 году, когда ей был 41 год. Тина сказала, что беременность была ее сознательным решением.
11. Алисса Милано — 41 год
У звезды сериала «Зачарованные» Алиссы Милано и ее мужа Давида Буглиари родилась дочь Элизабелла, когда Алиссе был 41 год. Актриса поделилась, что ожидание было приятным и того стоило.
12. Хелен Хант — 40 лет
В 2001 году у Хелен Хант начались отношения с продюсером Мэтью Карнаханом. А спустя 3 года, в 2004 году, когда актрисе исполнилось 40 лет, у них родилась дочь Макена Лей.
13. Мадонна — 42 год
Королева поп-музыки родила своего второго биологического ребенка, сына Рокко, в 42 года. Кроме того, у нее есть еще 4 приемных ребенка.
14. Хэлли Берри — 47 лет
Первенец, дочь Нала, родилась у актрисы в 41 год. Несколько лет спустя на свет появился ее
младший сын Масео. Хэлли на тот момент было 47 лет. Однажды она поделилась, каково это — быть беременной в возрасте под 50. По словам актрисы, она была шокирована, когда об этом узнала.
В каком возрасте у вас родился первенец?