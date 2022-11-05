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14 звезд, которые, похоже, не знают, как это — стареть

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Старение — естественное явление, и многие знаменитости высказывались против стигматизации этого процесса. Однако среди звезд немало таких людей, которые, кажется, вообще не стареют, а некоторые и вовсе будто повернули время вспять. А поскольку мы, простые смертные, еще не изобрели эликсир молодости, эти уникумы «без возраста» с каждым годом поражают нас все больше.

1. Ева Мендес

2. Крис Эванс

3. Рианна

Rihanna at the 2012 Video Music Awards Arrivals, Staples Center, Los Angeles, CA 09-06-12 / s_bukley, Collin Xavier / Image Press Agency ABACA / Abaca / East News

4. Майлз Теллер

MCMULLAN CO/SIPA/EAST NEWS, Invision/Invision/East News

5. Бейонсе

6. Джейми Фокс

Mary Evans/AF Archive/Graham Whitby Boot./East News, VALERIE MACON/AFP/East News

7. Джаред Лето

Jared Leto at the world premiere of Warner Bros. "Alexander" at the Chinese Theater, Hollywood, CA 11-16-04 / s_bukley, Marechal Aurore/ABACA/Abaca/East News

8. Кира Найтли

Keira Knightley at the 78th Annual Academy Award Nominees Luncheon. Beverly Hilton Hotel, Beverly Hills, CA. 02-13-06 / s_bukley, Marechal Aurore/ABACA/Abaca/East News

9. Габриэль Юнион

Gabrielle Union at the Essence Magazine Hollywood Issue party, Deep Nightclub, Hollywood, 03-19-01 / s_bukley, Invision / Invision / East News

10. Эндрю Гарфилд

Andrew Garfield at arrivals for The LIONS FOR LAMBS Premiere at Opening Night of AFI FEST 2007 presented by Audi, ArcLight Hollywood Cinerama Dome, Los Angeles, CA, November 01, 2007. Photo by: Michael Germana/Everett Collection / everett225, Quoin Pics / Everett Collection / East News

11. Аврил Лавин

Avril Lavigne arriving at the 2007 American Music Awards. Nokia Center, Los Angeles, CA. 11-18-07 / s_bukley, Invision / Invision / East News

12. Идрис Эльба

Idris Elba at arrivals for FRACTURE Premiere, Mann''s Village Theatre in Westwood, Los Angeles, CA, April 11, 2007. Photo by: Michael Germana/Everett Collection / everett225, Invision / Invision / East News

13. Шэрон Стоун

Mary Evans/AF Archive/Graham Whitby Boot./East News, Grosby Group/East News

14. Деми Мур

Columbia Pictures/Courtesy Everett Collection/East News, Laurent VU/SIPA/SIPA/East News

А вы знаете других людей, которые ни капли не состарились, несмотря на возраст? Как вы думаете, в чем их секрет?

Фото на превью © Alexander Tamargo / FilmMagic / Getty Images
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AdMe/Культура/14 звезд, которые, похоже, не знают, как это — стареть
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