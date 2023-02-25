16 снимков, которые покажут, что на самом деле скрывается за идеальными фотографиями звезд
Звезды на красных дорожках выглядят весьма непринужденно. Создается ощущение, будто публичные выходы всегда даются им легко. Но в светской хронике мы видим лишь окончательный результат стараний целой команды профессионалов. А что творится за кулисами важных мероприятий, покажут эти фотографии.
Судя по руке визажиста, готовясь к балу Met Gala в 2019 году Сальма Хайек перепробовала множество оттенков помады
Роузи Хантингтон-Уайтли не расстается с четвероногими друзьями даже во время подготовки к важным мероприятиям
А Ева Лонгория не забывает подкрепиться перед выходом на красную дорожку
На премию «Золотой глобус» 2017 года Галь Гадот собирала целая команда профессионалов
А вот Алессандра Амбросио, кажется, весьма сконцентрирована
Даже роскошный наряд не мешает Джессике Бил лакомиться картошкой фри. А Джастин Тимберлейк, как истинный джентльмен, поддерживает подол платья
Ничего необычного, просто стилист укладывает волосы Хелен Миррен перед церемонией «Оскар» в 2019 году
А вот как красили Эмилию Кларк для той же церемонии
Ассистенты Кейт Бекинсейл наносят на тело актрисы бронзер. Теперь мы знаем секрет ее сияющей кожи
На фото справа специально нанятый человек поправляет подол ослепительного наряда Джессики Честейн в Каннах в 2012 году
У Кейт Бланшетт были все шансы испортить прическу, но осмотрительные помощники не допустили этого
Бейонсе явно было сложно передвигаться в этом шикарном платье. Но ассистент звезды был тут как тут
Помощница Мэрайи Кэри подправляет макияж звезды в перерывах между съемками
А Пэрис Хилтон предпочитает делать это сама. На фото справа звезда освежает помаду за кулисами «Золотого глобуса» 2006 года
Судя по снимкам, на лондонской премьере «Однажды в Голливуде» было ветрено. Поэтому стилисту Марго Робби приходилось часто поправлять прическу актрисы
Чтобы не замерзнуть на премьере фильма «Проект „Адам“», Блейк Лайвли накинула джинсовую куртку. Судя по людям на заднем фоне, актриса оделась совсем не по погоде
Фото на превью INSTAR Images LLC / Alamy Stock Photo
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