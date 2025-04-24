17 доказательств того, что по весне обновить имидж и сделать крутую стрижку - отличная идея
Весна - это время, когда природа оживает и распускаются цветы. Но, как оказалось, лихорадке обновления подвержены не только флора, но и девушки. Порой нам так хочется изменить что-то в себе, и самым простым способом является стрижка. Поле для экспериментов оказывается огромным. И даже не обязательно делать что-то радикальное, чтобы новыми глазами смотреть на себя в зеркало. Порой достаточно сделать совсем немного, чтобы почувствовать себя совсем другим человеком.
"Мне 53 и я считаю, что жизнь хороша"
- Мне на днях исполнится 35 и я могу только мечтать о том, чтобы через 18 лет так отжигать! © patternedjeggings / Reddit
«У меня некоторый кризис, не могу определиться с тем, какая длина мне лучше»
ну поздняк метаться ,уже обркзала, назад не приклеишь. повзрослела, однозначно.
«Решила добавить себе вайба Элис Каллен»
"В детстве я больше всего любила длинные волосы. А теперь вот взяла и сделала стрижку пикси"
"Обожаю свои волосы"
Это что? Выставка бурёнок? Уже третье подряд фото с кольцом в носу.
«Мне кажется, всем будет полезно побрить голову хотя бы раз в жизни»
"Через 3 недели мне будет 30. Решила отметить новую главу в жизни кардинальной стрижкой. И я просто влюблена в результат"
"Я буквально не узнаю себя с новой стрижкой"
первая причёска никого не украсит, вторая явно лучше, а вообще мне кажется, что девушки пошли бы кудряхи.
- Ты выглядишь потрясающе! Прямо как чудесная фея. © WanderingWhileHigh / Reddit
«До и после: сделала себе светлый микробоб и теперь довольна как слон»
"Что думаете насчет стрижки? Я в восторге, но маме совсем не понравилось. И теперь я сомневаюсь"
«Самая короткая стрижка, что я когда-либо носила»
"Я сама себе сделала стрижку"
- Вау, ты будто светишься на второй фотке! © SeekingAtarxia / Reddit
"Вчера я решилась и сделала себе стрижку. Волос короче у меня никогда не было"
"Это лучшая стрижка в моей жизни! Раньше мои волосы были такие прилизанные и скучные, а теперь я прямо как рок-звезда"
"Это очень хорошо"
"Я считаю, когда выглядывает солнце, просто необходимо сделать селфи"
"Порой я скучаю по своим выбритым вискам и цветным волосам!"
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