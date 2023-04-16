Люди вспомнили 13 трендов, по которым раньше все с ума сходили, а сейчас и вспоминать неловко
Мода мчится вперед, и то, что мы считали крутым в 2000 году, теперь кажется просто смешным. Давайте немного поностальгируем и вспомним стильные тренды тех времен, от которых сходили с ума буквально все.
2. Помните тот странный период, когда все были буквально помешаны на усах?
4. Джинсы с подворотами
5. Если в 90-е у вас был браслет-линейка, то вашей крутизне завидовали все
7. Штаны-трубы
8. Смешные сумки из пакетов
9. Бусы из ракушек
10. Маникюр с потрескавшимся лаком
11. Мыльницы
12. Все девушки ходили с начесом на голове
13. Кожаные перчатки
Хотите взглянуть, какие еще тренды были популярны в 1990–2000-х?
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Фото на превью EVERETT COLLECTION / EAST NEWS
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