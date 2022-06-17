16 знаменитостей, которые даже в магазин за хлебушком одеваются как на праздник

Для многих знаменитостей выход на красную дорожку — большое событие, на которое нужно надеть эффектный наряд. Но некоторые звезды кино и музыки не могут изменять своему образу и в повседневной жизни. Потому они, даже собираясь, к примеру, к стоматологу или в магазин, одеваются так, будто идут на съемки какого-нибудь телешоу, а то и вовсе — на красную дорожку.

Мы в ADME просмотрели тысячи фотографий светских репортеров и выяснили, кто из известных деятелей шоу-бизнеса даже вне сцены одевается ярко или, может, немного вычурно.

Рианна идет к зубному (фото 1) и отправляется на открытие магазина Gucci (фото 2)

Селин Дион идет в ресторан (фото 1) и покидает территорию отеля (фото 2, 3)

Джаред Лето прогуливается по городу

Шайа Лабаф направляется по делам

Кейт Мосс по прибытии в отель «Бристоль»

Николас Кейдж в аэропорту

Леди Гага гуляет по магазинам Стамбула (фото 1), направляется в свою студию (фото 2), выходит из своей квартиры (фото 3)

Джон Гальяно бродит по улицам Парижа

Кира Найтли идет по своим насущным делам

Сэр Элтон Джон выходит из ресторана в Каннах, где обедал со своей семьей

Хайди Клум на прогулке (фото 1), в аэропорту (фото 2), снова гуляет по городу (фото 3)

Микки Рурк на прогулке

Майли Сайрус спешит по своим делам

Джонни Депп гуляет по городу (фото 1), идет по аэропорту Токио (фото 2)

Дженнифер Лопеc на прогулке (фото 1); выходит из ресторана после ужина с давней подругой (фото 2)

Рита Ора идет по своим делам, не обращая внимания на папарацци