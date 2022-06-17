9 вещей, которые мы привыкли носить летом. Но в них кроется подвох

Лето — особенное время, когда хочется одновременно чувствовать себя комфортно и быть модниками. Однако в погоне за трендами многие вредят своему здоровью. К примеру, излюбленные нами узкие джинсы совсем не подходят для жаркой погоды, а некоторые виды босоножек откровенно вредны.

Мы в ADME обратились к советам экспертов о том, какие вещи летом стоит отложить на дальнюю полку или носить с осторожностью.

Узкие джинсы

Джинсы скинни многие носят круглый год. Однако они не очень полезны для здоровья. Так, зафиксированы реальные случаи проблем с мышечной и нервной системами после длительного ношения узких джинсов. В летнее время из-за того, что люди больше потеют, от такой одежды может также образоваться сыпь. Достойная альтернатива джинсам — спортивные шорты и капри. Можно носить также свободные брюки. Они необязательно должны быть широкими, а могут просто сидеть свободно, не облегая тело.

Бермуды

Эти шорты легко сделают образ далеким от элегантности, если не следовать некоторым правилам при составлении комплекта с ними. Модель свободного кроя лучше сочетается с приталенным верхом. Стилисты советуют носить такие шорты с обувью на каблуках или в крайнем случае с балетками. Однако туфли на каблуке не стоит надевать слишком часто, так как регулярное ношение такой обуви деформирует скелет. Балетки также вызывают ряд проблем с ногами. А в облегающей одежде некомфортно в жаркую погоду. Поэтому от образа с бермудами лучше отказаться.

Вещи из атласа

Атлас сейчас часто изготавливают не только из шелка, как это было раньше, но и из нейлона и полиэстера — плохо «дышащих» или даже совсем не пропускающих воздух тканей. Поэтому атласные блузки, платья и другие предметы гардероба не лучшие варианты для лета, так как в это время года носить их некомфортно. Стоит обращать внимание на состав ткани, называемой «атлас», а также выбирать одежду из таких материалов, как хлопок, лен, натуральный шелк.

Одежда с короткими рукавами

Летом многие спешат раздеться до маек и футболок, думая, что так защитятся от жаркого солнца. Однако в сильную жару спасет именно длинный рукав. Он защищает от кожных повреждений, которые неизбежно влечет за собой пребывание в открытой одежде на активном летнем солнце.

Платья-футляры и юбки-карандаши

Любая обтягивающая одежда будет еще больше сковывать тело летом. Как правило, чем свободнее одежда, тем в ней прохладнее и комфортнее в жаркую погоду. Поэтому эксперты предлагают выбирать не облегающие платья и юбки, а платья А-силуэта и юбки со свободной посадкой.

Пиджаки и блейзеры

Это особенно важно для тех, кто работает в офисе, где требуют соблюдение дресс-кода. Летом можно также носить пиджаки и блейзеры. Однако стоит отказаться от жарких материалов вроде шерсти в пользу легких дышащих тканей (хлопок и лен), выбирать модели светлых цветов и без подкладки, а также не застегиваться.

Легинсы и свитшоты

В жаркое время важно избегать излишне тесных и плотных вещей. Поэтому поклонникам спортивного стиля и любителям спорта эксперты советуют пересмотреть летний гардероб. Так, вместо привычных легинсов и свитшотов летом стоит сделать выбор в пользу велосипедок, маек и укороченных топов.

Босоножки на ремешках

Хотя босоножки кажутся наиболее модным и комфортным вариантом летней обуви, на самом деле они несут больше вреда. Ноги могут уставать от постоянного ношения каблуков и перетягивающих ремешков, поэтому стоит периодически отдыхать от босоножек и носить более удобную обувь. От гладиаторов, перетягивающих не только стопу, но и голень, эксперты вообще советуют отказаться. По словам медиков, такая обувь вызывает плохое кровообращение, появление волдырей и отеков и варикоз.

Плетеные пляжные сумки

Хотя в 2022 году сумки-корзины модны и на пляже, и за его пределами, такая модель не самый удачный вариант для лета. Чаще всего эти сумки бывают больших размеров, что в жару крайне некомфортно, так как тело потеет от постоянного соприкасания с ними. Эксперты рекомендуют летом делать выбор в пользу маленьких сумочек и сумок кросс-боди. Подобные, кстати, можно встретить и среди плетеных моделей.