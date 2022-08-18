16 сериалов, которые так понравились критикам, что были просто завалены статуэтками «Эмми»

В начале июля международная премия «Эмми» объявила номинантов 2022 года. Лидером стал драматический сериал «Наследники», получивший 25 номинаций. За ним следуют «Тед Лассо» и «Белый лотос» с 20 номинациями у каждого, а также «Очень странные дела», «Игра в кальмара» и «Эйфория» с 13, 14 и 16 номинациями соответственно.

Мы в ADME обожаем сериалы, и, конечно, у нас есть свои фавориты. Предлагаем посмотреть некоторые из них, достойные не только своих наград, но и вашего внимания.

Очень странные дела (Stranger Things), 2016 — настоящее время

Монстры, параллельные миры, любовь и дружба — в этом сериале все переплетается воедино. Может, поэтому он смог покорить сердца телезрителей по всему миру. 4-й сезон особенно отличился и стал самым просматриваемым англоязычным сериалом Netflix, а также вошел в десятку лучших в 93 странах. Благодаря ему вновь стала популярной песня «Running Up That Hill (A Deal With God)» 1985 года, а исполнявшая ее певица Кейт Буш вошла в Книгу рекордов Гиннесса сразу с 3 новыми достижениями. Один из присвоенных титулов звучит так: «Самое долгое время, которое потребовалось треку, чтобы достичь первого места в официальном британском чарте синглов». (Почти 37 лет. — Прим. ADME.) Наград: 7

7 Номинаций: 51

Наследники (Succession), 2018 — настоящее время

Власть и деньги — то, чего жаждут герои сериала. Когда пожилой глава международного медийного конгломерата Логан Рой решает уйти со своей должности, каждый член его семьи выказывает желание занять кресло шефа. Сюжет мгновенно переносится в мир интриг, коррупции и лжи, окружающих семью Рой. Получившая множество наград драма HBO стала лидером по количеству номинаций на премию «Эмми» в этом году: 25 номинаций, в том числе за лучший драматический сериал. Наград: 9

9 Номинаций: 48

Аббатство Даунтон (Downton Abbey), 2010–2015

Сериал рассказывает о жизни семьи графа Грэнтема и их прислуги в родовом имении Даунтон. 6 увлекательных сезонов зрители наблюдают за тем, как герои устраивают балы, заводят тайные романы, строят козни, однако всегда пытаются защитить тех, кого любят. Сериал показывает жизнь высшего светского общества в контрасте с жизнью простых англичан. Наград: 15

15 Номинаций: 69

Рассказ служанки (The Handmaid’s Tale), 2017 — настоящее время

Действие адаптации одноименного романа Маргарет Этвуд 1985 года разворачивается в вымышленном мире, где женщин, способных вы́носить и родить ребенка, используют в качестве суррогатов. Они должны помочь заселить страну, так как из-за многих лет небрежного обращения с окружающей средой рождаемость почти на нуле. Сериал поднимает вопросы морали, долга перед обществом и права выбора, как распоряжаться собственным телом. Наград: 15

15 Номинаций: 75

Во все тяжкие (Breaking Bad), 2008–2013

Захватывающий сериал, который держит в напряжении с самой первой серии и до финальных титров — на протяжении всех 5 сезонов. Учитель химии, который узнает, что жить ему осталось недолго, пытается найти способ обеспечить жене и сыну безбедное существование после его смерти. Как намекает красноречивый заголовок, вместе со своим бывшим учеником герой пускается во все тяжкие. Наград: 16

16 Номинаций: 58

Студия 30 (30 Rock), 2006–2013

Признанный критиками ситком «Студия 30» рассказывает о главном сценаристе скетч-шоу, ее сотрудниках, новом боссе и эксцентричном актерском составе. Это шоу в шоу, которое показывает весь закулисный хаос, юмор и жизнь студии. Наград: 16

16 Номинаций: 103

Безумцы (Mad Men), 2007–2015

Драма о рекламном агентстве Нью-Йорка 1960-х годов и его работниках ежегодно получала в среднем более 14 номинаций на премию «Эмми». В числе этого были 4 награды за лучший драматический сериал — с 2008 по 2011 год. Проект стал отправной точкой в карьере Джона Хэмма, Элизабет Мосс и Кристины Хендрикс. Наград: 16

