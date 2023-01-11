Мы посмотрели, как 16 знаменитых ретродив выглядят в профиль. И слегка обалдели
Ретродивы очаровывали индивидуальностью и неповторимой харизмой. Они пленили сердца миллионов по всему миру своим творчеством и запоминающейся внешностью. Мы же задумались о том, что на просторах интернета не так часто встречаются снимки звезд прошлой эпохи в профиль, хотя подобные фотографии позволяют взглянуть на уже привычные нам образы совершенно под иным углом. Сегодня мы решили исправить это упущение, и результат удивил нас.
1. Софи Лорен
2. Мэрилин Монро
3. Брижит Бардо
4. Элизабет Тейлор
5. Вивьен Ли
6. Марлен Дитрих
7. Одри Хепберн
8. Роми Шнайдер
9. Кэтрин Хепберн
10. Ава Гарднер
11. Джина Лоллобриджида
12. Грейс Келли
13. Джейн Расселл
14. Лорен Бэколл
15. Клаудия Кардинале
16. Джейн Мэнсфилд
А кто из ретродив вам нравится больше всего?
Фото на превью Courtesy Everett Collection / East News, Donaldson Collection / Moviepix / Getty Images
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