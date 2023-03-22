16 звезд, которые так изменились, что нам захотелось взглянуть на их фотографии еще раз
Мы представляем определенный образ, услышав имя любимой знаменитости. Но актеры и певцы непостоянны в своем имидже, они часто меняют стиль, прически, теряют и набирают вес. Проходит какое-то время — и некоторых практически невозможно узнать.
Брендан Фрейзер
© George of the Jungle / Walt Disney Pictures and co-producers, Piovanotto Marco/ABACA/Abaca/East News, VALERIE MACON/AFP/East News
Шарлиз Терон
Зендея
Сиара
Дэвид Харбор
Адель
Селена Гомес
Стив Карелл
Мишель Уильямс
Кристина Агилера
Кирстен Данст
Линдси Лохан
Роберт Дауни — младший
Айшвария Рай
Генри Кавилл
Рене Зеллвегер
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Фото на превью Luis Guerra/The Grosby Group/EAST NEWS, TOMMASO BODDI/AFP/East News, Joel Ryan/Invision/AP/East News, Kristin Callahan/Everett Collection/East News
AdMe/Культура/16 звезд, которые так изменились, что нам захотелось взглянуть на их фотографии еще раз
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