16 Номинаций: 116

Подпольная империя (Boardwalk Empire), 2010–2014

Создатели сериала позаботились обо всем, начиная с крутых декораций и костюмов и заканчивая сценарием, который держит зрителей в напряжении от начала до конца. В центре повествования — история, основанная на реальных событиях из жизни Наки Джонсона, городского казначея и босса мафии. За 5 сезонов сериал получил широкое признание критиков и 20 премий «Эмми», среди которых награды за режиссуру, актерское мастерство, кастинг и художественное оформление. Наград: 20

20 Номинаций: 57

Удивительная миссис Мейзел (The Marvelous Mrs. Maisel), 2017 — настоящее время

Сериал о домохозяйке 1950-х годов, которая решает сделать немыслимое для того времени — стать стендап-комиком. Она переживает взлеты и ​​падения, пока борется за свое место на сцене, пытаясь преуспеть в мужской индустрии. «Удивительная миссис Мейзел» увлекает потрясающей постановкой, дизайном костюмов и остроумным юмором. Наград: 20

20 Номинаций: 66

24 часа (24), 2001–2010

Каждая серия соответствует часу реального времени из жизни Джека Бауэра, агента вымышленного разведывательного подразделения в Лос-Анджелесе. А полный сезон складывается в 24 часа, на протяжении которых герой рискует жизнью и противостоит международным преступникам, бывшим агентам, профессиональным военным и иностранным спецслужбам, чтобы спасти простых людей. Наград: 20

20 Номинаций: 68

Корона (The Crown), 2016 — настоящее время

Сериал основан на реальной жизни королевы Елизаветы II с момента ее свадьбы с принцем Филиппом в 1947 году и до настоящего времени. В каждом сезоне показан определенный промежуток времени правления королевы Великобритании. На протяжении сериала меняются и актрисы, исполняющие роль королевской особы: в первых 2 сезонах молодую королеву играет Клэр Фой, в следующих 2 — Оливия Колман в роли взрослой Елизаветы II, а в грядущих 5-м и 6-м сезонах их место займет Имельда Стонтон, известная ролью Долорес Амбридж во франшизе «Гарри Поттер». Наград: 21

21 Номинаций: 63

Сопрано (The Sopranos), 1999–2007

История HBO о мафиози из Нью-Джерси Тони Сопрано на протяжении 6 сезонов захватывает внимание и не отпускает до самого конца. Сериал представляет повседневную жизнь современного крестного отца, который успешно справляется с проблемами «семьи». Проект с Джеймсом Гандольфини в главной роли признан лучшим телешоу всех времен по версии издания Rolling Stone. Наград: 21

21 Номинаций: 112

Американская семейка (Modern Family), 2009–2020

Комедийный сериал покорил не только зрителей, но и критиков, за 11 сезонов завоевав 22 премии «Эмми». Это история о 3 семьях, которые справляются со своими проблемами и невзгодами — каждая в своей собственной юмористической манере. Однако, что бы с ними ни случалось, они всегда поддерживают друг друга — и в тяжелые, и в радостные моменты жизни. Наград: 22

22 Номинаций: 85

Скорая помощь (ER), 1994–2009

Это вторая по продолжительности медицинская драма в истории телевидения, уступающая по тому же показателю только «Анатомии страсти». Сериал стал отправной точкой в карьере тогда еще не слишком знаменитого Джорджа Клуни. Наград: 23

23 Номинаций: 124

Симпсоны (The Simpsons), 1989 — настоящее время

Вышедший в 1989 году сериал «Симпсоны» является одним их самых продолжительных мультсериалов всех времен. За все это время вышло более чем 700 серий. Гомер, Мардж, Барт, Лиза и Мэгги уже более 30 лет развлекают зрителя своим сатирическим изображением жизни среднего класса. Наград: 35

35 Номинаций: 98

Игра престолов (Game of Thrones), 2011–2019

Популярный фэнтезийный сериал HBO шел 8 сезонов, на протяжении которых зрители познакомились с обширным списком персонажей и быстро научились не слишком к ним привязываться. Заговоры, интриги, дружба, любовь и предательство переплетаются в неожиданных сюжетных поворотах. Кроме этого, мы видим роскошные костюмы, впечатляющие декорации, захватывающие дыхание виды замков и природы, а также впечатляющую игру актеров. Все перечисленное и позволило сериалу стать таким успешным и заслужить признание как среди критиков, так и среди и зрителей со всего мира. Наград: 59

59 Номинаций: 160