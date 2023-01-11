AdMe
AdMe

Мы посмотрели, как 16 знаменитых ретродив выглядят в профиль. И слегка обалдели

2230520

Ретродивы очаровывали индивидуальностью и неповторимой харизмой. Они пленили сердца миллионов по всему миру своим творчеством и запоминающейся внешностью. Мы же задумались о том, что на просторах интернета не так часто встречаются снимки звезд прошлой эпохи в профиль, хотя подобные фотографии позволяют взглянуть на уже привычные нам образы совершенно под иным углом. Сегодня мы решили исправить это упущение, и результат удивил нас.

1. Софи Лорен

Everett Collection / Everett Collection / East News, Courtesy Everett Collection / East News

2. Мэрилин Монро

Courtesy Everett Collection / East News, © Donaldson Collection / Moviepix / Getty Images

3. Брижит Бардо

KEYSTONE Pictures USA / eyevine / East News, KEYSTONE USA / eyevine / East News

4. Элизабет Тейлор

Courtesy Everett Collection / East News, Courtesy Everett Collection / East News

5. Вивьен Ли

Everett Collection / Everett Collection / East News, Everett Collection / Everett Collection / East News

6. Марлен Дитрих

The Hollywood Archive / Hollywood Archive / Photoshot / East News, Courtesy Everett Collection / East News

7. Одри Хепберн

Courtesy Everett Collection / East News, Courtesy Everett Collection / East News

8. Роми Шнайдер

Courtesy Everett Collection / East News, Courtesy Everett Collection / East News

9. Кэтрин Хепберн

Courtesy Everett Collection / East News, Courtesy Everett Collection / East News

10. Ава Гарднер

Album / East News, East News

11. Джина Лоллобриджида

PARIS-FILM PRODUCTIONS / ALLIED ARTISTS / Album / East News, Courtesy Everett Collection / East News

12. Грейс Келли

East News, BULL, CLARENCE SINCLAIR / Album / East News

13. Джейн Расселл

Underwood Archives / East News, ASSOCIATED PRESS / East News

14. Лорен Бэколл

Screen Prod / Photononstop / East News, Courtesy Everett Collection / East News

15. Клаудия Кардинале

East News, 20thCentFox / Courtesy Everett Collection / East News

16. Джейн Мэнсфилд

Everett Collection / Everett Collection / East News, Everett Collection / Everett Collection / East News

А кто из ретродив вам нравится больше всего?

Фото на превью Courtesy Everett Collection / East News, Donaldson Collection / Moviepix / Getty Images
2230520
AdMe/Культура/Мы посмотрели, как 16 знаменитых ретродив выглядят в профиль. И слегка обалдели
Поделиться этой статьёй
Возможно, вам понравятся эти статьи
20