AdMe
AdMe

16 звезд, которые так изменились, что нам захотелось взглянуть на их фотографии еще раз

Культура
93323

Мы представляем определенный образ, услышав имя любимой знаменитости. Но актеры и певцы непостоянны в своем имидже, они часто меняют стиль, прически, теряют и набирают вес. Проходит какое-то время — и некоторых практически невозможно узнать.

Брендан Фрейзер

© George of the Jungle / Walt Disney Pictures and co-producers, Piovanotto Marco/ABACA/Abaca/East News, VALERIE MACON/AFP/East News

Шарлиз Терон

Elizabeth Goodenough/Everett Collection/East News, Laurent VU/SIPA/SIPA/East News

Зендея

Invision/Invision/East News, Richard Shotwell/Invision/East News

Сиара

EVERETT COLLECTION/EAST NEWS, JM HAEDRICH/SIPA/SIPA/East News

Дэвид Харбор

Invision/Invision/East News, Image Press Agency/ABACA/Abaca/East News

Адель

MARCOCCHI GIULIO/SIPA/EAST NEWS, CHRIS DELMAS/AFP/East News

Селена Гомес

Gregorio T. Binuya/Everett Collection/EAST NEWS, Jordan Strauss/Invision/East News

Стив Карелл

ASSOCIATED PRESS/East News, Kristin Callahan/Everett Collection/East News

Мишель Уильямс

Domine-Poree-Wyters/ABACA/EAST NEWS, ANGELA WEISS/AFP/East News

Кристина Агилера

Disney Channel/Courtesy Everett Collection/Everett Collection/East News, MICHAEL TRAN/AFP/East News

Кирстен Данст

EAST NEWS, Laurent VU/SIPA/SIPA/East News

Линдси Лохан

Steven Ferdman/Sipa USA/East News, Charles Sykes/Invision/East News

Роберт Дауни — младший

Luis Guerra/The Grosby Group/EAST NEWS, TOMMASO BODDI/AFP/East News

Айшвария Рай

Mary Evans/Allstar/Cinetext/Mark Liley/Mary Evans Picture Library/East News, SUJIT JAISWAL/AFP/East News

Генри Кавилл

Joel Ryan/Invision/AP/East News, Kristin Callahan/Everett Collection/East News

Рене Зеллвегер

Mary Evans/Allstar/Cinetext/Mark Liley/Mary Evans Picture Library/East News, Elizabeth Goodenough/Everett Collection/East News

Если вам нравится смотреть, как со временем изменились звезды или перевоплотились для роли, мы советуем следующие статьи:

Фото на превью Luis Guerra/The Grosby Group/EAST NEWS, TOMMASO BODDI/AFP/East News, Joel Ryan/Invision/AP/East News, Kristin Callahan/Everett Collection/East News
3
93323
AdMe/Культура/16 звезд, которые так изменились, что нам захотелось взглянуть на их фотографии еще раз
Поделиться этой статьёй