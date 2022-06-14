AdMe
AdMe

Хватит ли вашей образованности, чтобы узнать 20 исторических личностей по их портретам?

413119

Люди на представленных в тесте портретах меняли ход истории, создавали шедевры и совершали открытия. Их имена, без всякого сомнения, до сих пор у всех на слуху. Вот только как выглядят эти люди — с ходу может вспомнить не каждый. И даже несмотря на то, что их изображения мы все видели много раз.

Нам в ADME стало любопытно, сможете ли вы узнать 20 знаменитых личностей по их портретам. Самое время проверить свои знания.

1. Начнем с простого: как зовут этого мореплавателя?

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
© East News, © Mary Evans Picture Library / East News

2. Портрет этого ученого вы видели миллион (если не больше) раз. Кто это?

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
© East News, © Mary Evans Picture Library / East News

3. Это один из наиболее часто исполняемых композиторов в мире, а зовут его...

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
© East News, © Album / Mestral / Prisma / East News

4. Фото этого физика во взрослом возрасте видел каждый, а сможете ли вы распознать его по юношескому снимку?

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
© akg-images / East News, © East News

5. Имя этого человека до сих пор у всех на устах, в особенности у детей. Назовите его

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
© Courtesy Everett Collection / East News, © Everett Collection / East News

6. При рождении ее назвали Габриэль, однако мы ее знаем под другим коротким звучным именем. А что уж говорить о фамилии...

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
© Courtesy Everett Collection / East News, © Illustrated London News Ltd/Mar/East News

7. Распознать работы этого живописца можно, даже не особо разбираясь в искусстве. Да и его самого сложно с кем-то перепутать

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
© East News, © Album / East News

8. В имени этого великого мореплавателя есть то, что хочет услышать каждый мужчина в ответ на главный вопрос

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
© akg-images / East News, © East News

9. Такого литературного персонажа, которого создал этот писатель, днем с огнем не сыщешь

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
© East News, © East News

10. Его влияние на мировую музыкальную культуру настолько велико, что он по-прежнему остается одним из самых популярных композиторов

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
© East News, © Mary Evans Picture Library / East News

11. Считается, что за свою жизнь этот художник создал не менее 80 автопортретов. Это один из них. Так кто же на нем изображен?

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
© Digital Image: The Metropolitan Museum of Art, New York / East News, © East News

12. Эту писательницу по праву называют «первой леди» английской литературы. Кого же еще?

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
© Mary Evans (Colourised)/Mary Evans Picture Library/East News, © Mary Evans Picture Library / East News

13. Еще при жизни ей сопутствовала скандальная репутация, а современный кинематограф только подогрел интерес к деталям ее биографии

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
© Image courtesy National Gallery of Art / East News, © Wojtek Laski/East News

14. Чтобы не перечислять все его заслуги, можно просто сказать, что это величайший мыслитель эпохи Ренессанса. А имя ему...

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
© akg-images / Orsi Battaglini / East News, © Album / Prisma / East News

15. Вряд ли существует школьный класс математики, в котором не висел бы его портрет

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
© East News, © East News

16. Влияние этого блистательного ума своего времени на психологию сложно переоценить. И здесь нет никакой оговорки

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
© East News, © East News

17. Сможете ли вы узнать этого художника не по ярким автопортретам, которые известны каждому, а по черно-белому фото?

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
© East News, © agefotostock Art Collection/agefotostock/East News

18. Это величайший изобретатель и ученый ХХ века, но вы и сами это знаете. Впрочем, как и то, как его зовут

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
© akg-images / East News, © East News

19. Она унаследовала престол в 18 лет и оставалась на нем на протяжении 63 лет. Сможете опознать ее по портрету, сделанному в ее юношеские годы?

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
© East News, © Mary Evans / Media Drum Images / East News

20. Осталось только вспомнить имя этого признанного гения эпохи Возрождения, который внес неоценимый вклад в сокровищницу мировой культуры

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
© East News, © East News

Сколько правильных ответов вы дали? С чьим портретом у вас возникло больше всего трудностей?

Фото на превью Courtesy Everett Collection / East News
413119
AdMe/Культура/Хватит ли вашей образованности, чтобы узнать 20 исторических личностей по их портретам?
Поделиться этой статьёй