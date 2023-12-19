30+ особенностей жизни в разных странах, которые вызывают скуку у местных, а вот приезжие такие: «Да ладно?»

В каждой стране мира свои особенности жизни, которые для местных кажутся совершенно нормальными, а вот для приезжих — диковинными или даже шокирующими. Например, французы едят супы на ужин, а не на обед, как привыкли мы. А в Нидерландах людей оскорбляют названиями болезней. Вот еще некоторые факты о том, как устроен быт в некоторых странах.

Франция

Как известно, во Франции при встрече все целуются. Если же люди не знакомы, то собеседнику в ухо шепчут свое имя, а он в ответ называет свое. При этом целовать принято буквально всех: мужчин, женщин, детей. Когда в компанию приходят новые люди, они непременно совершают своеобразный круг почета, чтобы поцеловать присутствующих.

SF / ABACA / EAST NEWS

В кафе и ресторанах вы не найдете детского меню. Французы считают, что дети могут есть то же самое, что и взрослые. Они с ранних лет приучают малышей к разным продуктам, чтобы расширить их вкусовую палитру.

Некоторые фрукты французы едят в качестве закуски. Например, грейпфрут. А вот суп — это еда не для обеда, а для ужина. А еще для французов суп больше зимнее блюдо.

Гана

Еще недавно в деревнях никто не записывал дату рождения, поэтому люди крайне приблизительно догадываются о том, сколько им лет. Жители страны просто знают, что есть молодежь и пожилые, и этого достаточно. Совершенно нормальным в Гане считается назвать произвольный возраст, чтобы вас взяли на работу.

Отношения со временем у местных вообще очень гибкие. Иногда это бесит, иногда смешит. Если кто-то говорит, что он уже подходит к месту встречи, это вполне может означать, что он даже не вышел из дома.

Нидерланды

На 17 млн человек в стране 23 млн велосипедов. «Например, у моего отца есть велотренажер, велик для коротких расстояний, горный и гоночный велосипеды», — пишет одна из местных жительниц.

Здесь названия болезней используются в качестве оскорблений в адрес людей, которые настолько глупы, что идут пешком по велосипедной дорожке. © EWL98 / Reddit

До 1811 года не все нидерландцы имели фамилии. Но потом люди стали придумывать себе фамилии кто во что горазд.

«Я живу в Нидерландах, и у многих здесь очень смешные фамилии. Одна из моих любимых — Рождёнголым. И все в таком духе, из серии, откуда родился и чем делан. Оказалось, нидерландцы выдумали их сами ради прикола, потому что раньше у них не было фамилий, а пришел Наполеон и обязал их ввести. Нидерландцы полагали, что это временно и можно ради шутки придумать себе что-нибудь эдакое. А фамилии так и остались». Упс! © Марго Качнова

«Я живу в Нидерландах, и у многих здесь очень смешные фамилии. Одна из моих любимых — Рождёнголым. И все в таком духе, из серии, откуда родился и чем делан. Оказалось, нидерландцы выдумали их сами ради прикола, потому что раньше у них не было фамилий, а пришел Наполеон и обязал их ввести. Нидерландцы полагали, что это временно и можно ради шутки придумать себе что-нибудь эдакое. А фамилии так и остались». Упс! © Марго Качнова Зайдя в туалет в доме любого нидерландца, вы заметите на внутренней стороне двери календарь, на котором отмечены дни рождения родственников и друзей. Забывать об именинах в этой стране не принято, а поскольку туалет — это место, которое посещается несколько раз в день, практичные жители Нидерландов выбрали именно его для размещения «напоминалки».

При этом ничего оскорбительного в этом нидерландцы не видят. Наоборот, если ваше имя вдруг появилось на календаре в туалете, значит, вы завоевали сердца его хозяев.

Швейцария

Здесь, как и в большей части Европы, ответственно подходят к разделению мусора. Все органические отходы в обязательном порядке отправляются обратно в природу. Найти ближайший центр компостирования можно с помощью интерактивной карты.

