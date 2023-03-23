9 признаков ресторана, в котором вас обдерут как липку, да еще и накормят ерундой

Выбрать достойное кафе или ресторан для дружеских или романтических посиделок подчас не так-то просто, как кажется. Однако опытные гости со временем вырабатывают список нюансов, по которым легче определить, заслуживает ли заведение доверия. И, к счастью, они делятся своими наблюдениями в соцсетях, чтобы и мы могли воспользоваться этими подсказками.

Слишком разнообразное меню

Некоторые рестораны становятся жертвами собственного обширного меню. Попытка включить в него самые разные кухни, вероятнее всего, связана с тем, чтобы угодить вкусам как можно большего количества людей. Однако в итоге получается, что вместо нескольких солидных и приготовленных в совершенстве блюд гости получают невкусное разнообразие. Кроме того, при большом меню очевидно, что некоторые ингредиенты используются чаще, чем другие, и, заказав что-то редкое, вы можете наткнуться на просрочку. Бесконечное меню — это красный флаг. Хороший ресторан не будет распыляться на все и сразу, а составит небольшое меню на 1–2 листа. Большое меню означает, что некоторые блюда будут заказывать редко, а значит, ингредиенты для них будут залеживаться. © ZiggoCiP / Reddit

Дорогие «допы» для блюд

Если вы замечаете, что блюда в заведении выглядят чересчур уныло, будто нарочно подталкивая вас к тому, чтобы вы заплатили еще и за модификаторы, это дурной знак. Скорее всего, в своем базовом виде они действительно будут довольно пресными и таким образом вас нарочно провоцируют купить дополнительные ингредиенты с накруткой около 500 %.

Очень тусклое освещение

Довольно неожиданным признаком дорогого ресторана является специфическое освещение: оно настолько приглушенное, что с трудом можно разглядеть не только антураж, но и даже меню прямо у себя под носом. Опытные гости также подмечают любопытную взаимосвязь: нередко в заведениях со слабым освещением и еда оставляет желать лучшего. Не доверяю ресторанам, в которых настолько тусклое освещение, что в меню приходится вглядываться. Я был в 3 таких, и еда там всегда была так себе. © onthedownhillslope / Reddit

Маленькие порции

Парадокс, но если на фотографиях в отзывах о ресторане вы видите чрезвычайно маленькие порции, то нужно быть готовым к тому, что стоить они при этом будут довольно дорого. Обычно это связано с ценами на ингредиенты: люксовые рестораны, как правило, стараются удивить гостей редкими вкусами и необычной подачей. Если же порции маленькие и изощренные, но ингредиенты довольно обычные, это повод задуматься, не пытаются ли на вас нажиться.

Дизайнерская мебель и декор

Удобные, мягкие, необычные кресла довольно серьезное не только экономическое, но и санитарное бремя для любого ресторана. То же самое касается и любых других элементов антуража — начиная дизайнерскими светильниками и заканчивая уникальным расположением заведения. Логично ожидать, что чем дороже и вычурнее кажется атмосфера ресторана, тем больше будет стоить для гостя пребывание в нем.

В меню не указаны цены

Отсутствие цен на рекламном стенде у входной группы или даже в меню — один из наиболее ярких красных флажков, увидев который стоит крепко задуматься о том, стоит ли посещать заведение. Обычно это означает, что цены, скорее всего, будут намного выше средних или чем вы ожидаете. Скрывая цены, ресторан, вероятно, пытается не отпугнуть потенциальных гостей.

Специфическая посуда вместо тарелок

Уловкой, призванной визуально украсить трапезу, но, конечно же, включенной в стоимость блюд, также является необычная посуда. Деревянные плато для стейков, металлические подносы для картошки и закусок, утяжеленные столовые приборы и многое-многое другое — все это фактически художественные приемы, которые делают еду более изысканной и побуждают платить больше.

Вычурные описания блюд

Еще одно неожиданное, но убедительное наблюдение от пользователей сети касается описаний блюд. Если вы заметили, что меню так и пестрит литературными приемами, призванными подчеркнуть, насколько блюда редкие, то это явная попытка убедить вас в том, что оверпрайс так или иначе оправдан. Признак дорогого ресторана? «В данном бургере использована органическая зелень, которой кормят гималайских коров на свободном выпасе. Ей припорошен рулет в крестьянском стиле, приготовленный старой итальянкой, живущей в тени горы Везувий. Сыр чеддер взбит вручную в полночь, а лежит он поверх помидора с острова Суматра и нарезанной руколы». © unknown author / Reddit

Экзотические ингредиенты