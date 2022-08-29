20+ проникновенных снимков леди Дианы, которая в первую очередь была мамой, а уж потом королевской особой

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Леди Диану называли самой фотографируемой женщиной в мире. Ее жизненная позиция, дружелюбие и чувство стиля сделали из нее международную культовую фигуру и принесли ей небывалую популярность. Она выполняла обязанности принцессы, занималась благотворительностью, но в первую очередь была потрясающей мамой.

Мы в ADME решили пересмотреть снимки королевы людских сердец, на которых она запечатлена со своими любимыми сыновьями Уильямом и Гарри.

1.

ASSOCIATED PRESS / East News

Чарльз и Диана с новорожденным сыном Уильямом, 1982 год.

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Диана со своим первым сыном Уильямом, 1983 год.

3.

Леди Ди играет с Уильямом во время первой официальной фотосессии, 1983 год.

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Чарльз, Уильям и Диана во дворе Кенсингтонского дворца в Лондоне, 1983 год.

5.

ASSOCIATED PRESS / East News

Принц и принцесса Уэльские покидают больницу со своим вторым сыном Гарри, 1984 год.

6.

East News

Вся семья на борту королевской яхты, 1985 год.

7.

Принцесса Уэльская с сыновьями в Кенсингтонском дворце, 1985 год.

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Леди Ди играет с Уильямом в его игровой комнате в Кенсингтонском дворце, 1985 год.

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Чарльз, Диана, Гарри и их домашний кролик, 1986 год.

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С сыновьями в саду дома Хайгроув, 1986 год.

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AP / East News

Первый день Уильяма в школе для мальчиков, 1987 год.

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Диана и Уильям наблюдают за игрой в поло, 1987 год.

13.

UPPA / Photoshot / REPORTER / East News

С Уильямом в поло-клубе, 1987 год.

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AP / East News

Принцесса Уэльская с младшим сыном Гарри в королевском дворце в Испании, 1987 год.

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Диана с Уильямом в поло-клубе на матче, 1988 год.

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Принцесса Диана с сыновьями, леди Габриэллой и Роуз Виндзор на балконе Букингемского дворца, 1988 год.

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LFI / Photoshot / REPORTER / East News

С Гарри на отдыхе в Испании, 1988 год.

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ASSOCIATED PRESS / East News

Вся семья на велосипедной прогулке, 1989 год.

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Диана и Уильям в поло-клубе, 1989 год.

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Первый день принца Гарри в школе, 1989 год.

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Диана и Уильям выходят из школы, 1990 год.

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Диана встречает сыновей на палубе яхты, 1991 год.

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ASSOCIATED PRESS / East News

С сыновьями на экскурсии по Ниагарскому водопаду, 1991 год.

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Диана и Гарри в парке аттракционов, 1992 год.

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John Shelley Collection / Photoshot / East News

Леди Ди и принц Гарри на свадьбе леди Хелен Виндзор и Тимоти Тейлора,1992 год.

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Принцесса с сыновьями в развлекательном парке, 1993 год.

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С сыновьями в тематическом парке, 1994 год.

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UPPA / Photoshot / REPORTER / East News

Первый день учебы принца Уильяма в Итонском колледже, 1995 год.