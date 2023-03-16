Какова типичная внешность девушек 20+ национальностей, «по мнению» искусственного интеллекта
В последнее время искусственный интеллект набирает популярность и становится все более продвинутым. Теперь он может генерировать фотографии, которые почти не отличишь от настоящих. И мы решили попросить искусственный разум показать нам типичную внешность девушек разных национальностей.
Казахстан
Румыния
Турция
Узбекистан
Япония
Италия
Франция
Болгария
Норвегия
Бразилия
Таиланд
Индия
Испания
Марокко
Эфиопия
Дания
Новая Зеландия
Мексика
Германия
Эстония
Израиль
AdMe/Культура/Какова типичная внешность девушек 20+ национальностей, «по мнению» искусственного интеллекта
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