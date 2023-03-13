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20 фото, показывающих Италию с той стороны, с которой ее обычно видят только местные

Культура
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Если спросить у кого-нибудь, что приходит на ум при упоминании Италии, ответом, скорее всего, будет «пицца» или «Колизей». Но Италия — это еще и узкие улочки старинных городов, невероятные виды и, конечно же, знаменитые итальянские бабушки.

Место, где зеленые поля встречаются с острыми пиками гор

У этой раковины вместо ручек смесителя 2 педали

Шеф-повар. Сиена, Италия, 2020 год

Вот что подают в одной из самых знаменитых бургерных в Неаполе

Коммуна Рокка-Империале

В этой душевой кабине установлено биде

В итальянских городах можно попить воды прямо на улице. Обычная или охлажденная — бесплатно, а газированная стоит € 0,5 за литр

Оранжерея по-итальянски

«В моем учебном центре есть несколько разновидностей туалетов для людей с разными культурными предпочтениями»

Один из жителей Кортоны соорудил лестницу для кота, чтобы тот мог забираться в окно на 2-м этаже

В одном из кафе вместо трубочек используют сухие макароны

Уличный рынок

«Моя бабуля попросила опубликовать эту фотографию в интернете, чтобы „вся Италия увидела, какие у меня выросли большие помидоры“»

Компания UPS использует такие автомобильчики, чтобы развозить заказы по узким улочкам итальянских городов

Улочки Италии

«В подъезде моего дома в Италии пол сделан из стекла, через которое можно видеть древние руины»

В этом итальянском ресторане салями намотана на бобину, как провод

Здесь можно купить подушки в виде пасты разных форм

На этом доме в Турине нарисованы балконы

Настоящая пицца из Неаполя

Знакомиться с культурой других народов — занятие захватывающее. Если вы хотите узнать о жизни в разных странах, предлагаем вам почитать эти наши статьи:

Фото на превью lovelessowl / Reddit
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