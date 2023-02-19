9 случаев, когда звезды публично сели в лужу, но даже бровью не повели

Знаменитостям часто приходится выходить на красную дорожку, и они делают все возможное, чтобы выглядеть привлекательно. Но бывает так, что с ними происходят неожиданные ситуации, из которых нужно как-то выбираться. К счастью, звездам хватает юмора и уверенности в себе, чтобы сохранить лицо и продолжить свое триумфальное шествие.

1. Ким Кардашьян обсыпали мукой прямо на красной дорожке, но вскоре она вернулась как ни в чем не бывало

AXELLE / BAUER-GRIFFIN.COM / East News , ADMEDIA / SIPA / East News

Во время презентации своих духов в 2012 году Ким Кардашьян подверглась нападению со стороны защитницы животных, которая высыпала на знаменитость мешок с мукой прямо на красной дорожке. Но звезда не потеряла самообладания. Она быстро привела себя в порядок в служебном помещении и гордо вернулась на красную дорожку.

2. Натали Портман появилась на публике с асимметричным макияжем

Invision / Invision / East News

На премьере фильма «Тор» Натали Портман была одета в прекрасное платье от Celine. Однако макияж ее был не столь безупречным: тени нанесли асимметрично. Впрочем, это не помешало актрисе выглядеть божественно.

3. Эми Шумер специально распласталась на красной дорожке

AFP / East News

Эми Шумер обожает розыгрыши, и, когда девушка увидела, что на красной дорожке все идут с серьезной миной, она поняла, что настал ее звездный час. Эми притворилась, что упала, и начала отчаянно ползти мимо именитых гостей. Самое забавное, что Ким Кардашьян и Канье Уэст, которые в этот момент находились рядом с ней, сделали вид, что ничего необычного не происходит.

4. Джон Траволта и его неловкий поцелуй

Anthony Behar / Sipa USA / East News

Во время церемонии вручения премии «Оскар» произошел неловкий момент. Джон Траволта наклонился, чтобы поцеловать Скарлетт Йоханссон, но, судя по фотографии, ей это было не очень приятно. Поэтому актриса предпочла застыть на месте, из-за чего многие фанаты приняли ее за восковую статую.

5. У Ники Минаж случился конфуз с костюмом прямо на сцене

Во время выступления с Джесси Джей и Арианой Гранде у Ники Минаж внезапно разошлась молния на платье, и ей пришлось удерживать края костюма руками.

6. Стелла Маккартни чуть не порвала платье Рианны

Стелла Маккартни случайно наступила на подол платья Рианны во время фестиваля Met Gala в 2014 году и чуть не порвала его. Но Рианна не подала виду и уверенно продолжила свое шествие по красной дорожке.

7. Джейсона Сигела чуть не засосали пылесосом

После того как Саша Барон Коэн устроил розыгрыш прямо на красной дорожке, ее пришлось срочно пропылесосить. Вот только уборщики не заметили, что на дорожку вышел знаменитый актер Джейсон Сигел — звезда сериала «Как я встретил вашу маму». Но актер не растерялся и тут же вошел в образ.

8. Телохранители испортили задумку лебединого платья Бьорк

Robert Hepler / Everett Collection / East News

Бьорк рассказала, что во время ее выхода в знаменитом лебедином платье у нее в руках было 6 страусиных яиц, которые она должна была оставить на красной дорожке. Но все пошло не по плану. «Телохранители других звезд постоянно их поднимали и говорили мне со своим глубоким американским акцентом: „Простите, мэм, вы обронили вот это“», — с улыбкой рассказала певица.

9. Стилисты напортачили с загаром Брэдли Купера

SIPA PRESS / East News

Брэдли Купер всегда выглядит безупречно, но однажды и у него случился прокол. Похоже, при нанесении моментального загара что-то пошло не так и его уши и шею забыли покрасить. Но, несмотря на это, он все равно выглядел очаровательно.

Фото на превью Invision / Invision / East News