16 звездных красоток, которые с возрастом рискнули сказать косметике «адье». И мы это оценили

Иногда так хочется выйти из дома без макияжа. Но и в прогрессивном XXI веке многие смущаются и не могут даже в магазин за продуктами сходить, не подкрасив глаза и губы. А вот звездные красавицы не боятся полностью отказаться от косметики и хвастаются своей натуральной красотой в 30, 40 и даже 50 лет.