Люди вспомнили 13 трендов, по которым раньше все с ума сходили, а сейчас и вспоминать неловко

Мода мчится вперед, и то, что мы считали крутым в 2000 году, теперь кажется просто смешным. Давайте немного поностальгируем и вспомним стильные тренды тех времен, от которых сходили с ума буквально все.

2. Помните тот странный период, когда все были буквально помешаны на усах?

4. Джинсы с подворотами

5. Если в 90-е у вас был браслет-линейка, то вашей крутизне завидовали все

7. Штаны-трубы

Dylan Travis / ABACA / Abaca / East News

8. Смешные сумки из пакетов

9. Бусы из ракушек

10. Маникюр с потрескавшимся лаком

11. Мыльницы

12. Все девушки ходили с начесом на голове

EVERETT COLLECTION / EAST NEWS

13. Кожаные перчатки

Allstar / Graham Whitby Boot / Mary Evans Picture Library / East News

Фото на превью EVERETT COLLECTION / EAST NEWS