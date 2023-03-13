20 фото, показывающих Италию с той стороны, с которой ее обычно видят только местные
Если спросить у кого-нибудь, что приходит на ум при упоминании Италии, ответом, скорее всего, будет «пицца» или «Колизей». Но Италия — это еще и узкие улочки старинных городов, невероятные виды и, конечно же, знаменитые итальянские бабушки.
Место, где зеленые поля встречаются с острыми пиками гор
У этой раковины вместо ручек смесителя 2 педали
Шеф-повар. Сиена, Италия, 2020 год
Вот что подают в одной из самых знаменитых бургерных в Неаполе
Коммуна Рокка-Империале
В этой душевой кабине установлено биде
В итальянских городах можно попить воды прямо на улице. Обычная или охлажденная — бесплатно, а газированная стоит € 0,5 за литр
Оранжерея по-итальянски
«В моем учебном центре есть несколько разновидностей туалетов для людей с разными культурными предпочтениями»
Один из жителей Кортоны соорудил лестницу для кота, чтобы тот мог забираться в окно на 2-м этаже
В одном из кафе вместо трубочек используют сухие макароны
Уличный рынок
«Моя бабуля попросила опубликовать эту фотографию в интернете, чтобы „вся Италия увидела, какие у меня выросли большие помидоры“»
Компания UPS использует такие автомобильчики, чтобы развозить заказы по узким улочкам итальянских городов
Улочки Италии
«В подъезде моего дома в Италии пол сделан из стекла, через которое можно видеть древние руины»
В этом итальянском ресторане салями намотана на бобину, как провод
Здесь можно купить подушки в виде пасты разных форм
На этом доме в Турине нарисованы балконы
Настоящая пицца из Неаполя
Знакомиться с культурой других народов — занятие захватывающее. Если вы хотите узнать о жизни в разных странах, предлагаем вам почитать эти наши статьи:
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Фото на превью lovelessowl / Reddit
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