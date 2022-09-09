16 звездных красоток, которые с возрастом рискнули сказать косметике «адье». И мы это оценили
Иногда так хочется выйти из дома без макияжа. Но и в прогрессивном XXI веке многие смущаются и не могут даже в магазин за продуктами сходить, не подкрасив глаза и губы. А вот звездные красавицы не боятся полностью отказаться от косметики и хвастаются своей натуральной красотой в 30, 40 и даже 50 лет.
Мы в ADME восторгаемся знаменитыми женщинами, которые плюют на стереотипы, и показываем вам их фотографии без макияжа.
Миа Васиковска
Джиллиан Андерсон
Дрю Бэрримор
Лина Хиди
Синди Кроуфорд
Риз Уизерспун
Кейт Хадсон
Шейлин Вудли
Эшли Грэм
Галь Гадот
Кэти Холмс
Ванесса Паради
Эшли Тисдейл
Наоми Уоттс
Мерьем Узерли
Кэмерон Диас
Кто из звезд смог мотивировать вас не стесняться своей естественной красоты?
AdMe/Культура/16 звездных красоток, которые с возрастом рискнули сказать косметике «адье». И мы это оценили
Поделиться этой статьёй