17 доказательств того, что по весне обновить имидж и сделать крутую стрижку - отличная идея

Весна - это время, когда природа оживает и распускаются цветы. Но, как оказалось, лихорадке обновления подвержены не только флора, но и девушки. Порой нам так хочется изменить что-то в себе, и самым простым способом является стрижка. Поле для экспериментов оказывается огромным. И даже не обязательно делать что-то радикальное, чтобы новыми глазами смотреть на себя в зеркало. Порой достаточно сделать совсем немного, чтобы почувствовать себя совсем другим человеком.

"Мне 53 и я считаю, что жизнь хороша"

Мне на днях исполнится 35 и я могу только мечтать о том, чтобы через 18 лет так отжигать! © patternedjeggings / Reddit

«У меня некоторый кризис, не могу определиться с тем, какая длина мне лучше»

«Решила добавить себе вайба Элис Каллен»

"В детстве я больше всего любила длинные волосы. А теперь вот взяла и сделала стрижку пикси"

"Обожаю свои волосы"

«Мне кажется, всем будет полезно побрить голову хотя бы раз в жизни»

"Через 3 недели мне будет 30. Решила отметить новую главу в жизни кардинальной стрижкой. И я просто влюблена в результат"

"Я буквально не узнаю себя с новой стрижкой"

Ты выглядишь потрясающе! Прямо как чудесная фея. © WanderingWhileHigh / Reddit

«До и после: сделала себе светлый микробоб и теперь довольна как слон»

"Что думаете насчет стрижки? Я в восторге, но маме совсем не понравилось. И теперь я сомневаюсь"

«Самая короткая стрижка, что я когда-либо носила»

"Я сама себе сделала стрижку"

Вау, ты будто светишься на второй фотке! © SeekingAtarxia / Reddit

"Вчера я решилась и сделала себе стрижку. Волос короче у меня никогда не было"

"Это лучшая стрижка в моей жизни! Раньше мои волосы были такие прилизанные и скучные, а теперь я прямо как рок-звезда"

"Это очень хорошо"

"Я считаю, когда выглядывает солнце, просто необходимо сделать селфи"