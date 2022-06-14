Хватит ли вашей образованности, чтобы узнать 20 исторических личностей по их портретам?

Люди на представленных в тесте портретах меняли ход истории, создавали шедевры и совершали открытия. Их имена, без всякого сомнения, до сих пор у всех на слуху. Вот только как выглядят эти люди — с ходу может вспомнить не каждый. И даже несмотря на то, что их изображения мы все видели много раз.

Нам в ADME стало любопытно, сможете ли вы узнать 20 знаменитых личностей по их портретам. Самое время проверить свои знания.

1. Начнем с простого: как зовут этого мореплавателя?

2. Портрет этого ученого вы видели миллион (если не больше) раз. Кто это?

3. Это один из наиболее часто исполняемых композиторов в мире, а зовут его...

4. Фото этого физика во взрослом возрасте видел каждый, а сможете ли вы распознать его по юношескому снимку?

5. Имя этого человека до сих пор у всех на устах, в особенности у детей. Назовите его

6. При рождении ее назвали Габриэль, однако мы ее знаем под другим коротким звучным именем. А что уж говорить о фамилии...

7. Распознать работы этого живописца можно, даже не особо разбираясь в искусстве. Да и его самого сложно с кем-то перепутать

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8. В имени этого великого мореплавателя есть то, что хочет услышать каждый мужчина в ответ на главный вопрос

9. Такого литературного персонажа, которого создал этот писатель, днем с огнем не сыщешь

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10. Его влияние на мировую музыкальную культуру настолько велико, что он по-прежнему остается одним из самых популярных композиторов

11. Считается, что за свою жизнь этот художник создал не менее 80 автопортретов. Это один из них. Так кто же на нем изображен?

12. Эту писательницу по праву называют «первой леди» английской литературы. Кого же еще?

13. Еще при жизни ей сопутствовала скандальная репутация, а современный кинематограф только подогрел интерес к деталям ее биографии

14. Чтобы не перечислять все его заслуги, можно просто сказать, что это величайший мыслитель эпохи Ренессанса. А имя ему...

15. Вряд ли существует школьный класс математики, в котором не висел бы его портрет

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16. Влияние этого блистательного ума своего времени на психологию сложно переоценить. И здесь нет никакой оговорки

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17. Сможете ли вы узнать этого художника не по ярким автопортретам, которые известны каждому, а по черно-белому фото?

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18. Это величайший изобретатель и ученый ХХ века, но вы и сами это знаете. Впрочем, как и то, как его зовут

19. Она унаследовала престол в 18 лет и оставалась на нем на протяжении 63 лет. Сможете опознать ее по портрету, сделанному в ее юношеские годы?

20. Осталось только вспомнить имя этого признанного гения эпохи Возрождения, который внес неоценимый вклад в сокровищницу мировой культуры

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