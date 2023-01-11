Мы посмотрели, как 16 знаменитых ретродив выглядят в профиль. И слегка обалдели

Ретродивы очаровывали индивидуальностью и неповторимой харизмой. Они пленили сердца миллионов по всему миру своим творчеством и запоминающейся внешностью. Мы же задумались о том, что на просторах интернета не так часто встречаются снимки звезд прошлой эпохи в профиль, хотя подобные фотографии позволяют взглянуть на уже привычные нам образы совершенно под иным углом. Сегодня мы решили исправить это упущение, и результат удивил нас.