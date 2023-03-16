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Какова типичная внешность девушек 20+ национальностей, «по мнению» искусственного интеллекта

Культура
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В последнее время искусственный интеллект набирает популярность и становится все более продвинутым. Теперь он может генерировать фотографии, которые почти не отличишь от настоящих. И мы решили попросить искусственный разум показать нам типичную внешность девушек разных национальностей.

Казахстан

Румыния

Турция

Узбекистан

Япония

Италия

Франция

Болгария

Норвегия

Бразилия

Таиланд

Индия

Испания

Марокко

Эфиопия

Дания

Новая Зеландия

Мексика

Германия

Эстония

Израиль

Искусственный интеллект может изменять внешность актрис, генерировать их детские снимки или даже выдавать изображения детей известных кинопар. А также с помощью нейросетей мы можем увидеть, как выглядели бы персонажи наших любимых книг или даже фотографии людей со знаменитых картин.

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AdMe/Культура/Какова типичная внешность девушек 20+ национальностей, «по мнению» искусственного интеллекта
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