Следующая особенность тоже является показателем заботы о природе. Жители Швейцарии нередко заменяют свою обычную домашнюю технику на энергосберегающую, чтобы сократить выброс углекислого газа.

Большая часть населения Швейцарии снимает жилье. 62 % домохозяйств в Швейцарии (около 2,2 млн) являются арендаторами. И только 1,4 млн — домовладельцами.

Отопление тут бывает 2 типов: теплые полы и стандартные металлические батареи. Температура в них чудесным образом регулируется сама: на улице теплеет — батареи немного охлаждаются, на улице становится зябко — квартира наполняется теплом.

Балконы здесь большие. На каждом обязательно есть маркиза — специальный тканевый навес. Его убирают в пасмурную погоду и используют в ясную для защиты от солнечных лучей. У многих на балконах стоит газовый гриль для приятной готовки на воздухе.

Вот еще 25+ фотографий из Швейцарии, при взгляде на которые мы рты раскрываем, а местные и ухом не ведут.

Исландия

Исландцы желают доброго утра и доброго вечера всем, кого встречают на улице. Они способны вести долгие и аргументированные дискуссии по поводу того, какой именно снег идет в данный момент. Для жителей страны также нормально оставлять детей в колясках на улице, чтобы зайти в кафе или магазин.

Япония

В Японии у дверей повсюду стоит миска с пирамидкой из соли. Местные так делают потому что верят: соль приносит удачу. Это одна из древних традиций японцев.

Если вас пригласили в гости и вы уже прошли в гостиную, не торопитесь садиться. Часто то или иное уютное местечко в комнате принадлежит конкретному члену семьи. Поэтому лучше подождать приглашения присесть на указанное место.

Во многих квартирах в Японии есть комната, которую сложно найти в любой другой стране. Это васицу, что в переводе означает «комната в японском стиле». Пол такой комнаты застлан татами. Ее японцы используют для приема гостей, семейного времяпрепровождения, а также как рабочее пространство.

В Японии маленькие кухни (в среднем по 4 кв. м). В них, как правило, отсутствует стол: эти небольшие помещения используются исключительно для приготовления пищи. А некоторые семьи и вовсе предпочитают обедать и ужинать вне дома, потому что это более выгодно.

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Италия

Для этой страны совершенно нормально, если ребенок пьет из бутылочки с соской до 5–6 лет. Местные мамы считают, что это очень удобно и практично: так гораздо меньше шансов, что жидкость прольется.

Итальянские дети практически не завтракают. Максимум перекусывают парой печенек со стаканом молока или сока.

Итальянцы любят украшать свои машины бантами не только во время свадеб, но и в честь других важных событий. Например, если рождается девочка, вешают розовые банты; если мальчик — голубые; в честь юбилея — красные.

97 % домов оборудованы биде. Мыться после посещения туалета — обязательный ритуал итальянцев.

Уходя из дома на какое-то время, итальянцы оставляют включенными свет, радио, стереосистему или телевизор. Делать это жителей призывает местная полиция. Таким образом она пытается предотвратить мелкие и крупные кражи.

Турция

Турки помещают на входной двери специальный молоток. Эта традиция берет свое начало со времен Османской империи.

В Турции принято приходить в гости на продолжительное время. Считается, что если гость покидает дом до полуночи, то это значит, что хозяин был недостаточно гостеприимен. Поэтому, чтобы не обидеть хозяев, не стоит спешить покидать их дом слишком быстро.

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Испания

Для испанцев любая работа почетна. У них нет ни малейшего пренебрежения ни к одной профессии и не принято навешивать ярлыки. В стране считают самым важным то, что человек достойно и честно трудится и зарабатывает деньги.

У испанцев особое представление о возрасте. Например, до 20 лет человек «чересчур молод». 20—35-летний человек — просто «молодой». 35–55 лет — «все еще молодой». 55–65 лет — «взрослый человек». Человека старше 65 можно назвать «в возрасте».