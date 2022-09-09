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16 звездных красоток, которые с возрастом рискнули сказать косметике «адье». И мы это оценили

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Иногда так хочется выйти из дома без макияжа. Но и в прогрессивном XXI веке многие смущаются и не могут даже в магазин за продуктами сходить, не подкрасив глаза и губы. А вот звездные красавицы не боятся полностью отказаться от косметики и хвастаются своей натуральной красотой в 30, 40 и даже 50 лет.

Мы в ADME восторгаемся знаменитыми женщинами, которые плюют на стереотипы, и показываем вам их фотографии без макияжа.

Миа Васиковска

Джиллиан Андерсон

Mary Evans / AF Archive / Graham Whitby Boot / Mary Evans Picture Library / East News

Дрю Бэрримор

PHOTOlink / Everett Collection / East News, Invision / Invision / East News

Лина Хиди

© s_bukley / Shutterstock.com, face to face / FaceToFace / REPORTER

Синди Кроуфорд

Mary Evans / AF Archive / Graham Whitby Boot / Mary Evans Picture Library / East News

Риз Уизерспун

Mary Evans / AF Archive / Graham Whitby Boot / Mary Evans Picture Library / East News

Кейт Хадсон

Mary Evans / Allstar / Graham Whitby Boot / Mary Evans Picture Library / East News

Шейлин Вудли

AFP / East News

Эшли Грэм

Charles Sykes / Invision / AP / East News

Галь Гадот

0000466 / Reporter / East News

Кэти Холмс

MGM / Courtesy Everett Collection / East News, Invision / Invision / East News

Ванесса Паради

© Debby Wong / Shutterstock.com, Jacques BENAROCH / SIPA / SIPA / East News

Эшли Тисдейл

ADMEDIA / SIPA / East News, face to face / FaceToFace / REPORTER / East News

Наоми Уоттс

Mary Evans / AF Archive / Graham Whitby Boot / Mary Evans Picture Library / East News

Мерьем Узерли

Кэмерон Диас

Кто из звезд смог мотивировать вас не стесняться своей естественной красоты?

Фото на превью Jon Kopaloff / FilmMagic / Getty Images, Don Arnold / WireImage / Getty Images
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AdMe/Культура/16 звездных красоток, которые с возрастом рискнули сказать косметике «адье». И мы это оценили
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