14 звезд, которые, похоже, не знают, как это — стареть
Старение — естественное явление, и многие знаменитости высказывались против стигматизации этого процесса. Однако среди звезд немало таких людей, которые, кажется, вообще не стареют, а некоторые и вовсе будто повернули время вспять. А поскольку мы, простые смертные, еще не изобрели эликсир молодости, эти уникумы «без возраста» с каждым годом поражают нас все больше.
1. Ева Мендес
2. Крис Эванс
3. Рианна
4. Майлз Теллер
5. Бейонсе
6. Джейми Фокс
7. Джаред Лето
8. Кира Найтли
9. Габриэль Юнион
10. Эндрю Гарфилд
11. Аврил Лавин
12. Идрис Эльба
13. Шэрон Стоун
14. Деми Мур
А вы знаете других людей, которые ни капли не состарились, несмотря на возраст? Как вы думаете, в чем их секрет?
Фото на превью © Alexander Tamargo / FilmMagic / Getty Images
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