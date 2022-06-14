Хватит ли вашей образованности, чтобы узнать 20 исторических личностей по их портретам?
Люди на представленных в тесте портретах меняли ход истории, создавали шедевры и совершали открытия. Их имена, без всякого сомнения, до сих пор у всех на слуху. Вот только как выглядят эти люди — с ходу может вспомнить не каждый. И даже несмотря на то, что их изображения мы все видели много раз.
Нам в ADME стало любопытно, сможете ли вы узнать 20 знаменитых личностей по их портретам. Самое время проверить свои знания.
1. Начнем с простого: как зовут этого мореплавателя?
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2. Портрет этого ученого вы видели миллион (если не больше) раз. Кто это?
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3. Это один из наиболее часто исполняемых композиторов в мире, а зовут его...
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4. Фото этого физика во взрослом возрасте видел каждый, а сможете ли вы распознать его по юношескому снимку?
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5. Имя этого человека до сих пор у всех на устах, в особенности у детей. Назовите его
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6. При рождении ее назвали Габриэль, однако мы ее знаем под другим коротким звучным именем. А что уж говорить о фамилии...
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7. Распознать работы этого живописца можно, даже не особо разбираясь в искусстве. Да и его самого сложно с кем-то перепутать
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8. В имени этого великого мореплавателя есть то, что хочет услышать каждый мужчина в ответ на главный вопрос
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9. Такого литературного персонажа, которого создал этот писатель, днем с огнем не сыщешь
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10. Его влияние на мировую музыкальную культуру настолько велико, что он по-прежнему остается одним из самых популярных композиторов
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11. Считается, что за свою жизнь этот художник создал не менее 80 автопортретов. Это один из них. Так кто же на нем изображен?
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12. Эту писательницу по праву называют «первой леди» английской литературы. Кого же еще?
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13. Еще при жизни ей сопутствовала скандальная репутация, а современный кинематограф только подогрел интерес к деталям ее биографии
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14. Чтобы не перечислять все его заслуги, можно просто сказать, что это величайший мыслитель эпохи Ренессанса. А имя ему...
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15. Вряд ли существует школьный класс математики, в котором не висел бы его портрет
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16. Влияние этого блистательного ума своего времени на психологию сложно переоценить. И здесь нет никакой оговорки
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17. Сможете ли вы узнать этого художника не по ярким автопортретам, которые известны каждому, а по черно-белому фото?
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18. Это величайший изобретатель и ученый ХХ века, но вы и сами это знаете. Впрочем, как и то, как его зовут
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19. Она унаследовала престол в 18 лет и оставалась на нем на протяжении 63 лет. Сможете опознать ее по портрету, сделанному в ее юношеские годы?
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20. Осталось только вспомнить имя этого признанного гения эпохи Возрождения, который внес неоценимый вклад в сокровищницу мировой культуры
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Сколько правильных ответов вы дали? С чьим портретом у вас возникло больше всего трудностей?
Фото на превью Courtesy Everett Collection / East News
AdMe/Культура/Хватит ли вашей образованности, чтобы узнать 20 исторических личностей по их портретам?
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