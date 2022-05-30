20+ звезд показали, как одна и та же вещь сидит на разных фигурах. И мы в смятении: кому же идет больше?

Идеалы красоты сильно изменились за какие-то пару десятков лет. Женщинам больше не кажется, что короткое или обтягивающее платье подходит только обладательницам модельных параметров. Пример тому — знаменитости, которые носят трендовые вещи независимо от того, какая у них фигура. Наряды именитых дизайнеров можно увидеть как на субтильных, так и на пышных дамах.

Сегодняшняя подборка ADME посвящена тому, как один и тот же наряд смотрится на звездах с разными параметрами.

Изабель Гулар vs Ашанти

Изабель Гулар продемонстрировала точеную фигуру в платье от Julien Macdonald в 2019 году на Каннском кинофестивале. Спустя пару лет певица Ашанти надела такое же на церемонию BET Awards, доказав, что на женственных изгибах оно сидит ничуть не хуже.

Меган Фокс vs Эшли Грэм

2 роковые девушки вышли в свет в одинаковых корсетных платьях: Меган Фокс — в Лас-Вегасе на торжественном открытии клуба Delilah, а модель plus-size Эшли Грэм — на мероприятии в Милане. Такое платье, кажется, выгодно подчеркивает любые формы.

Хайди Клум vs Марен Моррис

Сияющее платье с эффектным разрезом звезды примерили в один и тот же год, но Хайди — в самом его начале, а Марен — ближе к концу.

Адель vs Минди Калинг

Постройневшая певица Адель и актриса Минди Калинг тоже надели одинаковые платья. Обе звезды обладают яркой внешностью, и наряд эту яркость подчеркивает.

Кара Делевинь vs Соланж Ноулз

Первой появилась в эффектном черном костюме Кара Делевинь: ее наряд заметили еще в 2018 году на вручении премии Innovator Awards. А сестра Бейонсе Соланж Ноулз, имеющая более выдающиеся формы, вышла в свет в 2020-м. Обе девушки, кстати, красовались в Нью-Йорке.

Марго Робби vs Паола Турани

Марго Робби пришла в пышном сарафане в пол на премьеру фильма «Однажды в... Голливуде». Паола же позирует в более непринужденной обстановке, а образ она дополнила широкополой шляпой.

Кэти Перри vs Айя Судзуки

Кэти Перри и фешен-блогер Айя Судзуки выбрали одинаковые «неоновые» платья. Кэти появилась в этом наряде на благотворительном концерте, а Айя с сестрой — на мероприятии Недели моды в Париже.

Бейонсе vs Кеке Палмер

Существуют наряды, которые одинаково эффектно сидят как на стройных дамах, так и на девушках с пышными формами. Это золотистое платье явно из таких: оно к лицу и фигуристой Бейонсе, и хрупкой Кеке Палмер.

Оливия Уайлд vs Грета Гервиг

Оливия Уайлд выбрала наряд с тропическим принтом для показа первого фильма, в котором она предстала в качестве режиссера. Грета Гервиг посетила мероприятие Академии кинематографических искусств и наук в таком же платье и даже надела похожие лодочки.

Кайли Дженнер vs Блэк Чайна

Кайли красовалась в розовом платье из перьев на своем 22-м дне рождения. А модель и светская львица Блэк Чайна решила, что ультракороткий наряд может позволить себе не только безупречно стройная Кайли. И оказалась абсолютно права.

Дженнифер Лопес vs Селин Дион

Селин Дион выбрала платье по размеру: оно подчеркивает фигуру. А вот Дженнифер Лопес остановилась на размере больше своего, и ее наряд мягко свисает с плеч, не акцентируя внимание на изгибах тела.

Ашанти vs Кайли Дженнер

Певица Ашанти, облачившись в сияющее платье, выложила фото у себя в соцсетях. А Кайли блеснула в таком же на Met Gala. Несмотря на то, что фигуры знаменитостей заметно различаются, наряд сидит на обеих идеально.

Джиджи Хадид vs Серена Уильямс

Джиджи продемонстрировала платье в 2017 году во время Недели моды в Милане. А Серена Уильямс вывела наряд в свет, показав, как он сидит вне подиума на обычной женской фигуре.

Кейт Уолш vs Идина Мензел

Актриса Кейт Уолш решила не перегружать образ лишними деталями и даже босоножки выбрала в тон платью, в то время как Идина Мензел умело расставила акценты, добавив пояс, черные туфли и такого же цвета клатч.