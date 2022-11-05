14 звезд, которые, похоже, не знают, как это — стареть

Старение — естественное явление, и многие знаменитости высказывались против стигматизации этого процесса. Однако среди звезд немало таких людей, которые, кажется, вообще не стареют, а некоторые и вовсе будто повернули время вспять. А поскольку мы, простые смертные, еще не изобрели эликсир молодости, эти уникумы «без возраста» с каждым годом поражают нас все больше.