52-летняя модель назло хейтерам стала носить молодежную одежду и вдохновила тысячи женщин по всему миру

Несколько лет назад 52-летняя модель Луиза Данн столкнулась со всеобщим неприятием. Женщина перестала закрашивать седину, начала активно фотографироваться в ярких нарядах и делиться снимками в сети. На нее тут же обрушилась волна критики. Данн быстро научилась отвечать на едкие замечания из серии «седина вас старит».

У модели более 500 тысяч подписчиков в социальных сетях. Луиза учит поклонников не стесняться возраста и демонстрировать свою естественную красоту.

Раньше Луиза подкрашивала волосы каждые 14 дней. В какой-то момент она поняла, что подобные процедуры ее угнетают. Данн вышла из гонки за молодостью и приняла себя и свое меняющееся тело.

В соцсетях модель начала демонстрировать яркие наряды. Данн не скрывала свой возраст, а гордилась им.

У многих пользователей это вызвало неоднозначную реакцию: одни восхищались смелостью Данн, а другие принялись активно ее критиковать. Луизе не раз говорили, что пепельные волосы делают ее старше. На это модель отвечает: «А что в этом плохого? По-моему, ничего». Данн считает отказ от окрашивания лучшим решением своей жизни, ведь теперь ей не нужно постоянно переживать о серебристых висках — она чувствует себя уверенно, не скрывает свою естественность.

А еще модель считает, что новый цвет волос дает ей большую свободу в подборе и сочетании одежды. В свои 52 Данн не ограничивает себя в выборе нарядов. И мечтает вдохновлять сверстниц на более смелый и яркий гардероб. Стиль Луизы базируется на цветах и силуэтах: «Я смешиваю палитры и текстуры: старинные и современные, элегантные и повседневные. Наряды отражают мое настроение и соответствуют моменту».

Хотя теперь для многих Данн является источником вдохновения, она по-прежнему берет пример с других: «Модные тенденции задают талантливые стилисты и креативщики, за ними следить куда интереснее, чем за людьми, которых они одевают», — признается Луиза. Модель считает составление образов настоящим искусством и добавляет, что ей нравится придумывать наряды, носить и демонстрировать их.

Кажется, что Луиза всегда была уверенной в себе женщиной, но это не так. Данн признается, что сейчас чувствует себя гораздо более самодостаточной, чем в 31, когда только начинала карьеру модели. «Я считаю, что возрастное разнообразие, проявление себя и поддержка могут разрушить негативные представления о старении, которые пока есть в обществе», — считает Луиза.