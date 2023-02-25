16 снимков, которые покажут, что на самом деле скрывается за идеальными фотографиями звезд

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Звезды на красных дорожках выглядят весьма непринужденно. Создается ощущение, будто публичные выходы всегда даются им легко. Но в светской хронике мы видим лишь окончательный результат стараний целой команды профессионалов. А что творится за кулисами важных мероприятий, покажут эти фотографии.

Судя по руке визажиста, готовясь к балу Met Gala в 2019 году Сальма Хайек перепробовала множество оттенков помады

Роузи Хантингтон-Уайтли не расстается с четвероногими друзьями даже во время подготовки к важным мероприятиям

Chris Pizzello/Invision/AP/East News , 0000001/Reporter/East News

А Ева Лонгория не забывает подкрепиться перед выходом на красную дорожку

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На премию «Золотой глобус» 2017 года Галь Гадот собирала целая команда профессионалов

А вот Алессандра Амбросио, кажется, весьма сконцентрирована

Mark Sagliocco/Sipa USA/East News , 0000001/Reporter/East News

Даже роскошный наряд не мешает Джессике Бил лакомиться картошкой фри. А Джастин Тимберлейк, как истинный джентльмен, поддерживает подол платья

Gilbert Flores /Broadimage/EAST NEWS , 0000001/Reporter/East News

Ничего необычного, просто стилист укладывает волосы Хелен Миррен перед церемонией «Оскар» в 2019 году

Invision/Invision/East News

А вот как красили Эмилию Кларк для той же церемонии

Elizabeth Goodenough/Everett Collection/East News

Ассистенты Кейт Бекинсейл наносят на тело актрисы бронзер. Теперь мы знаем секрет ее сияющей кожи

Hahn Lionel/ABACA/Abaca/East News , face to face/FaceToFace/REPORTER/East News

На фото справа специально нанятый человек поправляет подол ослепительного наряда Джессики Честейн в Каннах в 2012 году

Hahn-Marechal-Nebinger/ABACA/EAST NEWS , AP/East News

У Кейт Бланшетт были все шансы испортить прическу, но осмотрительные помощники не допустили этого

Arthur Mola/Invision/AP/East News

Бейонсе явно было сложно передвигаться в этом шикарном платье. Но ассистент звезды был тут как тут

EVERETT COLLECTION/EAST NEWS

Помощница Мэрайи Кэри подправляет макияж звезды в перерывах между съемками

А Пэрис Хилтон предпочитает делать это сама. На фото справа звезда освежает помаду за кулисами «Золотого глобуса» 2006 года

EVERETT COLLECTION/EAST NEWS , ASSOCIATED PRESS/East News

Судя по снимкам, на лондонской премьере «Однажды в Голливуде» было ветрено. Поэтому стилисту Марго Робби приходилось часто поправлять прическу актрисы

Чтобы не замерзнуть на премьере фильма «Проект „Адам“», Блейк Лайвли накинула джинсовую куртку. Судя по людям на заднем фоне, актриса оделась совсем не по погоде