16 сериалов, которые так понравились критикам, что были просто завалены статуэтками «Эмми»

Очень странные дела (Stranger Things), 2016 — настоящее время

Монстры, параллельные миры, любовь и дружба — в этом сериале все переплетается воедино. Может, поэтому он смог покорить сердца телезрителей по всему миру. 4-й сезон особенно отличился и стал самым просматриваемым англоязычным сериалом Netflix, а также вошел в десятку лучших в 93 странах.

Благодаря ему вновь стала популярной песня «Running Up That Hill (A Deal With God)» 1985 года, а исполнявшая ее певица Кейт Буш вошла в Книгу рекордов Гиннесса сразу с 3 новыми достижениями. Один из присвоенных титулов звучит так: «Самое долгое время, которое потребовалось треку, чтобы достичь первого места в официальном британском чарте синглов». (Почти 37 лет. — Прим. ADME.)